Examen teórico de conducir 2026: estos son todos los cambios que incluirá la DGT para acabar con la memorización mecánica

La introducción de un vídeo, la posibilidad de extender la duración del examen y el cambio en la corrección de las preguntas son algunos de los cambios que se introducen este año

Permiso de conducir. / Imagen
Permiso de conducir. / Imagen de archivo

Un examen que traspasa fronteras nacionales dentro de España es, sin duda, el examen teórico de conducir. Todo aquel que quiera alcanzar la independencia de movimiento por cuenta propia debe enfrentarse a esa treintena de preguntas que preceden al largo período de prácticas de conducir. No obstante, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha apostado por introducir algunas novedades este 2026 con tal de disuadir la memorización mecánica del contenido.

¿Qué es lo que cambia en esta ocasión? Uno de los puntos que se modifica este año es la forma de evaluar a los futuros conductores. Desde el pasado 5 de febrero, la DGT ha implementado una reforma que busca dejar atrás el modelo clásico para situar el análisis, el razonamiento y la percepción del riesgo en el centro de la formación, según recogen medios como ElNacional.cat como 20Minutos.

Hasta ahora, las autoescuelas enfocaban la preparación a través de la repetición de test tipo, lo que llevaba a muchos aspirantes a memorizar patrones de preguntas y respuestas. Este sistema favorecía la aprobación de la prueba, pero no siempre garantizaba una comprensión profunda de las situaciones reales a las que se enfrenta un conductor en carretera.

Novedades que priorizan la anticipación y la comprensión

El nuevo examen mantiene el formato de treinta preguntas con tres opciones de respuesta cada una, pero introduce cambios significativos en la forma de evaluar estos conocimientos. La novedad más destacada es la incorporación de una pregunta basada en un vídeo, diseñada para que el aspirante identifique situaciones de riesgo como pueden aparecer en la vida cotidiana. De esta manera, se trata de comprobar si el alumno ha interiorizado los principios básicos de la conducción segura.

Esta presencia de vídeos y contextos complejos obliga a los candidatos a valorar varios factores simultáneamente, como la influencia de las condiciones meteorológicas, la interpretación de señales y el comportamiento de otros usuarios como ciclistas o conductores de vehículos de movilidad personal. Este enfoque, ya implantado en países como Alemania, Francia o Finlandia, pretende desterrar el aprendizaje memorístico y priorizar la capacidad de anticipación y la toma de decisiones razonadas.

La DGT ha señalado que el núcleo de la reforma radica en revisar no solo el banco de preguntas, sino el propio planteamiento de la evaluación. La prioridad es que el aspirante comprenda el entorno vial y sepa interpretar situaciones reales más allá de recordar respuestas concretas, poniendo así la seguridad vial y la previsión de riesgos en el centro del proceso.

Aspectos prácticos: duración, tasas y vigencia

A pesar de los cambios, la estructura base permanece: el examen contiene 30 preguntas tipo test, cada una con tres posibles respuestas y solo una correcta. El tiempo máximo para completar la prueba se sitúa, según la DGT, en 30 minutos, lo que otorga aproximadamente un minuto por pregunta. Esta gestión del tiempo, clave para el éxito, obliga a mantener un ritmo constante durante toda la prueba.

La duración total del examen puede ampliarse únicamente en función de la extensión del vídeo añadido. La inscripción oficial da derecho a dos convocatorias por pago de tasa, cuyo coste en 2025 se ha fijado en 94,05 euros. Si el aspirante aprueba la parte teórica, dispone de dos años (24 meses) para superar la práctica; si no lo logra en ese periodo, tendrá que repetir el examen teórico desde el principio.

En cuanto a la citación para la prueba, el proceso administrativo varía en función de la provincia y del número de solicitudes. Aunque lo ideal sería conocer la fecha con antelación, la confirmación definitiva suele recibirse solo cuando la administración ha finalizado la gestión de plazas.

El objetivo: competencias reales y seguridad preventiva

Esta reforma también obliga a un cambio en la metodología de las autoescuelas, que ahora deben centrarse en la explicación razonada de las normas y en la comprensión de las consecuencias derivadas de una decisión incorrecta. Frente al modelo anterior, basado en la repetición y la memorización, gana peso el análisis práctico y la reflexión.

La DGT ha motivado este cambio por la necesidad de reforzar los cimientos teóricos de los nuevos conductores. Lograr el aprobado en el test ya no equivale solo a conocer las normas, sino a demostrar que se ha interiorizado una visión preventiva de la circulación y que se dispone de herramientas para enfrentarse a situaciones imprevistas con confianza y solvencia.

Una DGT a medio gas porque el 55% de las plazas de sus funcionarios de oficina están vacantes: los trámites de Ibiza los tienen que hacer en Burgos.

La introducción de preguntas que exigen anticipación y la interpretación de escenarios diversos puede resultar más exigente para quienes estaban acostumbrados a prepararse exclusivamente con test memorizados. Sin embargo, desde la DGT consideran que la nueva perspectiva sitúa la seguridad vial y la toma de decisiones informada como ejes fundamentales del aprendizaje.

