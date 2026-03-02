El amigo de la infanta Elena, Luis Astolfi, anuncia que padece ELA: “Me noto afectado un poco el habla y un brazo, pero no tengo dolor”

El mundo de la hípica española y la prensa del corazón afronta estos días una noticia de gran impacto: Luis Astolfi ha anunciado que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). A sus 66 años, el sevillano, considerado una figura clave en el salto de obstáculos, ha decidido hablar abiertamente sobre su situación, mostrando una actitud serena ante un diagnóstico tan complejo.

La revelación se produjo en una entrevista concedida al diario sevillano El Pespunte, donde el jinete explica con naturalidad cómo está viviendo esta nueva etapa. “La gente no sabe nada, pero tengo ELA”, reconocía en el artículo publicado el pasado domingo 1 de marzo, dejando claro que hasta ahora había llevado el proceso con discreción. Pese a ello, no ha querido dramatizar su situación y ha optado por centrarse en el presente.

La Infanta Elena, derroche de complicidad con Luis Astolfi Jr. y Cristina Serrano en su día más importante (EUROPA PRESS).

Astolfi ha comenzado a notar algunos de los primeros síntomas de la enfermedad, especialmente en el habla y en la movilidad de uno de sus brazos. Aun así, insiste en que su estado general es bueno: “Me noto un poco el habla y un brazo un poquito peor. Pero no tengo ningún dolor y trabajar es una de las mejores cosas que me puede pasar. Así que, mientras pueda, seguiré trabajando”.

Lejos de plantearse una retirada inmediata, el jinete tiene claro cuál es su objetivo: seguir activo. “Voy a trabajar y que después Dios diga. Ahora mismo no compito porque tengo un brazo regular que ya estaba dañado de un accidente que tuve. Pero mientras pueda voy a seguir montando y trabajando”, afirma. Esa determinación refleja el carácter de quien ha dedicado toda su vida al deporte ecuestre, primero como competidor y después como formador.

No es casualidad que su reacción ante la enfermedad esté marcada por la aceptación. Astolfi reconoce que no es una persona que tienda a anticipar escenarios negativos. “No soy una persona de comerme el coco. Lo que pueda pasar, pues habrá que adaptarse y punto. Es lo que toca”, reflexiona en El Pespunte. De momento, asegura que solo percibe una ligera debilidad: “De momento, solo me encuentro un poquito más débil, pero me veo bien".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ruiz, y Luis Astolfi (EUROPA PRESS).

Una larga vida encima del caballo

La trayectoria de Astolfi respalda esa fortaleza. A lo largo de su carrera, representó a España en cuatro Juegos Olímpicos —Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Sídney 2000—, consolidándose como uno de los nombres más relevantes de la hípica nacional. Tras su retirada de la alta competición, ha seguido vinculado al deporte como entrenador, seleccionador y referente para nuevas generaciones de jinetes.

En la actualidad, continúa impartiendo cursos y participando en actividades ecuestres, especialmente en el Real Club Pineda de Sevilla, entidad a la que está ligado desde su infancia. Aunque ha reducido su presencia en competiciones, en parte por una lesión previa en el brazo, no ha abandonado su relación con los caballos.

Más allá del ámbito deportivo, su nombre también ha estado ligado a la crónica social. En los años 80 mantuvo una supuesta relación sentimental con la infanta Elena, una historia que, aunque nunca fue confirmada oficialmente, fue ampliamente conocida. Con el paso del tiempo, ese vínculo evolucionó hacia una sólida amistad que se ha mantenido hasta hoy.

En el plano personal, Astolfi estuvo casado durante más de dos décadas con la empresaria Isabel Flórez, con quien tuvo dos hijos. Tras su separación en 2012, ha mantenido su vida privada alejada del foco mediático, en línea con la discreción que siempre ha caracterizado su trayectoria.