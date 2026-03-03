España

Los peregrinos andaluces atrapados en Jerusalén regresarán a España el miércoles vía El Cairo: “Oyes las detonaciones y las alarmas y te preocupas. No estamos acostumbrados a estas cosas”

El sacerdote Antonio Cobo habla con ‘Infobae’ sobre su experiencia en Israel

Guardar
El sacerdote almeriense Antonio Cobo, uno de los peregrinos atrapados en Jerusalén, manda un mensaje de calma el sábado 28 de febrero. (Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora/Facebook)

Los 29 peregrinos españoles atrapados en Jerusalén podrán volver a España, previsiblemente, el próximo miércoles 4 de marzo, según ha confirmado a Infobae el sacerdote almeriense Antonio Cobo. El grupo, predominantemente andaluz, había viajado a Tierra Santa el pasado 22 de febrero y planeaban volver a casa el pasado domingo, pero el inicio de los bombardeos un día antes de su regreso impidió que volasen a casa.

El párroco, natural de Cuevas del Almanzora (Almería), viajaba con 12 feligreses de su municipio. Al grupo se unieron malagueños, sevillanos, jiennenses, zaragozanos y extremeños. Según explica Cobo, los peregrinos se encontraba en la Ciudad Vieja de Jerusalén cuando escucharon las alarmas. “El chófer del autobús nos indicó que debíamos meternos en un sitio de seguridad, un refugio. Lo más cercano era un parking”, cuenta. Pasada la alarma, los peregrinos volvieron al Hotel Ambassador, donde se alojaban. El establecimiento, ubicado cerca del consulado español, les ha servido de refugio los últimos días.

Reconoce que en los primeros momentos, los peregrinos sintieron miedo. “Cuando oyes las detonaciones y vas viendo las noticias, las alarmas que suenan en la ciudad, lo que haces es preocuparte, es lógico. Nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas”, explica el sacerdote, que da “gracias a Dios porque vivimos en un lugar muy bueno, en España”.

Viaje terrestre a España a través de El Cairo

Se observa la estela de
Se observa la estela de un cohete del sistema de defensa antimisiles Iron Dome de Israel sobre los cielos de Jerusalén. (Ahmad GHARABLI / AFP)

El grupo de peregrinos comenzará su travesía hasta España este martes, 3 de marzo. La agencia con la que viajan les ha programado un trayecto en autobús desde Jerusalén hasta la frontera con Egipto, donde viajarán en otro vehículo hasta la capital.

Los católicos pasarán la noche en El Cairo y, la mañana del 4 de marzo, cogerán el primer vuelo a Madrid, desde donde cada uno regresará a su casa. El sacerdote asegura que en el grupo se encuentran “con ánimo”, pero “con el cansancio de las alarmas, de bajar al sótano del hotel, de las noches en las que el sueño se interrumpe y la preocupación”. Los peregrinos se mantienen en contacto con las familias en todo momento a través de WhatsApp.

Cobo agradece el trabajo “ejemplar” del personal del hotel. “Están cuidándonos muy bien y luego vuelven a sus casas aquí, en Jerusalén, y oyen las alarmas como nosotros”, dice. “Nos cuidan, se come muy bien, tienen una calidad humana y una profesionalidad impresionantes. Todo eso ayuda mucho”, añade.

“La fe nos está dando fuerza”

El sacerdote Antonio Cobo, durante
El sacerdote Antonio Cobo, durante su peregrinación a Jerusalén. (Cedida)

El párroco da gracias a que esta mala experiencia les sucediese al final de su viaje que, ante todo, ha sido una experiencia “maravillosa” para ellos. “Los cristianos locales necesitan ayuda, porque ellos viven en Nazaret o en Belén y los pobres apenas tienen trabajo, porque no hay turismo, no hay peregrinos”, lamenta.

Cobo asegura que la peregrinación les ha ayudado “a darle mucho más valor a la Palabra de Dios”. “Ir a las raíces de tu fe es una cosa impresionante, nos está dando mucha fuerza para seguir adelante. Pero luego, nuestra condición humana hace que nos asustemos”, confiesa.

El cura espera que el viaje de vuelta transcurra sin incidentes y, pese a los sustos, asegura que “si Dios quiere y esto se calma, volveremos” a Tierra Santa. “Lo fácil es ir a Punta Cana o al Caribe, pero aquí hay que venir, porque esto es un sitio maravilloso”, asegura.

Temas Relacionados

ReligiónReligión católicaIsraelIránGuerraAlmeríaAndalucíaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Invisibilizadas y con salarios inferiores al mínimo, las limpiadoras de portales exigen mejoras: “El techo de cristal ni lo vemos, seguimos en el suelo pegajoso”

En este trabajo predominan los sueldos bajos, contratos inestables y la falta de vías para promocionar. Por ello, las limpiadoras demandan mejores condiciones y el acceso a la jubilación anticipada

Invisibilizadas y con salarios inferiores

Cambio de hora en España 2026: ¿será este año el último?

Esta práctica se instauró por primera vez durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo eléctrico

Cambio de hora en España

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

Entrevistamos a la autora de ‘Los hijos de los boomers. De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema’ (Ediciones Destino)

Estefanía Molina, politóloga y periodista:

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Los expertos alertan de que un bloqueo total o parcial del paso estratégico tensionaría el mercado energético europeo y también presionaría al alza los alimentos, mientras la CE asegura que, por el momento, no hay riesgo de suministro

El cierre del estrecho de

Las grandes confesiones de los concursantes de ‘GH DÚO’: los secretos que han compartido en la curva de la vida

Este martes, 3 de marzo, ‘Gran Hermano Dúo’ se despide de los espectadores y uno de los tres finalistas, Anita, Gloria o Carlos, se irá a casa con el premio

Las grandes confesiones de los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estefanía Molina, politóloga y periodista:

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

Estados Unidos traslada al menos 15 aviones desde Morón y Rota a otras bases europeas después de que España vetase su uso en los ataques contra Irán

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

ECONOMÍA

El cierre del estrecho de

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita