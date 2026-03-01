La Aemet avisa de la vuelta de las lluvias generalizadas y la bajada de los termómetros con la llegada de una nueva borrasca

Varias personas se protegen de la lluvia. A 9 de febrero de 2024, en Sevilla. (Rocío Ruz / Europa Press)

Entre el 1 de enero y 25 de febrero se acumularon en la España peninsular 234 litros de lluvia por metro cuadrado, el doble de lo normal para los dos primeros meses del año. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que, a través de su cuenta de X, detalla que, a falta de contabilizar los tres últimos días de febrero, “se trata ya del conjunto enero-febrero más lluvioso desde 1996″. Y aun así, la última semana del mes más corto del año, el tiempo ha dado un respiro que ya llega a su fin. La Aemet prevé una entrada en marzo marcada por la lluvia que deja atrás las jornadas de cielos despejados y temperaturas por encima de lo normal para la época.

Este domingo estará marcado por el paso de un frente que dejará lluvias en el noroeste peninsular y también en el este del territorio. “Tras este frente llegará aire más frío y bajarán las temperaturas, quedando en valores más normales para la época del año después de unos días con registros más propios de abril”, indica el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Pero antes, esta jornada se esperan algunas lluvias débiles en el sur de la provincia de Valencia y en el norte de la de Alicante. Del Campo apunta que también podrá llover en el entorno del Estrecho y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. “Es probable que continúe la calima en la mitad sur”, añade. En cuanto al mercurio, se esperan temperaturas altas, especialmente en el tercio norte. Se superarán los 20 grados en puntos del Cantábrico y en el valle del Guadalquivir.

En Canarias, del mismo modo que en las anteriores jornadas, continuará la calima, así como las lluvias en el norte de las islas más montañosas, y habrá vientos intensos. Así, la Aemet ha activado el nivel amarillo (riesgo bajo) en Gran Canaria y La Gomera por el viento. También en Gran Canaria y en Tenerife permanece activo el nivel amarillo por mala mar.

Una borrasca dejará nuevas lluvias

De cara a la próxima semana, la Aemet avisa: “En los próximos días una borrasca se moverá por el norte de África” y “provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica y enviará vientos húmedos a la península”. De este modo, esperan lluvias y chubascos, con ”acumulados importantes” en puntos de Canarias y del sur y este peninsular.” A su vez, el lunes se espera una inestabilización de la atmósfera por la posible formación de una DANA que se situaría al suroeste de la península. “Recordemos que el hecho de que llegue una DANA a nuestro territorio no tiene por qué implicar necesariamente que las lluvias vayan a ser muy torrenciales, muy intensas o torrenciales; en esta ocasión, no van a ser de tan gran intensidad”, aclara el portavoz.

Pronóstico de lluvias de la Aemet para el próximo jueves, 5 de marzo de 2026. (Aemet)

Las precipitaciones se extenderán por el oeste y el centro del territorio. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y también prevén tormentas en la Andalucía occidental. Del Campo añade que podrá llover de forma débil en puntos del área mediterránea. Durante esta jornada, las temperaturas nocturnas subirán en la mitad norte, de modo que habrá heladas solo en zonas de montaña. Por su parte, las diurnas bajarán en Galicia y no habrá grandes cambios en el resto del país.

De cara al martes y miércoles, continuará la situación de inestabilidad atmosférica, de manera que “serán probables las lluvias en amplias zonas del territorio, sobre todo del este y del sur de la península”. Las más abundantes, según del Campo, se darían en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en puntos de Aragón y del este de Castilla-La Mancha.