Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur entrará en vigor provisionalmente tras la ratificación del pacto por parte de los gobiernos de Argentina y Uruguay. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes en la sede de la institución en Bruselas el inicio del proceso de aplicación del acuerdo, al que los Estados miembros ya habían dado su visto bueno el pasado enero, aunque no ha concretado la fecha exacta en la que se espera que se haga efectiva su adopción.

Para implementar de forma interina la parte comercial de competencia exclusiva de la UE del acuerdo, las autoridades comunitarias necesitaban que al menos uno de los países del bloque latinoamericano hubiese aprobado el texto, una condición que quedó cumplida este jueves con la culminación del proceso de validación en Argentina y Uruguay. Sobre la predisposición de los estados comunitarios, la jefa del Ejecutivo europeo recuerda que ya habían adelantado que la Unión Europea “estaría lista cuando los países de Mercosur lo estuvieran” para la aplicación del acuerdo.

Tras el anuncio, que la presidenta ha efectuado a través de unas breves declaraciones desde Bruselas, Von der Leyen ha asegurado de que la aplicación provisional del tratado comercial supone un paso para que Europa “forje su propio futuro”. Al mismo tiempo, ha recordado que el Consejo de la Unión Europea ya dio su ‘sí’ a la entrada en vigor transitoria lo antes posible mientras las autoridades comunitarias quedan a la espera de la validación definitiva del acuerdo.

