España

La Aemet avisa de la vuelta de las lluvias generalizadas y la bajada de los termómetros con la llegada de una nueva borrasca

Los meteorólogos esperan un cambio de tiempo con precipitaciones y tormentas que afectarán especialmente a Canarias y Andalucía durante los primeros días de marzo

Guardar
Varias personas se protegen de
Varias personas se protegen de la lluvia. A 9 de febrero de 2024, en Sevilla. (Rocío Ruz / Europa Press)

Entre el 1 de enero y 25 de febrero se acumularon en la España peninsular 234 litros de lluvia por metro cuadrado, el doble de lo normal para los dos primeros meses del año. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que, a través de su cuenta de X, detalla que, a falta de contabilizar los tres últimos días de febrero, “se trata ya del conjunto enero-febrero más lluvioso desde 1996″. Y aun así, la última semana del mes más corto del año, el tiempo ha dado un respiro que ya llega a su fin. La Aemet prevé una entrada en marzo marcada por la lluvia que deja atrás las jornadas de cielos despejados y temperaturas por encima de lo normal para la época.

Este domingo estará marcado por el paso de un frente que dejará lluvias en el noroeste peninsular y también en el este del territorio. “Tras este frente llegará aire más frío y bajarán las temperaturas, quedando en valores más normales para la época del año después de unos días con registros más propios de abril”, indica el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Pero antes, esta jornada se esperan algunas lluvias débiles en el sur de la provincia de Valencia y en el norte de la de Alicante. Del Campo apunta que también podrá llover en el entorno del Estrecho y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. “Es probable que continúe la calima en la mitad sur”, añade. En cuanto al mercurio, se esperan temperaturas altas, especialmente en el tercio norte. Se superarán los 20 grados en puntos del Cantábrico y en el valle del Guadalquivir.

En Canarias, del mismo modo que en las anteriores jornadas, continuará la calima, así como las lluvias en el norte de las islas más montañosas, y habrá vientos intensos. Así, la Aemet ha activado el nivel amarillo (riesgo bajo) en Gran Canaria y La Gomera por el viento. También en Gran Canaria y en Tenerife permanece activo el nivel amarillo por mala mar.

Una borrasca dejará nuevas lluvias

De cara a la próxima semana, la Aemet avisa: “En los próximos días una borrasca se moverá por el norte de África” y “provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica y enviará vientos húmedos a la península”. De este modo, esperan lluvias y chubascos, con ”acumulados importantes” en puntos de Canarias y del sur y este peninsular.” A su vez, el lunes se espera una inestabilización de la atmósfera por la posible formación de una DANA que se situaría al suroeste de la península. “Recordemos que el hecho de que llegue una DANA a nuestro territorio no tiene por qué implicar necesariamente que las lluvias vayan a ser muy torrenciales, muy intensas o torrenciales; en esta ocasión, no van a ser de tan gran intensidad”, aclara el portavoz.

Pronóstico de lluvias de la
Pronóstico de lluvias de la Aemet para el próximo jueves, 5 de marzo de 2026. (Aemet)

Las precipitaciones se extenderán por el oeste y el centro del territorio. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y también prevén tormentas en la Andalucía occidental. Del Campo añade que podrá llover de forma débil en puntos del área mediterránea. Durante esta jornada, las temperaturas nocturnas subirán en la mitad norte, de modo que habrá heladas solo en zonas de montaña. Por su parte, las diurnas bajarán en Galicia y no habrá grandes cambios en el resto del país.

De cara al martes y miércoles, continuará la situación de inestabilidad atmosférica, de manera que “serán probables las lluvias en amplias zonas del territorio, sobre todo del este y del sur de la península”. Las más abundantes, según del Campo, se darían en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en puntos de Aragón y del este de Castilla-La Mancha.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Justicia niega el arraigo a un mexicano que tuvo el pasaporte caducado 7 años y no pudo probar la ausencia de antecedentes penales

El ciudadano alegó que no renovó el documento porque no pensaba salir de España en ese tiempo

La Justicia niega el arraigo

De Kira Miró y Salva Reina a Mario Casas con su madre: las mejores parejas que han pisado la alfombra roja de los premios Goya 2026

El cine español protagonizó este sábado 28 de febrero su gran noche con una infinidad de personajes del panorama nacional acompañados de sus seres queridos

De Kira Miró y Salva

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 1 marzo

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad española al demostrar su origen sefardí con su árbol genealógico tras el rechazo de la administración

Alegaron que otros familiares directos habían obtenido la nacionalidad española en procedimientos similares, basados en pruebas prácticamente idénticas

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad

Bruselas investigará el cantón de limpieza que el Ayuntamiento de Madrid quiere instalar en Montecarmelo: los vecinos vuelven a manifestarse

Piden que el proyecto se ubique en una zona más alejada de viviendas y centros escolares, debido al “aumento del tráfico, el ruido y malos olores” que generaría

Bruselas investigará el cantón de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega el arraigo

La Justicia niega el arraigo a un mexicano que tuvo el pasaporte caducado 7 años y no pudo probar la ausencia de antecedentes penales

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad española al demostrar su origen sefardí con su árbol genealógico tras el rechazo de la administración

Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

ECONOMÍA

El mercado de la vivienda,

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica