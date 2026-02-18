Trump pidió al Reino Unido mantener el control de la isla Diego García: podría ser clave para responder un ataque de Irán

Trump pidió al Reino Unido mantener el control de la isla Diego García

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, a no ceder el control de la isla Diego García, ubicada en el océano índico, al advertir que su uso podría ser clave para Estados Unidos en un eventual conflicto con Irán. El mandatario justificó su pedido ante la posibilidad de emplear la base militar situada en la isla para responder a un posible ataque de Teherán, si no se alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Trump calificó de “gran error” el acuerdo británico para transferir la soberanía de la zona a Mauricio a cambio de un arrendamiento por 99 años sobre Diego García, donde actualmente operan fuerzas estadounidenses.

En un mensaje difundido en la red social Truth Social, Trump señaló: “He estado diciendo al primer ministro Keir Starmer, del Reino Unido, que los arrendamientos no sirven con países, y que está cometiendo un grave error al firmar un arrendamiento de 100 años con quienes ‘reclaman’ derechos, título e interés sobre Diego García, estratégicamente ubicada en el océano índico”. El presidente subrayó que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido es “fuerte y poderosa”, pero advirtió que Starmer está “perdiendo el control de esta importante isla por reclamaciones de entidades nunca antes conocidas”. Calificó estas reclamaciones como “ficticias en su naturaleza”.

El mensaje publicado por Donald Trump en la red social Truth Social

La controversia se produce luego de que Londres acordara en mayo devolver la soberanía del archipiélago a Mauricio, conservando un arrendamiento de 99 años sobre Diego García, la mayor isla del conjunto y sede de la base militar compartida con Washington. Este acuerdo responde a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que en 2019 instó al Reino Unido a finalizar cuanto antes su administración sobre Chagos, tras la expulsión de la población local durante la colonización.

La Corte Internacional de Justicia exigió al Reino Unido finalizar su administración sobre Chagos tras la expulsión de la población local (AP/ARCHIVO)

Trump insistió en que, si Irán no alcanza un acuerdo nuclear con Estados Unidos, podría ser necesario emplear tanto Diego García como el aeródromo en Fairford para contrarrestar un potencial ataque de “un régimen altamente inestable y peligroso”. En su mensaje, advirtió: “Esta tierra no debe ser arrebatada al Reino Unido y, si se permite, será una plaga para nuestro gran aliado. Siempre estaremos dispuestos a luchar por el Reino Unido, pero deben mantenerse firmes frente al wokeismo y otros problemas”. Además, enfatizó: “¡No regalen Diego García!”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron apenas horas después de que el Departamento de Estado liderado por Marco Rubio respaldase el acuerdo de Reino Unido con Mauricio para devolver al país africano la soberanía del archipiélago de Chagos y reiterase su deseo de “concluir un acuerdo bilateral” con Londres para “garantizar el uso continuo de instalaciones militares y otras infraestructuras” en la zona.

El pacto firmado en octubre de 2024 permite a Mauricio recuperar el archipiélago Chagos y asegura gestión conjunta de la base por 99 años (AP/ARCHIVO)

Starmer ya aseguró hace un mes que las críticas de Trump al acuerdo tenían como “propósito expreso” ejercer “presión” sobre su persona para que cambiara la posición británica respecto al reclamo planteado por Trump respecto a la soberanía de Groenlandia a principios de año.

El pacto firmado en octubre de 2024 contempla que Mauricio recupere la soberanía sobre el archipiélago, incluido Diego García, mientras que ambas partes se comprometen a garantizar el funcionamiento prolongado de la base militar durante un periodo inicial de 99 años, bajo gestión conjunta de Londres y Washington.

(Con información de AFP y Europa Press)