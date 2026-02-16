La difícil situación de Álvaro de Marichalar, excuñado de la infanta Elena: “Vivo sin calefacción porque no tengo ni frío ni dinero”

Álvaro de Marichalar en una imagen de archivo. (Europa Press)

Álvaro de Marichalar, hermano de Jaime de Marichalar y excuñado de la infanta Elena, ha vuelto a acaparar titulares gracias a su personalidad única y a sus declaraciones sin filtros sobre la familia real.

Lo ha desvelado el programa Fiesta, presentado por Emma García, donde se ha afirmado que Álvaro organizaba reuniones en su vivienda del barrio de Salamanca en Madrid, bajo condiciones poco habituales. Según el espacio, las fiestas se celebraban sin luz ni calefacción, únicamente con unas velas sobre la mesa, y que la mayoría de los encuentros terminaban en discusiones con los invitados.

Lejos de desmentirlo, Álvaro ha salido al paso y se ha sincerado ante las cámaras del espacio, explicando que su estilo de vida es totalmente voluntario. “Vivo sin calefacción porque no tengo ni frío ni dinero. Si tienes calefacción en casa, te aburguesas, te acomodas. Me gusta vivir en la verdad. Si es invierno, frío. Si es verano, calor. A quien no le guste venir a mi casa, que no venga”, ha declarado rotundo.

Álvaro de Marichalar en el programa 'Fiesta'. (Telecinco)

El excuñado de la infanta Elena ha justificado así su austeridad y su manera de afrontar la vida: “Lo de que pongo velas es mentira, eso para Dios. Tengo mi luz, pero es tenue porque me gusta ahorrar. No se puede derrochar. Derrochar es el mal”. Para Álvaro, ahora la vida se basa en ser, no en tener, y ha afirmado que su felicidad no depende de las comodidades materiales. “No tengo dinero y me encanta no tenerlo. Ese es mi estilo de vida. Me da igual lo que diga la gente. Yo estoy en una galaxia diferente, soy marinero, me juego la vida todos los días”, ha sentenciado en el programa de Telecinco.

Su opinión sobre su Iñaki Urdangarin

Además de hablar de su vida privada, Álvaro no dudó en criticar a Iñaki Urdangarin, recordando sus palabras anteriores en el programa de Sonsoles Ónega. “Está siendo una portera. Una persona vinculada a la casa real por matrimonio tiene que ser absolutamente discreta porque no es nadie. Tiene que estar callado toda la vida. Solo es un jugador de balonmano, al igual que Letizia, que no es nadie para opinar”, ha afirmado con contundencia.

El excuñado de la infanta Elena considera que los cuñados y yernos del rey no deberían opinar públicamente: “Cuando tú te casas con una infanta de España, pasas a ser un cero. No eres nada. Y si se ha equivocado, que la Administración de Justicia lo juzgue y lo haga calladito”, ha añadido en directo al espacio de Antena 3.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

Entre su visión radical de la austeridad y sus opiniones sobre la monarquía, Álvaro de Marichalar vuelve a demostrar que su personalidad no conoce medias tintas. Entre declaraciones polémicas y su estilo de vida minimalista, el empresario sigue siendo un personaje que fascina y desconcierta a partes iguales, manteniendo intacto su particular carácter frente a la sociedad y la prensa del corazón.