La borrasca Regina afecta este miércoles a Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid con lluvias y viento fuerte

Imagen de un transeunte por las calles de Granada con el temporal que barrió gran parte de Andalucía, a 2 de febrero de 2026 en Sevilla. / Arsenio Zurita - Europa Press

La borrasca Regina provoca este miércoles un cambio sustancial en las condiciones meteorológicas de gran parte de la Península. Se observa un descenso acusado de las temperaturas, lluvias acompañadas de barro, fuertes vientos y precipitaciones intensas en diversas zonas de Andalucía. El fenómeno se extiende de sur a norte e impacta también en Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartarse alteraciones en Extremadura.

Estas circunstancias, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), responden a la situación de la borrasca sobre Marruecos, que genera cielos muy nubosos en el sureste peninsular y dejará lluvias en la mitad sur, la fachada oriental y parte del centro. Las precipitaciones más intensas se localizarán en áreas de Andalucía, con acumulados significativos en la zona del Estrecho, y afectarán de forma significativa a Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. En el archipiélago balear, se presentan cielos cubiertos y calima, con probabilidad de algún chubasco aislado.

Este episodio meteorológico produce otras consecuencias: las temperaturas máximas descienden de forma generalizada en la mitad sur, mientras que se detectan ascensos en el Sistema Central. Las mínimas bajan en el tercio sur y el Sistema Central, y suben en la mitad norte de la zona mediterránea. En el resto del territorio, las variaciones resultan limitadas.

En cuanto al viento, se registran intervalos fuertes y rachas muy intensas en la fachada oriental peninsular. Por su parte, en Baleares, la meseta sur y la mitad oriental, así como en los litorales, el viento soplará de manera moderada, con probabilidad de rachas muy fuertes especialmente en las regiones del tercio sureste.

Andalucía y Canarias, entre las zonas más afectadas

El impacto resulta mayor en Andalucía, donde los cielos permanecen muy nubosos y los chubascos con barro alcanzan intensidad localmente fuerte, principalmente en la mitad oriental, el Estrecho y la vertiente mediterránea, con la cota de nieve descendiendo de los 2.000 a los 1.500 metros. Las mínimas bajan ligeramente en el área mediterránea, mientras que las máximas descienden en toda la región. El viento es flojo pero, en el extremo oriental, se producen intervalos fuertes y rachas muy intensas.

La situación en Canarias destaca por cielos nubosos y precipitaciones moderadas, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y las zonas septentrionales de las islas. En el resto del archipiélago, la probabilidad de lluvias es baja. Las temperaturas experimentan un ascenso, más acusado en las medianías y cumbres, mientras que el viento registra fuerza considerable, con rachas muy intensas en Lanzarote, Fuerteventura, las cumbres y en la vertiente noreste y oeste.

Lluvias, viento y temperaturas: diferencias por regiones

Por regiones, Galicia experimenta cielos despejados o con pocas nubes y solo se prevé la posibilidad de algún chubasco puntual en el este durante la tarde. Las temperaturas varían ligeramente, predominan los ascensos y el viento es flojo. En Asturias, el panorama resulta similar: cielos despejados o con bajas nubes y posibilidad de algún chubasco en zonas de cordillera, con ascenso destacado de las máximas y viento flojo.

En Cantabria, la jornada se caracterizará por cielos poco nubosos, aunque se registrarán algún chubasco aislado en el sur. Las temperaturas mínimas presentan poca variación o bajan ligeramente, mientras que las máximas se mantienen o experimentan un leve ascenso, y el viento es flojo. Por su parte, el País Vasco alternará cielos despejados con intervalos nubosos y la posibilidad de algún chubasco aislado en el sur, sin apenas cambios en las temperaturas y con viento flojo que, en ocasiones, alcanzará rachas muy fuertes en el interior.

En Castilla y León, predomina la nubosidad en el este y sur, acompañada de eventuales chubascos, mientras que el resto de la comunidad presenta cielos más despejados y menor probabilidad de lluvias. Las temperaturas mínimas permanecen estables o descienden, y las máximas no experimentan grandes variaciones o suben. El viento, en general flojo, muestra intervalos fuertes especialmente en el sur.

En Navarra, la tarde se caracterizará por intervalos nubosos y lluvias débiles dispersas, sobre todo en el noreste, con un leve aumento en las temperaturas mínimas y viento flojo o moderado. Las rachas resultarán muy fuertes en el tercio oriental. La Rioja registra, por su parte, cielos poco nubosos o con algún intervalo de nubes, con probabilidad de chubascos en la sierra, temperaturas mínimas en descenso y máximas estables, junto a viento flojo e intervalos puntualmente fuertes.

El paso de Regina por Aragón originará cielos nubosos y probabilidades altas de lluvias con barro, especialmente en las zonas orientales del Sistema Ibérico y del Pirineo, donde el polvo en suspensión reduce momentáneamente la visibilidad en áreas altas. Las temperaturas cambiarán poco y el viento oscila entre flojo y moderado.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

En Cataluña, los intervalos nubosos dominan el cielo, con lluvias débiles y dispersas, algunas con barro, en el tercio norte y el extremo sur, siendo probables en más zonas. El polvo en suspensión limitará la visibilidad en cotas altas y la cota de nieve se sitúa entre 1.800 y 2.000 metros. Las mínimas suben y las máximas se mantienen sin cambios, con viento moderado en el litoral y flojo en el resto, aunque en el litoral y prelitoral se registran rachas muy fuertes.