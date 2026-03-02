Mundo

Tras el aval del Reino Unido a EEUU para usar sus bases militares, un drone atacó una instalación británica en Chipre

Las instalaciones fueron declaradas en estado de amenaza de seguridad con la orden de refugio para el personal militar inmediato

Tras el aval del Reino
Tras el aval del Reino Unido a EEUU para usar sus bases militares, un dron atacó una instalación británica en Chipre (REUTERS/ARCHIVO)

Varias explosiones se registraron durante la noche del domingo en la base de Akrotiri, gestionada por el ejército británico en Limassol, Chipre, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas. El episodio, recogido por distintos medios británicos, coincidió con el reciente anuncio del primer ministro Keir Starmer sobre una mayor participación del Reino Unido en los ataques contra Irán y la autorización para que la aviación estadounidense utilice algunas instalaciones militares británicas.

Las autoridades chipriotas, citadas por el Cyprus Mail, confirmaron que las bases británicas en la isla —donde se encuentran aproximadamente 3.000 soldados— fueron declaradas en estado de “amenaza de seguridad” a medianoche. Se ordenó al personal refugiarse en sus hogares, alejados de las ventanas y protegidos tras mobiliario sólido. La base de Akrotiri alberga instalaciones clave de la fuerza aérea británica (RAF) y constituye un elemento central en el despliegue británico global, según la página oficial de la RAF.

Durante las jornadas previas, el Reino Unido había intentado mantener una posición de equidistancia respecto a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, evitando pronunciarse a favor o en contra, y asegurando que no participó en dichas acciones. Sin embargo, en la noche del domingo, Starmer anunció un cambio de postura, argumentando que los países del golfo Pérsico solicitaron un mayor compromiso británico para su defensa.

Las bases británicas en Chipre
Las bases británicas en Chipre fueron declaradas en estado de amenaza de seguridad con la orden de refugio para el personal militar. (REUTERS/ARCHIVO)

El jefe del gobierno británico explicó en una declaración televisada que ha autorizado a Estados Unidos el uso de bases británicas para fines defensivos, especificando que estos incluyen ataques a instalaciones de misiles iraníes. Starmer sostuvo que “el único modo de frenar la amenaza es destrozar los misiles en origen, en sus depósitos o en las lanzaderas”, dado que estos proyectiles, lanzados por Irán en la región, han causado muertes de civiles y ponen en peligro tanto a ciudadanos británicos como a países ajenos al conflicto.

El Ministerio de Defensa británico informó el lunes que las fuerzas del Reino Unido respondieron a un supuesto ataque con drones en la base de Akrotiri, sin registrar víctimas. Un portavoz detalló que el ataque ocurrió a la medianoche local y aseguró que el “dispositivo de protección en la región se encuentra en el nivel más alto”.

Keir Starmer anunció la autorización
Keir Starmer anunció la autorización para que Estados Unidos utilice bases británicas, como Akrotiri, en su estrategia contra Irán (Jonathan Brady/REUTERS)

La base de Akrotiri, bajo soberanía británica desde la independencia de Chipre en 1960, representa el principal enclave militar del Reino Unido en la región. En las últimas semanas, Londres ha reforzado la zona con sistemas de defensa antiaérea y antidrones, radares y aviones F35. Starmer reiteró que el Reino Unido no participará directamente en ataques contra Irán, pero justificó la cooperación con Estados Unidos en la defensa de los intereses británicos y de sus aliados regionales, subrayando: “Todos recordamos los errores cometidos en Irak y hemos aprendido la lección”.

La última información disponible señala que el personal militar permanece en estado de alerta, mientras continúan las investigaciones sobre el origen y la autoría de las explosiones en la base.

(Con información de EFE y AFP)

