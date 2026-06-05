La confesión póstuma de Frank Francés en ‘¡De Viernes!’ sobre la posibilidad de casarse con Bárbara Rey: “Por mi parte, sí”

El extenista compartió su testimonio más personal en una grabación inédita para ¡De Viernes! (De Viernes)

Frank Francés ha reaparecido en televisión en una entrevista póstuma emitida por ‘¡De Viernes!' días después de su muerte, con un testimonio grabado un año antes en el que asumía el avance de un cáncer de parótida y revisaba su relación con Bárbara Rey desde la enfermedad, la familia y el desgaste mediático.

Frank Francés murió el 30 de mayo en Marbella a los 62 años tras una larga enfermedad, y el programa emitió el 5 de junio una conversación inédita grabada en 2025 en la que el extenista explicó que sabía que estaba cerca de la muerte y que se sentía preparado para afrontarla.

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El exjugador y empresario dejó uno de los pasajes más duros al hablar de su estado de salud. “Yo estoy cerca de la muerte, yo sé que cada día es una victoria. Yo estoy feliz de estar vivo y estoy feliz porque me siento listo para morir”, dijo en esa entrevista.

La enfermedad y el apoyo de sus hijos

El diagnóstico se remontaba a finales de 2018, cuando le detectaron un cáncer de parótida. A principios de 2019 entró en quirófano, y fue operado en varias ocasiones ya que la enfermedad provocó una degeneración en músculos y piel de la cara, así como en la garganta.

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En la conversación televisiva, Francés explicó que entendía la enfermedad como una bifurcación entre dos caminos y lo resumió así: “A raíz de eso, entras en un momento complicado de la vida donde tienes dos opciones: aceptarlo y ser feliz o entrar en depresión, verlo todo negativo y contagiar a todo tu entorno”.

Enzo recordó las últimas palabras que intercambió con su padre durante la emisión de ¡De Viernes! (De Viernes)

Esa elección, sostuvo, estuvo marcada por sus hijos. “Yo he optado por luchar por dar ejemplo a mis hijos y a la gente que me quiere. Lo más importante son mis hijos, pero de lejos. Yo soy muy padre”, afirmó.

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El testimonio fue escuchado en plató por Silvia Salas y Enzo, uno de sus hijos. Enzo recordó la última conversación con su padre: “Lo último que le dije es que no se preocupara por mí, que iba a hacer lo que me dijo siempre: luchar y seguir para adelante”.

Salas cuestionó el mensaje público de despedida de Bárbara Rey tras la muerte del extenista. “Eso no es un pésame, es una llamada de atención. El protagonismo no es ella, es escuchar la entrevista de Frank. Estoy emocionada y hoy terceras personas, sobran”, dijo.

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Frank Francés y Bárbara Rey (Instagram)

Uno de los bloques centrales de la entrevista fue su relación con Bárbara Rey, con la que estuvo seis meses. Francés explicó que la conoció en un momento de fuerte inestabilidad personal, después de un matrimonio y en una etapa de depresión en la que llegó a tomar fármacos durante medio año.

También admitió que llegó a contemplar el matrimonio. A la pregunta de si pensó de verdad en casarse con la vedete, respondió: “Por mi parte, sí” y vinculó esa posibilidad al reportaje que ambos hicieron en Túnez para ¡Hola!.

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Las fotos de Mónaco y el deterioro de la relación

El episodio que más pesó sobre aquella relación fue el de las fotografías tomadas en una playa de Mónaco en 2003. Las imágenes fueron realizadas por Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, y que no llegaron a publicarse en Interviú por la cifra que se pedía por ellas. Francés aseguró que se arrepintió de haber aceptado: “Cuando se hacen esas fotos en Mónaco, yo me arrepentí muchísimo”.

En ese mismo relato, precisó que necesitaba dinero y que la situación le desbordó. Entonces no tenía estabilidad económica y que incluso tuvo que pedir prestado para un billete de tren, mientras que negó haber negociado la venta de las imágenes y aseguró no saber cuándo habló Bárbara Rey con Interviú.

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Hablamos con ella de su papel como concursante en Bailando con las estrellas.

La entrevista también dejó una valoración sobre el deterioro posterior de la relación. Aquellas imágenes “estropeó muchísimo nuestra relación y su estado y el mío emocionalmente hablando”, una idea que enlaza con la incomodidad que, según el propio Francés, le generó aquel episodio.

Lejos de reabrir el conflicto actual entre Bárbara Rey y su hijo, Francés evocó otro retrato de esa casa. “Yo conocí una familia muy unida. La casa de Bárbara olía a hogar. Me da pena verles así”. Añadió además que seguían teniendo “la base para recuperar lo que tenían”.

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Tras conocerse el fallecimiento, Bárbara Rey se despidió de él en redes sociales con una imagen del pasado de ambos y un mensaje: “Querido Fran, hoy has partido a un lugar en donde, según mi creencia, encontrarás la paz y felicidad que te mereces y desaparecerá por completo el sufrimiento que has tenido en estos últimos años de tu vida a causa de tu enfermedad”.