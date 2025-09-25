Los cambios hechos por la DGT en el examen teórico de conducir

Permiso de conducir.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado una transformación relevante en el examen teórico de conducir en España, que afectará a miles de aspirantes a partir de octubre de 2025. Entre las principales novedades, se encuentra la incorporación de nuevas preguntas relacionadas con la reciente actualización del catálogo oficial de señales de tráfico y, más adelante, la introducción de vídeos de percepción del riesgo para evaluar la capacidad de los candidatos para identificar situaciones peligrosas. Estas medidas buscan adaptar el proceso de obtención del permiso de conducir a las nuevas realidades de la movilidad y reforzar la seguridad vial.

Los exámenes incluirán las nuevas señales de tráfico desde el 1 de octubre

El primer cambio concreto se implementará el 1 de octubre de 2025, fecha a partir de la cual el examen teórico incluirá preguntas sobre las señales de tráfico renovadas. Esta actualización responde a la reforma del Reglamento General de Circulación, que entró en vigor el 1 de julio de 2025 y supuso la primera revisión de las señales desde 2003. El nuevo catálogo introduce señales que reflejan los cambios en la movilidad urbana y las necesidades actuales: desde advertencias sobre el paso de bicicletas o patinetes, hasta la señalización de carriles exclusivos para vehículos con más de dos ocupantes, advertencias específicas para la protección de personas mayores y la identificación de puntos de recarga o suministro de combustibles verdes, en línea con el aumento de vehículos con etiqueta eco.

La reforma del Reglamento General de Circulación no solo ha modificado el diseño de algunas señales y marcas viales, sino que también ha eliminado aquellas consideradas obsoletas y ha añadido otras que responden a los retos de la movilidad sostenible. Para facilitar la transición, las autoescuelas han dispuesto de un periodo de adaptación de tres meses desde la entrada en vigor de las nuevas señales, tiempo durante el cual han actualizado manuales y materiales didácticos.

Se utilizarán vídeos de situaciones reales de riesgo en carretera desde 2026

Mirando hacia el futuro, la DGT prevé introducir una segunda gran modificación en el examen teórico durante el primer semestre de 2026: la incorporación de vídeos con situaciones reales de riesgo en carretera. El objetivo de esta medida es evaluar la capacidad de los aspirantes para identificar y anticipar peligros al volante, complementando las tradicionales preguntas tipo test. Pere Navarro, director general de la DGT, explicó hace unos meses en El Intermedio de la Sexta que se utilizarán “vídeos con situaciones de riesgo para ver la percepción del riesgo que tiene [el examinado]“. Esta iniciativa sigue el ejemplo de países como el Reino Unido, donde la inclusión de vídeos en el examen teórico ha contribuido a reducir la siniestralidad entre los conductores jóvenes. La DGT considera que la tecnología disponible en las autoescuelas permite ya la implantación de este formato, que busca mejorar la formación y la aptitud de los futuros conductores.

El anuncio de estos cambios ha generado inquietud entre quienes actualmente se preparan para obtener el carnet de conducir. Citada por El Mundo, la empresa Pyramid Consulting - especializada en servicios jurídicos de tráfico y transporte - explica que la perspectiva de una modalidad de examen más exigente ha llevado a muchos alumnos a adelantar la fecha de su prueba teórica. Las autoescuelas, por su parte, han intensificado la actualización de sus materiales y la preparación de los estudiantes para afrontar con éxito las nuevas exigencias.