La infanta Elena cierra un año clave: de su discreto cumpleaños a su firme apoyo a Juan Carlos I en su momento más polémico

La infanta Elena cumple 62 años este sábado 20 de diciembre. Aunque se desconoce cómo, cuándo y con quién celebrará su gran día, lo cierto es que quizás no veamos la estampa familiar de la que hizo alarde en 2019, cuando reunió a la familia real casi al completo en un restaurante con motivo de su 60 cumpleaños. Y es que el año pasado optó por pasar el día como cualquier otro, acudiendo a su trabajo y cumpliendo con sus obligaciones profesionales.

Todo ello apunta a que, tal vez, este año siga una estela similar. De lo que no cabe duda es de que la hermana de Felipe VI ha sido la gran protagonista de diferentes apariciones públicas a lo largo de estos 12 meses. Y es que, a diferencia de otros años, este 2025 la royal española ha tenido una mayor presencia mediática, mostrando así su apoyo a causas solidarias. Por ejemplo, fue la presidenta de honor de una corrida benéfica llevada a cabo en Sevilla en favor de las personas con daño cerebral adquirido. Y recientemente participó en el Mercadillo Solidario de Mapfre y en otros eventos sociales y culturales.

Pero, sin duda, lo más llamativo ha sido el respaldo que ha mostrado a su progenitor, pese a las grandes polémicas de la que ha sido protagonista el exsoberano. Durante el verano, la madre de Victoria Federica se trasladó a Sanxenxo para pasar tiempo junto a su padre, quien se preparaba para el Mundial de Vela en Nueva York. Lo que nadie se esperaba es que la infanta Elena también diera el paso de acompañarle en su aventura internacional.

El apoyo a su padre en su momento más controvertido

De esta manera, en septiembre hizo las maletas y tomó un avión con destino a Estados Unidos para apoyar a su padre en la regata de la Copa del Mundo de vela de seis metros. Sin embargo, lo más llamativo han sido las decisiones que Elena tomó en uno de los momentos claves para la Casa Real española. El pasado mes de noviembre, Juan Carlos lanzó sus memorias, Reconciliación, en Francia, y un mes después hizo lo mismo en España.

El ejemplar, que cuenta de su propia voz capítulos y detalles hasta ahora desconocidos del exrey y los miembros de la realeza, provocó una gran desazón en el seno de la monarquía española. Y es que nunca antes se había visto que un royal exponga momentos íntimos de la familia real oficialmente en una obra. Pese a este gran descontento, lo cierto es que nadie se esperaba que la infanta Elena formara parte de la firma de la biografía del rey Emérito, en la que estuvo junto a Laurence Debray, la encargada de escribir el libro.

De acuerdo con Europa Press, la escritora francesa agradeció la presencia de la hija del rey Juan Carlos I y destacó tanto la amistad como el apoyo constante que ha recibido de la familia del monarca durante la promoción de la obra.

Centrando el foco de atención en su madre, la reina Sofía, la infanta Elena también ha estado volcada en ella. Y es que, coincidiendo con el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España, celebró una íntima velada familiar con su progenitora, quien recibió el Toisón de Oro de manos de Felipe VI como reconocimiento por “una vida entera de servicio ejemplar y lealtad a España y a la Corona”.