España

Los cambios hechos por la DGT en el examen teórico de conducir

A partir del 1 de octubre, los exámenes teóricos de conducción incluirán las señales de tráfico añadidas en la reforma del Reglamento General de Circulación, que entró en vigor el 1 de julio de 2025

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Permiso de conducir.
Permiso de conducir.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado una transformación relevante en el examen teórico de conducir en España, que afectará a miles de aspirantes a partir de octubre de 2025. Entre las principales novedades, se encuentra la incorporación de nuevas preguntas relacionadas con la reciente actualización del catálogo oficial de señales de tráfico y, más adelante, la introducción de vídeos de percepción del riesgo para evaluar la capacidad de los candidatos para identificar situaciones peligrosas. Estas medidas buscan adaptar el proceso de obtención del permiso de conducir a las nuevas realidades de la movilidad y reforzar la seguridad vial.

Los exámenes incluirán las nuevas señales de tráfico desde el 1 de octubre

El primer cambio concreto se implementará el 1 de octubre de 2025, fecha a partir de la cual el examen teórico incluirá preguntas sobre las señales de tráfico renovadas. Esta actualización responde a la reforma del Reglamento General de Circulación, que entró en vigor el 1 de julio de 2025 y supuso la primera revisión de las señales desde 2003. El nuevo catálogo introduce señales que reflejan los cambios en la movilidad urbana y las necesidades actuales: desde advertencias sobre el paso de bicicletas o patinetes, hasta la señalización de carriles exclusivos para vehículos con más de dos ocupantes, advertencias específicas para la protección de personas mayores y la identificación de puntos de recarga o suministro de combustibles verdes, en línea con el aumento de vehículos con etiqueta eco.

La reforma del Reglamento General de Circulación no solo ha modificado el diseño de algunas señales y marcas viales, sino que también ha eliminado aquellas consideradas obsoletas y ha añadido otras que responden a los retos de la movilidad sostenible. Para facilitar la transición, las autoescuelas han dispuesto de un periodo de adaptación de tres meses desde la entrada en vigor de las nuevas señales, tiempo durante el cual han actualizado manuales y materiales didácticos.

Noticias del día 24 de septiembre del 2025.

Se utilizarán vídeos de situaciones reales de riesgo en carretera desde 2026

Mirando hacia el futuro, la DGT prevé introducir una segunda gran modificación en el examen teórico durante el primer semestre de 2026: la incorporación de vídeos con situaciones reales de riesgo en carretera. El objetivo de esta medida es evaluar la capacidad de los aspirantes para identificar y anticipar peligros al volante, complementando las tradicionales preguntas tipo test. Pere Navarro, director general de la DGT, explicó hace unos meses en El Intermedio de la Sexta que se utilizarán “vídeos con situaciones de riesgo para ver la percepción del riesgo que tiene [el examinado]“. Esta iniciativa sigue el ejemplo de países como el Reino Unido, donde la inclusión de vídeos en el examen teórico ha contribuido a reducir la siniestralidad entre los conductores jóvenes. La DGT considera que la tecnología disponible en las autoescuelas permite ya la implantación de este formato, que busca mejorar la formación y la aptitud de los futuros conductores.

El anuncio de estos cambios ha generado inquietud entre quienes actualmente se preparan para obtener el carnet de conducir. Citada por El Mundo, la empresa Pyramid Consulting - especializada en servicios jurídicos de tráfico y transporte - explica que la perspectiva de una modalidad de examen más exigente ha llevado a muchos alumnos a adelantar la fecha de su prueba teórica. Las autoescuelas, por su parte, han intensificado la actualización de sus materiales y la preparación de los estudiantes para afrontar con éxito las nuevas exigencias.

Temas Relacionados

Dirección General de TráficoSeñales de tráficoDGTExamenCarnet De ConducirExámenesEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Muere una niña de 9 años tras comerse un pastel preparado por su abuela: le había echado pesticida mortal

De acuerdo con los informes forenses, la tarta contenía terbufos, un pesticida altamente tóxico: la sospechosa fue detenida, pero todavía no se ha esclarecido si el incidente fue accidental o premeditado

Muere una niña de 9

Paqui Gómez, agente de seguros, sobre los accidentes de coche: “¿Cómo es posible que, siendo el perjudicado, pases a ser el culpable solamente por cometer este fallo al rellenar un parte amistoso?”

La agente de seguros advierte que si “el causante” del siniestro “se encarga de rellenar el parte” podría cambiar “las posiciones de las casillas” que explican las circunstancias que lo provocaron

Paqui Gómez, agente de seguros,

Pronóstico del clima en Zaragoza este 25 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Zaragoza

Las exportaciones de España a la UE se disparan un 49% en cinco años, pero pierden fuelle frente a China y EEUU

La guerra arancelaria declarada por Trump aumenta el déficit comercial español frente a las dos primeras potencias económicas del mundo

Las exportaciones de España a

Begoña Gómez, a juicio por presunta malversación de caudales públicos: las claves para entender el caso

La decisión judicial abre una nueva fase en un proceso marcado por la presión política, con la defensa y las acusaciones enfrentadas por la legitimidad de las pruebas y el alcance de los hechos investigados

Begoña Gómez, a juicio por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez, a juicio por

Begoña Gómez, a juicio por presunta malversación de caudales públicos: las claves para entender el caso

Interior licitará un nuevo contrato para las pulseras que controlan a los presos: el actual sistema es de una tecnológica israelí

Pedro Sánchez defiende la inocencia de David Sánchez y Begoña Gómez desde la ONU: “Mi hermano y mi mujer son inocentes”

Pedro Sánchez anuncia el envío de un buque desde Cartagena “por si fuera necesario asistir a la flotilla” con ayuda humanitaria para Gaza

Barcos y aviones espías rusos observan España y Europa: la Armada escolta un buque en el Estrecho de Gibraltar y una aeronave cruza el Báltico

ECONOMÍA

Las exportaciones de España a

Las exportaciones de España a la UE se disparan un 49% en cinco años, pero pierden fuelle frente a China y EEUU

¿Por qué el PIB de tu país sigue creciendo y tú vives cada vez peor? Las limitaciones del indicador que supuestamente mide el crecimiento de las naciones

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Juan Manuel Lorente, abogado, explica cómo debes proceder si te despiden: “En persona se dicen cosas que no se deben”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner