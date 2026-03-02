España

Receta de ‘soda bread’, el pan típico irlandés facilísimo de hacer en casa que usa bicarbonato en vez de levadura

Este pan tradicional se prepara sin levadura y no necesita de amasados ni largos tiempos de levado

Receta de pan de soda
Receta de pan de soda irlandés (Freepik)

Si buscas una receta fácil y rápida para hacer pan o una elaboración sencilla apta para principiantes que te quite el miedo a masas y horneados, esta receta irlandesa es el deseado ‘eureka’. El pan de soda o soda bread es un pan tradicional de Irlanda, una receta que apareció por escrito por primera vez allá por 1836. Su fama se extendió como la espuma, debido en parte a su delicioso sabor pero también a lo extremadamente fácil de su proceso de elaboración.

Esta receta no requiere de amasado, de tiempos de levado, ni de usar levaduras o fermentos, y además estará lista en menos de una hora. Por eso precisamente puede que estemos hablando de uno de los panes más fáciles de hacer del mundo. Se hace con harina común y bicarbonato sódico, dos ingredientes que solemos tener todos en la despensa y que, combinados, nos darán un resultado esponjoso y crujiente. En este pan tradicional, el bicarbonato actúa como sustituto de la levadura, reaccionando con el resto de los ingredientes, produciendo gas y haciendo que la masa se eleve con el calor.

Además, lleva también un componente ácido, que en este caso será el clásico buttermilk o suero de mantequilla, un elemento ácido que podemos hacer muy fácilmente juntando leche entera y un chorrito de limón. La versión tradicional no lleva más que cuatro ingredientes, pero es habitual encontrarlo con frutos secos, semillas o pasas. El resultado es un pan ligeramente dulce, de corteza crujiente y miga densa y húmeda.

Cómo hacer masa madre para preparar nuestro propio pan en casa, siguiendo los consejos de los panaderos.

Receta de pan de soda irlandés

El pan de soda irlandés es una hogaza que se prepara sin levadura, usando solo bicarbonato y un ácido (suero de leche o leche cortada con limón). La técnica principal es mezclar los ingredientes y hornear directamente, sin amasado ni reposo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Horneado: 40 minutos

Ingredientes

  • 250 g de harina de trigo blanca
  • 250 g de harina integral de trigo
  • 7 g de bicarbonato sódico (una cucharadita colmada)
  • 8 g de sal
  • 260 ml de leche entera
  • 2 cucharadas de zumo de limón
  • Opcional: 1 cucharada de miel o azúcar moreno

Cómo hacer pan de soda irlandés, paso a paso

  • Precalienta el horno a 220 °C (calor arriba y abajo).
  • Mezcla la leche con el zumo de limón y déjala reposar 10 minutos hasta que espese (se convertirá en “buttermilk”).
  • En un bol grande, combina las harinas, el bicarbonato y la sal.
  • Añade la leche cortada (y la miel si la usas) y mezcla con una cuchara hasta integrar. No trabajes la masa en exceso, solo hasta que se una.
  • Pasa la masa a una superficie enharinada. Dale forma de bola sin amasar, solo compactando.
  • Coloca la bola sobre papel de horno. Haz un corte profundo en cruz en la superficie. (Esto ayuda a que el pan se hornee bien por dentro.)
  • Lleva al horno durante 40 minutos a 210 °C. Sabes que está listo si al golpear la base suena hueco.
  • Saca el pan y deja enfriar sobre una rejilla. No cortes en caliente, espera unos minutos para que asiente la miga.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 hogaza grande, para aproximadamente 10-12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 170 kcal
  • Hidratos de carbono: 33 g
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 1 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • A temperatura ambiente, en bolsa de tela o papel: 2 días.
  • En nevera: hasta 5 días.
  • Congelado en rebanadas: 1 mes. (Recomiendo tostarlo tras descongelar para recuperar la corteza crujiente).

