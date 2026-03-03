España

Las grandes confesiones de los concursantes de ‘GH DÚO’: los secretos que han compartido en la curva de la vida

Este martes, 3 de marzo, ‘Gran Hermano Dúo’ se despide de los espectadores y uno de los tres finalistas, Anita, Gloria o Carlos, se irá a casa con el premio

Guardar
Manuel en la curva de
Manuel en la curva de la vida de 'GH Dúo'. (Telecinco)

Este martes 3 de marzo Gran Hermano Dúo llega a su final y lo hace tras una temporada que no ha alcanzado el liderazgo que Telecinco esperaba pese a su casting. Eso sí, hay que tener en cuenta que el formato presentado por Jorge Javier Vázquez ha logrado estabilizarse en torno a un 14,1% de share en sus últimas galas.

Pese a ello, la cadena ya mira al futuro y prepara el terreno para su próxima apuesta: el regreso de Supervivientes, tal y como confirmó el propio presentador durante la emisión del jueves 26 de febrero.

Ya está todo casi resuelto y esta noche se conocerá el nombre del ganador de GH DÚO, que se llevará a casa el premio de 200.000 euros. Los tres finalistas que optan al maletín son Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González, y la decisión está completamente en manos del público. Esta edición ha dejado momentos memorables, pero también confesiones que impactaron en la curva de la vida, espacio del reality en el que los concursantes han abierto su corazón más que nunca.

Los concursantes de 'GH Dúo'
Los concursantes de 'GH Dúo' (Mediaset)

Anita Williams: del maltrato a la declaración de amor

Entre las confesiones más intensas destaca la de Anita Williams, que en su paso por la curva relató el maltrato físico y psicológico que sufrió por parte de algunas de sus exparejas. La catalana hizo un recorrido por sus relaciones amorosas, desde sus primeros novios hasta la relación actual con Montoya, dejando ver un lado íntimo que sorprendió a compañeros y audiencia.

Anita Williams en la curva
Anita Williams en la curva de la vida de 'GH Dúo'. (Telecinco)

Anita comenzó hablando de su familia y de su primer amor en 2007, para luego relatar cómo algunas relaciones derivaron en violencia. Contó cómo en una ocasión llegó a recibir un golpe que le “reventó la ceja”, aunque ella siguió acudiendo a su pareja una y otra vez hasta poder tomar distancia. Su sinceridad y emoción hicieron que el público conectara de inmediato con su historia.

Carlos Lozano: el gran amor y la confesión de una infidelidad

Carlos Lozano también protagonizó un momento muy emotivo. Reconoció que su gran amor ha sido Mónica Hoyos, madre de su hija Luna, a quien conoció trabajando en El Precio Justo. “Fue una historia de amor muy bonita”, aseguró, provocando emoción incluso en la propia Hoyos.

Carlos Lozano en la curva
Carlos Lozano en la curva de la vida de 'GH Dúo'. (Telecinco)

Sin embargo, Carlos no evitó hablar de un capítulo doloroso: la infidelidad que cometió mientras Mónica estaba embarazada. Entre lágrimas, confesó: “La fallé, la fallé. La fallé y la cagué. Se lo dije yo, no me descubrió ella. No podía soportar acostarme con ella sintiéndome sucio”. Su honestidad y vulnerabilidad marcaron uno de los momentos más recordados del programa.

Manuel González y Cristina Piaget: confesiones de amor y presión mediática

Manuel en la curva de
Manuel en la curva de la vida de 'GH Dúo'. (Telecinco)

Manuel González se sinceró sobre sus relaciones pasadas, incluyendo una declaración hacia Anita Williams: “Lucía, a pesar de todos los problemas y discusiones que tuvimos, la chavala de la que sí he estado enamorado ha sido de ti. No supe cuidar lo que tuve en su momento y ya está. Lo reconozco”. Sus palabras fueron recibidas con fuertes aplausos del público, mostrando un lado humano y reflexivo del concursante.

Cristina Piaget, por su parte, habló de uno de sus momentos más duros, vinculado a la presión profesional y mediática. Reveló que tuvo que lidiar con expectativas físicas extremas en su carrera, lo que derivó en un trastorno alimenticio: “Entré en una crisis de vacío, no me veían, era mucha presión y desarrollé bulimia”. Su testimonio mostró la otra cara de la fama y la dificultad de mantener la imagen pública.

Cristina Piagget en la curva
Cristina Piagget en la curva de la vida de 'GH Dúo'. (Telecinco)

La recta final de GH DÚO combina emoción, confesiones íntimas y recuerdos que quedarán grabados en la historia del programa. La curva de la vida ha permitido a los concursantes abrirse como nunca, compartiendo sus momentos más felices y más dolorosos. Este martes, el público decidirá quién se llevará el maletín de 200.000 euros, poniendo el broche final a una edición marcada por la sinceridad, las lágrimas y la introspección de quienes han protagonizado uno de los realities más recordados de Telecinco.

Temas Relacionados

Gran Hermano DúoGente EspañaFamosos EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoTelevisión España

Últimas Noticias

Invisibilizadas y con salarios inferiores al mínimo, las limpiadoras de portales exigen mejoras: “El techo de cristal ni lo vemos, seguimos en el suelo pegajoso”

En este trabajo predominan los sueldos bajos, contratos inestables y la falta de vías para promocionar. Por ello, las limpiadoras demandan mejores condiciones y el acceso a la jubilación anticipada

Invisibilizadas y con salarios inferiores

Cambio de hora en España 2026: ¿será este año el último?

Esta práctica se instauró por primera vez durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo eléctrico

Cambio de hora en España

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

Entrevistamos a la autora de ‘Los hijos de los boomers. De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema’ (Ediciones Destino)

Estefanía Molina, politóloga y periodista:

Los peregrinos andaluces atrapados en Jerusalén regresarán a España el miércoles vía El Cairo: “Oyes las detonaciones y las alarmas y te preocupas. No estamos acostumbrados a estas cosas”

El sacerdote Antonio Cobo habla con ‘Infobae’ sobre su experiencia en Israel

Los peregrinos andaluces atrapados en

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Los expertos alertan de que un bloqueo total o parcial del paso estratégico tensionaría el mercado energético europeo y también presionaría al alza los alimentos, mientras la CE asegura que, por el momento, no hay riesgo de suministro

El cierre del estrecho de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estefanía Molina, politóloga y periodista:

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

Estados Unidos traslada al menos 15 aviones desde Morón y Rota a otras bases europeas después de que España vetase su uso en los ataques contra Irán

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

ECONOMÍA

El cierre del estrecho de

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita