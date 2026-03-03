Reino Unido anuncia el envío de un destructor de la marina británica y helicópteros a sus bases de Chipre

Starmer anuncia el envío de un destructor de la marina británica y helicópteros para apoyar a Chipre. (Europa Press)

Reino Unido ha reforzado su presencia militar en Chipre tras el ataque con dron atribuido a Irán contra la base de Akrotiri la madrugada del lunes. El despliegue incluye el envío inmediato de helicópteros con tecnología antidrones y el destructor de defensa aérea HMS Dragon a la isla mediterránea. Se suma así a Francia, que ha enviado sistemas antimisiles y antidrones, así como una fragata, y a Grecia, que ha destinado cuatro cazas F-16 y dos fragatas que navegan hacia la isla, según ha informado Reuters.

El primer ministro Keir Starmer ha asegurado el pleno compromiso británico con la seguridad de Chipre y del personal militar desplegado. “El Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí. Continuamos con nuestras operaciones defensivas y acabo de hablar con el presidente de Chipre para hacerle saber que estamos enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el HMS Dragon se desplegará en la región. Siempre actuaremos en interés del Reino Unido y de nuestros aliados”, ha declarado Starmer en su cuenta de X.

Donald Trump exigió a las fuerzas de seguridad de Irán deponer las armas

La reacción europea se ha consolidado en torno a la cooperación militar, con la excepción de España. Según una declaración conjunta del E3 —formado por Reino Unido, Francia y Alemania—, los tres países han decidido poner sus efectivos militares a disposición de acciones defensivas, pero han descartado participar en ataques directos contra Irán. El comunicado, publicado este lunes, destaca su propósito de proteger tanto los intereses nacionales como los de sus aliados en la región.

Este respaldo ha permitido que París y Berlín refuercen las iniciativas británicas, dando prioridad a la protección de infraestructuras estratégicas en Chipre y a la mejora de las capacidades defensivas.

Reino Unido, Estados Unidos y las bases militares

La gestión de las bases británicas en la zona ha generado debate diplomático entre Londres y Washington. Inicialmente, Starmer rechazó que el ejército estadounidense utilizara las instalaciones británicas para lanzar el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Dos días después, el jefe de Gobierno británico autorizó finalmente su uso, aunque exclusivamente para la neutralización “defensiva” de misiles iraníes.

La decisión de Starmer ha provocado el descontento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su frustración en una entrevista telefónica con The Sun: “[Starmer] No ha ayudado mucho. Nunca pensé que diría esto. Nunca pensé que vería esto del Reino Unido. Francia, por ejemplo, ha estado fantástica. Todos han estado fantásticos. El Reino Unido se ha comportado de modo muy diferente[…] Era la relación más sólida de todas. Ahora tenemos relaciones más sólidas con otros países europeos. Es un mundo diferente, de hecho. Nuestra relación con tu país es ahora muy diferente a como era.”

Las tensiones entre ambos gobiernos se ven reforzadas debido a la negativa del Reino Unido a permitir el uso de la base compartida de Diego García, ubicada en el archipiélago de Chagos, para operar contra Irán, decisión ratificada por Starmer días antes del ataque en Chipre. La posición estadounidense sobre el futuro del archipiélago ha sido contradictoria: el secretario de Estado Marco Rubio ha apoyado el acuerdo para la devolución de Chagos a Mauricio, mientras que Trump lo ha calificado como un “acto de estupidez”.