Sonsoles Ónega se enfrenta a Álvaro de Marichalar, excuñado de la infanta Elena, por sus comentarios sobre la reina Letizia: “Por ahí no”

El navegante visitó este miércoles el plató de Antena 3 para hablar de sus nuevos proyectos y opinar sobre la actualidad de la familia real

Álvaro de Marichalar en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

La tarde del miércoles dejó uno de los cara a cara más tensos de la temporada en el plató de Antena 3. Sonsoles Ónega recibía en su programa a Álvaro de Marichalar, navegante, empresario y hermano de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena. La conversación, que en principio giraba en torno a la actualidad de la monarquía y a los últimos movimientos editoriales vinculados a la familia Borbón, acabó derivando en un intercambio áspero y lleno de interrupciones.

El detonante fue la publicación de las memorias de Iñaki Urdangarin. Marichalar no dudó en mostrarse contundente. A su juicio, quien contrae matrimonio con un miembro de la familia real asume una obligación inequívoca: discreción absoluta. “Un cuñado del rey, o un yerno del rey, no tiene que decir nada, nunca, en ningún momento, a nadie. Mi hermano (Jaime de Marichalar) no ha dicho nunca nada, su deber es estar callado y leal”, defendió.

Álvaro de Marichalar en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

La conversación se tensó aún más cuando el invitado extendió sus críticas a la reina Letizia. Consideró que su papel debería limitarse a la representación institucional y que cualquier intervención pública fuera de ese marco resultaría improcedente. La presentadora y amiga de la mujer de Felipe VI, visiblemente incómoda, rebatió sus palabras recordando que la reina ejerce funciones oficiales reconocidas y que su presencia pública forma parte de la agenda de Casa Real.

Tú lo que quieres es que la reina no abra la boca en su vida y eso no va a pasar. Pero vamos a ver... Este señor dice unas cosas...”, vino a señalar Ónega, intentando reconducir el debate hacia un terreno menos personal. “La reina no tiene ningún papel”, opinó él, a lo que la conductora del programa de Antena 3 explicó: “Tiene un papel de representación”.

Lejos de rebajar el tono, Marichalar continuó opinando sobre otros miembros de la familia. Se refirió también al rey Juan Carlos y a la conveniencia —o no— de publicar un libro de memorias: “No debió escribir ese libro. Se ha traicionado y es una pena, porque su aportación a España fue muy positiva y ejemplar, pero a nivel personal se ha equivocado. Ha perdido su grandeza”. Aun así, defendió que el anterior jefe del Estado debería residir en territorio nacional y restó importancia a las cuestiones fiscales que han rodeado su figura en los últimos años. “Tú no cortas con el mismo rasero a todos...”, le recriminó Sonsoles.

“España no puede estar en manos del yerno de un proxeneta”

El momento más delicado de la entrevista llegó tras una afirmación especialmente controvertida del navegante en relación con el entorno familiar de la reina: “España no puede estar en manos del yerno de un proxeneta”. La periodista interrumpió de inmediato la intervención y dejó claro que no permitiría descalificaciones sin pruebas. “Por ahí no. Eso hay que acreditarlo para decirlo”, zanjó, marcando un límite en pleno directo. La tensión fue tal que Ónega llegó a advertir que daría por terminada la entrevista si no se mantenían las formas.

Álvaro de Marichalar en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

Más allá del enfrentamiento dialéctico, Marichalar también reflexionó sobre la exigencia que implica llevar un apellido vinculado a la Corona. Subrayó que tanto Felipe Juan Froilán como Victoria Federica —sus sobrinos— deben ser conscientes del peso simbólico que conlleva su linaje. A su juicio, quienes pertenecen a ese entorno están obligados a dar ejemplo, pero “santitos no somos nadie”. Unas palabras que la presentadora rebatió con: “Con ese apellido, él no lo puede hacer”.

El aristócrata y aventurero aprovechó igualmente su presencia en televisión para recordar su propia trayectoria. Antes de que su hermano contrajera matrimonio con la infanta Elena y se convirtiera en ‘cuñado de’, era conocido por sus expediciones marítimas y sus logros deportivos, entre ellos un récord Guinness tras cruzar el Atlántico en moto acuática. “Yo no soy hermano de nadie. En todo caso, Jaime es mi hermano porque yo soy mayor que él”, opinó, y añadió que ser cuñado de la infanta “es una cosa anecdótica, y que no tiene ninguna relevancia ni importancia”.

