España

Reino Unido anuncia el envío de un destructor de la marina británica y helicópteros a sus bases de Chipre

“Acabo de hablar con el Presidente de Chipre para hacerle saber que estamos enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el HMS Dragon se desplegará en la región”, ha asegurado el primer ministro Keir Starmer

Guardar
Starmer anuncia el envío de
Starmer anuncia el envío de un destructor de la marina británica y helicópteros para apoyar a Chipre. (Europa Press)

Reino Unido ha reforzado su presencia militar en Chipre tras el ataque con dron atribuido a Irán contra la base de Akrotiri la madrugada del lunes. El despliegue incluye el envío inmediato de helicópteros con tecnología antidrones y el destructor de defensa aérea HMS Dragon a la isla mediterránea. Se suma así a Francia, que ha enviado sistemas antimisiles y antidrones, así como una fragata, y a Grecia, que ha destinado cuatro cazas F-16 y dos fragatas que navegan hacia la isla, según ha informado Reuters.

El primer ministro Keir Starmer ha asegurado el pleno compromiso británico con la seguridad de Chipre y del personal militar desplegado. “El Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí. Continuamos con nuestras operaciones defensivas y acabo de hablar con el presidente de Chipre para hacerle saber que estamos enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el HMS Dragon se desplegará en la región. Siempre actuaremos en interés del Reino Unido y de nuestros aliados”, ha declarado Starmer en su cuenta de X.

Donald Trump exigió a las fuerzas de seguridad de Irán deponer las armas

La reacción europea se ha consolidado en torno a la cooperación militar, con la excepción de España. Según una declaración conjunta del E3 —formado por Reino Unido, Francia y Alemania—, los tres países han decidido poner sus efectivos militares a disposición de acciones defensivas, pero han descartado participar en ataques directos contra Irán. El comunicado, publicado este lunes, destaca su propósito de proteger tanto los intereses nacionales como los de sus aliados en la región.

Este respaldo ha permitido que París y Berlín refuercen las iniciativas británicas, dando prioridad a la protección de infraestructuras estratégicas en Chipre y a la mejora de las capacidades defensivas.

Reino Unido, Estados Unidos y las bases militares

La gestión de las bases británicas en la zona ha generado debate diplomático entre Londres y Washington. Inicialmente, Starmer rechazó que el ejército estadounidense utilizara las instalaciones británicas para lanzar el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Dos días después, el jefe de Gobierno británico autorizó finalmente su uso, aunque exclusivamente para la neutralización “defensiva” de misiles iraníes.

La decisión de Starmer ha provocado el descontento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su frustración en una entrevista telefónica con The Sun: “[Starmer] No ha ayudado mucho. Nunca pensé que diría esto. Nunca pensé que vería esto del Reino Unido. Francia, por ejemplo, ha estado fantástica. Todos han estado fantásticos. El Reino Unido se ha comportado de modo muy diferente[…] Era la relación más sólida de todas. Ahora tenemos relaciones más sólidas con otros países europeos. Es un mundo diferente, de hecho. Nuestra relación con tu país es ahora muy diferente a como era.”

Las tensiones entre ambos gobiernos se ven reforzadas debido a la negativa del Reino Unido a permitir el uso de la base compartida de Diego García, ubicada en el archipiélago de Chagos, para operar contra Irán, decisión ratificada por Starmer días antes del ataque en Chipre. La posición estadounidense sobre el futuro del archipiélago ha sido contradictoria: el secretario de Estado Marco Rubio ha apoyado el acuerdo para la devolución de Chagos a Mauricio, mientras que Trump lo ha calificado como un “acto de estupidez”.

Temas Relacionados

Reino UnidoChipreIránEstados UnidosEspaña-internacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Álex González sorprende en ‘El Hormiguero’ al confesar su vínculo con ChatGPT: “Sabe todo absolutamente de mí”

El actor detalla cómo la inteligencia artificial influye en su rutina diaria y en sus decisiones personales

Álex González sorprende en ‘El

Al menos mueren cinco mujeres en Santander tras el colapso en una pasarela de la playa El Bocal: otra víctima ha sido rescatada con hipotermia

Una de ellas fue rescatada y trasladada en estado grave a la UVI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente ha muerto

Al menos mueren cinco mujeres

Así es el Charles de Gaulle, el buque insignia de la Armada francesa que Macron manda hacia el Mediterráneo

El presidente francés justifica así una medida cuyo objetivo afirma que es para proteger tanto ciudadanos franceses como las cadenas logísticas globales

Así es el Charles de

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores de este martes 3 de marzo

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores de

Al menos una mujer muerta y dos heridos tras el derrumbe de una vivienda en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid)

Equipos de emergencia y vecinos colaboran en un amplio operativo de rescate tras el colapso del inmueble

Al menos una mujer muerta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea defiende a

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

Ayuso critica la gestión internacional del Gobierno por dejar a España “a la altura del betún”

El Gobierno responde a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”

Irán comparte fotografías de sus líderes con todos los presidentes españoles, menos con Zapatero: cuatro décadas de relaciones históricas entre ambos países

Trump, a Pedro Sánchez: “España es un aliado terrible y ya he dicho que corten todas las negociaciones”

ECONOMÍA

La CEOE reprocha a Sánchez

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

Estas son las ayudas disponibles para reformar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes: hasta 70.000 euros según tu comunidad autónoma

La guerra en Irán llega al surtidor: el precio de la gasolina y el gasoil puede subir entre 8 y 10 céntimos el litro

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Es ilegal que te pregunten si quieres tener hijos o si estas casado en una entrevista de trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”

La hoja de ruta de Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells: debutará ante Atmane o Dimitrov y no se enfrentaría a Sinner hasta la final