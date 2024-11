Un abogado explica si puedes irte de viaje estando de baja médica: “Como trabajador tienes la obligación de cuidarte”

Una mujer en un aeropuerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar durante una baja médica es una cuestión que genera dudas entre los trabajadores, especialmente cuando coincide con periodos vacacionales o compromisos familiares. Y es que la decisión de viajar mientras se está de baja médica también depende de la gravedad de la enfermedad o afección.

Desde su cuenta de TikTok, Un tío legal (@laboral_tips) ha explicado que sí se puede viajar estando de baja médica, ya que “no existe ninguna prohibición en la ley que diga que un trabajador no puede viajar estando de baja”. Sin embargo, también recalca que “tú como trabajador tienes la obligación de cuidarte, y de no realizar ninguna actividad que pueda interferir en tu curación”, y pone el ejemplo de realizar “algún tipo deporte que ponga en riesgo tu salud”.

“Quitando eso, mientras acudas a la revisión médica, tengas los partes de baja médica y se los entregues a la empresa, no pueden decirte absolutamente nada”, finaliza explicando. Así lo estipula la Ley General de la Seguridad Social, pero hay que tener en cuenta que actuar de manera fraudulenta o abandonar el tratamiento médico sin justificación puede llevar a la pérdida del subsidio, e incluso del empleo.

No hacer nada que perjudique más tu salud

En casos de depresión o ansiedad, un viaje podría ser beneficioso para la recuperación. No obstante, desde Mapfre recuerdan que para las dolencias que limitan la movilidad, como lesiones que impiden caminar, es recomendable evitar desplazamientos para no empeorar la situación. El objetivo principal durante una baja es la pronta recuperación, lo que incluye reposo y asistencia a citas médicas necesarias.

La Mutua con la que colabore la empresa también juega un papel importante. El trabajador debe cumplir con las citas médicas y requerimientos de la Mutua. Si no se encuentra en su lugar de residencia y no justifica su ausencia, el subsidio puede ser denegado o suspendido, e incluso el trabajador podría ser dado de alta. Por otro lado, el artículo 175 de la Ley de la Seguridad Social establece que, además de que la prestación puede ser cancelada, si el beneficiario no cumple con sus obligaciones de recuperación, se podría llegar a un despido procedente sin derecho a indemnización.

Para viajar, es aconsejable contar con un informe médico que no contraindique el desplazamiento. Este documento puede ser útil para reprogramar citas médicas que coincidan con el viaje. A pesar de obtener permiso, el trabajador debe comprometerse a no realizar actividades que agraven su condición y a cumplir con las citaciones médicas al regresar.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

El Instituto Nacional de la Seguridad Social no está obligado a modificar las citas médicas durante la ausencia del trabajador, aunque debe notificar con al menos cuatro días hábiles de antelación. Esto permite planificar viajes a lugares cercanos para poder regresar rápidamente en caso de notificación de revisión médica.