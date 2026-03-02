España

‘GH DÚO’ se queda con tres finalistas tras una expulsión sorprendente: “Confía en ti, gracias por el camino recorrido”

La gran final del reality se celebrará este próximo martes 3 de marzo, cuando la audiencia decidirá quién se lleva el maletín.

Guardar
Juanpi y Gloria González en
Juanpi y Gloria González en la semifinal de 'GH Dúo'. (Mediaset España)

La semifinal de GH DÚO dejó una despedida amarga a tan solo 48 horas de la gran final. De los cuatro aspirantes que arrancaban la semana soñando con el maletín, solo tres continúan en la carrera. Y para uno de ellos, la aventura terminó cuando ya rozaba la meta.

Carlos Lozano, Anita Williams, Gloria González y Juanpi habían celebrado el pasado jueves su pase al tramo decisivo del reality de Telecinco. Pero en la gala dominical presentada por Ion Aramendi, la audiencia tomó la decisión definitiva que rompió el equilibrio.

La noche comenzó con alivio para dos de ellos. Primero se anunció la salvación de Carlos Lozano y después la de Anita Williams, que respiraron tranquilos al asegurarse un puesto en la final. El duelo quedó entonces en manos de Gloria González y Juanpi. Dos compañeros que, conscientes de lo que estaba en juego, esperaron el veredicto con visible nerviosismo.

Gloria González en la semifinal
Gloria González en la semifinal de 'GH Dúo'. (Mediaset España)

Finalmente, Ion Aramendi comunicó el nombre del expulsado: Juanpi debía abandonar la casa en cuarta posición, quedándose a las puertas de la gran final que conducirá Jorge Javier Vázquez.

La emoción de Gloria y la serenidad de Juanpi

La reacción fue inmediata y muy distinta en cada caso. Gloria González no pudo contener las lágrimas al saber que seguía en el concurso. Entre sollozos, dio las gracias a la audiencia: “Gracias a todo el que está ahí, gracias de corazón”. Para ella, participar en GH DÚO siempre fue un sueño, y alcanzar la final supone el broche perfecto a su paso por la casa. Desde el plató, su hermano Manuel celebró con entusiasmo que continúe en la aventura.

Juanpi, en cambio, asumió el golpe con deportividad. Su expresión reflejaba resignación, pero sus palabras fueron de agradecimiento. “Gracias a todo el mundo, desde la persona que confió en mí para estar aquí hasta quienes me han apoyado cada día”, aseguró antes de despedirse. Lejos de mostrarse derrotado, puso en valor haber llegado hasta la semifinal y confesó que estaba deseando reencontrarse con los suyos.

Carlos Lozano y Anita son
Carlos Lozano y Anita son los dos grandes favoritos para la final de 'GH Dúo'. (Mediaset España)

El mensaje del Súper antes de al gran despedida

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la intervención del Súper. La voz del programa quiso despedir a Juanpi con un mensaje cargado de significado: le recordó que entró en la casa en un momento complicado, destacó su evolución y le animó a confiar en sí mismo. “Confía en ti. Gracias por el camino recorrido”, le dijo.

Visiblemente emocionado, Juanpi respondió con gratitud: “Gracias por confiar en mí y por darme esta oportunidad”. Un intercambio breve, pero que cerró su concurso con un tono positivo.

En la casa, Anita Williams y Gloria González, muy unidas a él durante la convivencia, vivieron la despedida con sentimientos encontrados. Saben que en apenas unas horas volverán a verlo, pero también que ahora empieza la batalla definitiva.

Un posible duelo final

Mario Jefferson hace balance de su paso por el concurso 'GH Dúo'. El cantante explica lo complicado que fue el encierro y cómo ha aprendido a no tomarse en serio los comentarios de los 'haters'

Con Juanpi fuera, la final queda en manos de Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González. En redes sociales, muchos seguidores ya apuntan a un posible cara a cara entre Carlos y Anita, ambos con experiencia en realities y con cuentas pendientes con las finales.

La decisión definitiva llegará este martes. Entonces, la audiencia dictará sentencia y uno de los tres se alzará con el maletín de 200.000 euros de GH DÚO. La cuenta atrás ya ha comenzado.

Temas Relacionados

GH DúoTelecincoMediaset EspañaCarlos SoberaJorge Javier VázquezGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos es trasladado a un hotel en Abu Dabi en medio de la guerra en Oriente: “No percibe el riesgo como el resto de la humanidad”

El padre de Felipe VI permanece en un hotel de Emiratos Árabes mientras permanece atento a su posible regreso a España

El rey Juan Carlos es

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una menor de origen sefardí porque sus padres no se presentaron ante el notario

El tribunal señala que este paso es obligatorio independientemente de si se cumplen los requisitos. Si no se cumple, todo el procedimiento queda anulado

La Justicia rechaza la nacionalidad

El doctor Felices explica por qué nos besamos con nuestra pareja: “Tu cerebro busca un sistema inmunológico opuesto al tuyo”

Un estudio sugiere que el acto tiene raíces en mecanismos instintivos observados también en primates, que la cultura ha moldeado hasta consolidarlo como un gesto de conexión

El doctor Felices explica por

El Supremo confirma la sanción a un guardia civil por “conducta indigna”: tras beber alcohol durante su servicio, enseñó el culo a dos policías nacionales

El agente fue sancionado con la pérdida de veinte días de sueldo y suspensión de funciones, pero lo recurrió en la justicia, alegando que se había vulnerado su presunción de inocencia

El Supremo confirma la sanción

El amigo de la infanta Elena, Luis Astolfi, anuncia que padece ELA: “Me noto afectado un poco el habla y un brazo, pero no tengo dolor”

El jinete ha concedido una entrevista al medio sevillano ‘El Pespunte’ en la que ha confesado su diagnóstico

El amigo de la infanta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza la nacionalidad

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una menor de origen sefardí porque sus padres no se presentaron ante el notario

El Supremo confirma la sanción a un guardia civil por “conducta indigna”: tras beber alcohol durante su servicio, enseñó el culo a dos policías nacionales

Qué pasa si echas diesel a un coche de gasolina: así es como puedes arreglarlo

Baltasar Garzón analiza el estado de la justicia en España: “Cuando confrontas con determinadas estructuras conservadoras, tienes muchas papeletas de estar jodido”

Colmenar Viejo adjudicó varios contratos por valor de 40.000 euros a la cuñada de una concejala para que organizara el “catering” y “aperitivos” en varios actos

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de marzo

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión