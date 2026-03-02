Zapatero se defiende señalando a Aznar y Rajoy, pero también a González y Pedro Sánchez: “He sido el único presidente sin escándalos”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado desde el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea. (Fuente: Europa Press; Senado)

José Luis Rodríguez Zapatero se ha defendido este lunes en el Senado, donde ha comparecido en la comisión de investigación del llamado caso Plus Ultra. La cámara le ha convocado para conocer su rol en la ayuda pública de 53 millones de euros para rescatar la aerolínea en 2021 -con Pedro Sánchez en el poder-, en el marco de las empresas estratégicas afectadas por la pandemia del Covid-19. La duda precisamente es si se trataba de una compañía “estratégica”, y la presencia de Rodríguez Zapatero se ha debido, según el PP, a su vinculación con personas del accionariado. El expresidente del Gobierno, sin cuentas pendientes con la Justicia por este asunto, ha negado mediación alguna: “No, ninguna, en absoluto”, ha zanjado.

Como es habitual en estas sesiones, el objeto de la citación no ha sido el único que se ha abordado por ninguna de las dos partes: ni los interrogadores se han limitado al rescate de Plus Ultra ni el interrogado lo ha hecho en este caso. Rodríguez Zapatero se ha justificado en el abundante número de informaciones periodísticas que le han señalado las últimas semanas y meses para tratar de repasar una por una para desmentir. El PSOE ha lamentado que el expresidente haya sido llamado, coincidiendo además con la campaña por las elecciones en Castilla y León. “Este lunes tenemos otro episodio que demuestra que el PP ha decidido convertir el Senado en su pista de circo particular”, se han quejado socialistas a la agencia EFE.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre el rescate de Plus Ultra. (Eduardo Parra/Europa Press)

“He dudado mucho en decir esto o no”

Rodríguez Zapatero ha querido que conste que ha sido convocado con urgencia y sin motivación, algo que exige la sentencia del Tribunal Constitucional 77/2023, adoptada por unanimidad y que incluyó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la presunción de inocencia extraprocesal. “Llevo meses, años, semanas escuchando infundios, bulos absolutamente injustos”, ha denunciado. Ya en materia, ha desmentido tener relación con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, así como haber mantenido reuniones con él: “Cero, nada de nada”. El exmandatario asegura que no hablado nunca del rescate con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y que tan solo se ha reunido una vez con él: “Hasta esa suerte he tenido”, ha ironizado.

En plena autoreivindicación de su trayectoria, de su legado, Rodríguez Zapatero ha vacilado un momento antes de afirmar: “He dudado mucho en decir esto o no. Lo voy a decir: creo que soy el único presidente de Gobierno de España que en su etapa no tuvo un solo escándalo”. Ha recordado que el resto de líderes que se han sentado en una comisión de investigación lo han hecho por asuntos referentes a su mandato. La oposición no ha puesto esto en duda, sino que sostiene que fruto de su influencia tras abandonar la Moncloa, ha ejercido actividades irregulares. A preguntas de UPN, el expresidente ha admitido que cuando recibió la propuesta de Martínez Martínez de ser consultor para Análisis Relevante, que tenía como cliente a Plus Ultra, propuso que estuviera en el acuerdo ela incorporación de una de sus hijas en labores de comunicación y marketing.

70.000 euros brutos al año

El expresidente ha concretado que él cobró aproximadamente 70.000 euros brutos al año por sus trabajos de consultoría a Análisis Relevante, que fueron contrafactura y cotizando el IRPF ya que se encuentra dado de alta como autónomo, y ha subrayado que nunca ha tenido una sociedad ni en España ni en ningún otro país. Ha querido añadir que por los beneficios tributa en el IRPF al “cuarenta y tantos por ciento”, por lo que va “casi la mitad a las arcas públicas”, algo de lo que está “muy orgulloso” porque sirve para sostener la sanidad pública, entre otros fines. Como consultor autónomo dice haber eralizado 172 viajes internacionales en los últimos 12 años para participar en conferencias y actos, los cuales algunos son retribuidos, aproximadamente el 30%, ha dicho.

Preguntado por Venezuela, por sus lazos con el régimen de Nicolás Maduro, se ha responsabilizado de la liberación de presos políticos y no ha ocultado su buena relación con Delcy Rodríguez, con la que dice hablar al menos una vez por semana.