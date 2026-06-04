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Sanidad detecta 111 casos de cáncer relacionados con ponerse pecho

El linfoma anaplásico de células grandes es una enfermedad rara relacionada con los implantes mamarios

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Implante Mamario, Silicona, Pecho, Estética. (FDA/EUROPA PRESS)
Implante Mamario, Silicona, Pecho, Estética. (FDA/EUROPA PRESS)

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha actualizado su seguimiento del linfoma anaplásico de células grandes (LACG) relacionado con implantes mamarios. Desde 2012, el organismo de control farmacéutico ha identificado 111 casos de este cáncer asociados a prótesis de pecho.

El linfoma anaplásico de células grandes es un tipo raro de linfoma no-Hodkin que puede afectar a gran variedad de tejidos, entre ellos la mama. Recibe su nombre por la forma que tienen las células cancerosas cuando se observan desde un microscopio: son más grandes que las células sanas y pierden su forma redonda característica.

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En algunos casos, este cáncer surge a partir del tejido cicatricial de algunos implantes mamarios (BIA-ALCL, por sus siglas en inglés). En España, la Aemps ha recibido 146 sospechas de LACG, de las que se han confirmado 111 en los últimos años. En 2025, se notificaron 10 casos sospechosos, de los que 9 han sido confirmados.

La mayor parte de las pacientes afectadas (45) se habían puesto las prótesis por cuestiones estéticas, mientras que 23 lo hicieron para reconstruirse el pecho tras una mastectomía. Tras la retirada del implante, la mayoría tuvo un curso clínico benigno, aunque en algunos casos hizo falta un tratamiento asociado, que varió para cada paciente.

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Los implantes rugosos aglutinan el 85% de casos

Todavía se desconoce la relación entre implantes mamarios y el cáncer. (Shutterstock)
Todavía se desconoce la relación entre implantes mamarios y el cáncer. (Shutterstock)

“En las investigaciones que se están llevando a cabo, no se ha establecido todavía una prueba científica sobre la relación causal del LACG asociado a implantes de mama (BIA-ALCL), ni se ha determinado la causa y el mecanismo para el desarrollo de este tipo de linfoma”, explica la Aemps en su documento. Sin embargo, en los casos en los que se ha identificado el implante, sí se ha postulado que el linfoma puede estar relacionado con tres factores: el tipo de implantes, la base genética y la contaminación.

En concreto, se ha identificado que los implantes mamarios de cubierta rugosa aglutinan el 85% de los casos confirmados. “No obstante, hay que tener en cuenta que hasta hace unos años eran también las prótesis mamarias más utilizadas”, especifica la Aemps. De esta forma, de los 111 casos confirmados, 94 tenían prótesis con cubierta texturada, 4 eran de poliuretano y en 12 se desconoce.

Por regiones, es Madrid la que más casos ha registrado: la comunidad autónoma acumula el 22,6% de los casos confirmados desde el 2012. Le siguen Andalucía (15,4%), Cataluña (14,4%) y Comunidad Valenciana (11,8%). La mayoría de los casos fueron notificados por los profesionales sanitarios que atendían a las pacientes (68%), seguidos de los propios fabricantes (24%). Las afectadas tan solo comunican el 4% de los casos.

La Aemps insiste en que es necesario seguir investigando para comprender mejor la relación entre el LACG y los implantes mamarios. “El registro de nuevos casos de este tipo de linfoma también es de gran importancia para obtener una mejor estimación del riesgo de padecer esta enfermedad para pacientes portadoras de implantes mamarios”, recalcan.

El organismo estatal recuerda que los implantes mamarios tienen sus riesgos, entre ellos la rotura y contractura de la prótesis. “Los implantes mamarios no son productos de por vida, y es muy posible que requieran un reemplazo a lo largo del tiempo. Por todo ello es vital que personas que se sometan a cirugías con implantes mamarios sean convenientemente informadas y asesoradas antes de tomar una decisión”, concluye.

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