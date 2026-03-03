España

Ayuso y los rectores de las universidades madrileñas alcanzan un acuerdo de financiación tras la salida del ex consejero de Educación

La coordinadora de las plataformas por las universidades públicas y la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid se reunirán esta tarde

La presidenta de la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y cuatro rectores de universidades públicas de la región, en un encuentro en Miami, Estados Unidos, el 22 de junio de 2025. (Comunidad de Madrid)

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual, que firmarán este mismo martes, tras meses de quejas tanto de alumnos como de autoridades universitarias por falta de la financiación que exigían.

El acuerdo se produce solo dos semanas después de la salida del ex consejero de Educación Emilio Viciana, que trajo consigo el rechazo a impulsar la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y la pretensión de centrarse únicamente en la financiación.

La presidenta madrileña firmará con los rectores el texto en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y detallará posteriormente las principales líneas de este acuerdo, a las 13 horas de este martes.

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se reunió ayer con los rectores para abordar esta materia, una de las principales reivindicaciones de las universidades en los últimos tiempos, en los que pedían una financiación suficiente para acabar con la “asfixia” que sufrían los centros.

Además, esta misma tarde está prevista una reunión entre la coordinadora de las plataformas por las universidades públicas y la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) sobre la financiación.

*Información en ampliación.

