El método de los ladrones para comprobar si una casa está habitada: la Ertzaintza advierte sobre estos marcadores

El método de los ladrones para comprobar si una casa está habitada (VisualesIA Scribnews)

La Ertzaintza ha identificado en Euskadi un método que emplean algunos delincuentes antes de cometer robos en viviendas: la colocación de pequeños marcadores en las cerraduras de las puertas. Esta técnica, observada en distintos municipios vascos, se basa en introducir fragmentos de plastilina o trozos diminutos de papel en el interior del bombín con el objetivo de averiguar si los propietarios de la vivienda están ausentes y durante cuánto tiempo permanece la casa deshabitada.

La dinámica es sencilla. Si al cabo de varios días el marcador sigue en el mismo sitio, los delincuentes interpretan que nadie ha accedido a la casa y consideran que pueden entrar sin riesgo de ser sorprendidos. Por el contrario, si el material desaparece o aparece alterado, deducen que hay movimiento y descartan la vivienda como objetivo inmediato. De este modo, los ladrones realizan una especie de vigilancia previa, alejándose de la improvisación y priorizando la planificación antes de actuar.

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La Ertzaintza recomienda revisar cerraduras antes de introducir la llave

La Ertzaintza ha dado a conocer este sistema, que tampoco es nada nuevo, tras varios casos registrados en Barakaldo (Vizcaya). El pasado 22 de mayo, agentes detuvieron a un hombre a quien sorprendieron colocando pequeños papeles en las cerraduras de diferentes viviendas del mismo edificio. El sospechoso, que ya contaba con antecedentes por delitos contra el patrimonio, actuaba con la intención de controlar la presencia o ausencia de personas en esos domicilios. La investigación continuó en los días siguientes. Cinco días después, la policía autonómica localizó plastilina de color verde en la cerradura de otra vivienda situada en Barakaldo, supuestamente con el mismo propósito.

Cuatro personas han sido detenidas por cometer más de un centenar de robos. Se han realizado tres registros domiciliarios donde se han intervenido más de 12.000 euros, dos vehículos y cerca de 50 piezas de joyería y se han recuperado más de una treintena de coches robados

Para prevenir situaciones de este tipo, la Ertzaintza ha emitido una serie de recomendaciones. La policía autonómica aconseja a la ciudadanía revisar las cerraduras de las puertas de acceso a las viviendas antes de introducir la llave. Si se localiza algún elemento extraño, como plastilina o papel, se debe informar de inmediato tanto a la Ertzaintza como a la Policía Local del municipio.

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Además, la policía hace hincapié en que estos materiales suelen colocarse en modelos de cerraduras antiguos, más susceptibles de ser manipulados sin grandes dificultades. Por este motivo, se recuerda la importancia de mantener los sistemas de cierre actualizados y en buen estado. Otra recomendación pasa por prestar atención a la presencia de personas desconocidas en las inmediaciones de los edificios o comunidades de vecinos. Si se detecta a alguien merodeando o mostrando interés por las puertas o portales, conviene alertar a las autoridades.

La Ertzaintza subraya la relevancia de la colaboración ciudadana para evitar robos en viviendas, especialmente durante el periodo estival, cuando muchas casas permanecen vacías durante días o semanas. La vigilancia de los vecinos y la comunicación rápida con la policía pueden resultar determinantes para frustrar los planes de los delincuentes.

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Los robos en domicilios suelen estar precedidos de un periodo de observación, en el que los autores tratan de recopilar información sobre los hábitos de los residentes. El uso de marcadores en las cerraduras es una muestra de la evolución de las técnicas empleadas. Detectar a tiempo estos indicios y actuar con rapidez facilita la labor policial y contribuye a reducir el riesgo de que se produzcan robos.