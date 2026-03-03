Las grandes confesiones de los concursantes de ‘GH DÚO’: los secretos que han compartido en la curva de la vida

Manuel en la curva de la vida de 'GH Dúo'. (Telecinco)

Este martes 3 de marzo Gran Hermano Dúo llega a su final y lo hace tras una temporada que no ha alcanzado el liderazgo que Telecinco esperaba pese a su casting. Eso sí, hay que tener en cuenta que el formato presentado por Jorge Javier Vázquez ha logrado estabilizarse en torno a un 14,1% de share en sus últimas galas.

Pese a ello, la cadena ya mira al futuro y prepara el terreno para su próxima apuesta: el regreso de Supervivientes, tal y como confirmó el propio presentador durante la emisión del jueves 26 de febrero.

Ya está todo casi resuelto y esta noche se conocerá el nombre del ganador de GH DÚO, que se llevará a casa el premio de 200.000 euros. Los tres finalistas que optan al maletín son Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González, y la decisión está completamente en manos del público. Esta edición ha dejado momentos memorables, pero también confesiones que impactaron en la curva de la vida, espacio del reality en el que los concursantes han abierto su corazón más que nunca.

Los concursantes de 'GH Dúo' (Mediaset)

Anita Williams: del maltrato a la declaración de amor

Entre las confesiones más intensas destaca la de Anita Williams, que en su paso por la curva relató el maltrato físico y psicológico que sufrió por parte de algunas de sus exparejas. La catalana hizo un recorrido por sus relaciones amorosas, desde sus primeros novios hasta la relación actual con Montoya, dejando ver un lado íntimo que sorprendió a compañeros y audiencia.

Anita Williams en la curva de la vida de 'GH Dúo'. (Telecinco)

Anita comenzó hablando de su familia y de su primer amor en 2007, para luego relatar cómo algunas relaciones derivaron en violencia. Contó cómo en una ocasión llegó a recibir un golpe que le “reventó la ceja”, aunque ella siguió acudiendo a su pareja una y otra vez hasta poder tomar distancia. Su sinceridad y emoción hicieron que el público conectara de inmediato con su historia.

Carlos Lozano: el gran amor y la confesión de una infidelidad

Carlos Lozano también protagonizó un momento muy emotivo. Reconoció que su gran amor ha sido Mónica Hoyos, madre de su hija Luna, a quien conoció trabajando en El Precio Justo. “Fue una historia de amor muy bonita”, aseguró, provocando emoción incluso en la propia Hoyos.

Carlos Lozano en la curva de la vida de 'GH Dúo'. (Telecinco)

Sin embargo, Carlos no evitó hablar de un capítulo doloroso: la infidelidad que cometió mientras Mónica estaba embarazada. Entre lágrimas, confesó: “La fallé, la fallé. La fallé y la cagué. Se lo dije yo, no me descubrió ella. No podía soportar acostarme con ella sintiéndome sucio”. Su honestidad y vulnerabilidad marcaron uno de los momentos más recordados del programa.

Manuel González y Cristina Piaget: confesiones de amor y presión mediática

Manuel en la curva de la vida de 'GH Dúo'. (Telecinco)

Manuel González se sinceró sobre sus relaciones pasadas, incluyendo una declaración hacia Anita Williams: “Lucía, a pesar de todos los problemas y discusiones que tuvimos, la chavala de la que sí he estado enamorado ha sido de ti. No supe cuidar lo que tuve en su momento y ya está. Lo reconozco”. Sus palabras fueron recibidas con fuertes aplausos del público, mostrando un lado humano y reflexivo del concursante.

Cristina Piaget, por su parte, habló de uno de sus momentos más duros, vinculado a la presión profesional y mediática. Reveló que tuvo que lidiar con expectativas físicas extremas en su carrera, lo que derivó en un trastorno alimenticio: “Entré en una crisis de vacío, no me veían, era mucha presión y desarrollé bulimia”. Su testimonio mostró la otra cara de la fama y la dificultad de mantener la imagen pública.

Cristina Piagget en la curva de la vida de 'GH Dúo'. (Telecinco)

La recta final de GH DÚO combina emoción, confesiones íntimas y recuerdos que quedarán grabados en la historia del programa. La curva de la vida ha permitido a los concursantes abrirse como nunca, compartiendo sus momentos más felices y más dolorosos. Este martes, el público decidirá quién se llevará el maletín de 200.000 euros, poniendo el broche final a una edición marcada por la sinceridad, las lágrimas y la introspección de quienes han protagonizado uno de los realities más recordados de Telecinco.