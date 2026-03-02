‘GH DÚO’ se queda con tres finalistas tras una expulsión sorprendente: “Confía en ti, gracias por el camino recorrido”

Juanpi y Gloria González en la semifinal de 'GH Dúo'. (Mediaset España)

La semifinal de GH DÚO dejó una despedida amarga a tan solo 48 horas de la gran final. De los cuatro aspirantes que arrancaban la semana soñando con el maletín, solo tres continúan en la carrera. Y para uno de ellos, la aventura terminó cuando ya rozaba la meta.

Carlos Lozano, Anita Williams, Gloria González y Juanpi habían celebrado el pasado jueves su pase al tramo decisivo del reality de Telecinco. Pero en la gala dominical presentada por Ion Aramendi, la audiencia tomó la decisión definitiva que rompió el equilibrio.

La noche comenzó con alivio para dos de ellos. Primero se anunció la salvación de Carlos Lozano y después la de Anita Williams, que respiraron tranquilos al asegurarse un puesto en la final. El duelo quedó entonces en manos de Gloria González y Juanpi. Dos compañeros que, conscientes de lo que estaba en juego, esperaron el veredicto con visible nerviosismo.

Finalmente, Ion Aramendi comunicó el nombre del expulsado: Juanpi debía abandonar la casa en cuarta posición, quedándose a las puertas de la gran final que conducirá Jorge Javier Vázquez.

La emoción de Gloria y la serenidad de Juanpi

La reacción fue inmediata y muy distinta en cada caso. Gloria González no pudo contener las lágrimas al saber que seguía en el concurso. Entre sollozos, dio las gracias a la audiencia: “Gracias a todo el que está ahí, gracias de corazón”. Para ella, participar en GH DÚO siempre fue un sueño, y alcanzar la final supone el broche perfecto a su paso por la casa. Desde el plató, su hermano Manuel celebró con entusiasmo que continúe en la aventura.

Juanpi, en cambio, asumió el golpe con deportividad. Su expresión reflejaba resignación, pero sus palabras fueron de agradecimiento. “Gracias a todo el mundo, desde la persona que confió en mí para estar aquí hasta quienes me han apoyado cada día”, aseguró antes de despedirse. Lejos de mostrarse derrotado, puso en valor haber llegado hasta la semifinal y confesó que estaba deseando reencontrarse con los suyos.

El mensaje del Súper antes de al gran despedida

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la intervención del Súper. La voz del programa quiso despedir a Juanpi con un mensaje cargado de significado: le recordó que entró en la casa en un momento complicado, destacó su evolución y le animó a confiar en sí mismo. “Confía en ti. Gracias por el camino recorrido”, le dijo.

Visiblemente emocionado, Juanpi respondió con gratitud: “Gracias por confiar en mí y por darme esta oportunidad”. Un intercambio breve, pero que cerró su concurso con un tono positivo.

En la casa, Anita Williams y Gloria González, muy unidas a él durante la convivencia, vivieron la despedida con sentimientos encontrados. Saben que en apenas unas horas volverán a verlo, pero también que ahora empieza la batalla definitiva.

Un posible duelo final

Con Juanpi fuera, la final queda en manos de Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González. En redes sociales, muchos seguidores ya apuntan a un posible cara a cara entre Carlos y Anita, ambos con experiencia en realities y con cuentas pendientes con las finales.

La decisión definitiva llegará este martes. Entonces, la audiencia dictará sentencia y uno de los tres se alzará con el maletín de 200.000 euros de GH DÚO. La cuenta atrás ya ha comenzado.