Alfredo Molina, veterinario: “Uno de los mayores sustos que te puede dar tu mascota es un ataque epiléptico, y debes estar preparado porque puedes salvarle”

Mantener la calma en estas situaciones de crisis es vital para atender bien al animal, según el veterinario. (Freepik)

En España, tener animales de compañía es una costumbre muy extendida y que no para de crecer en los últimos años. De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en el país viven más de 20 millones de mascotas, siendo los perros los preferidos, con 6,9 millones, seguidos por los gatos, con 4,9 millones. Por su parte, la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) registra 10,1 millones de perros y más de 960.000 gatos, lo que refleja el interés creciente por compartir el hogar con animales.

Pese a las pasiones que despiertan estos animales en los españoles, muchas veces el amor no es suficiente. Cuidar una mascota es una importante responsabilidad y requiere, en ocasiones, enfrentarse a situaciones complicadas. Para el veterinario Alfredo Molina, “uno de los peores sustos que te puede dar tu mascota” es, sin lugar a dudas, el ataque epiléptico.

El veterinario explica en sus redes sociales (@alfredomolinavet) que estos episodios no son exclusivos de los seres humanos y que entre los animales “son mucho más frecuentes de lo que piensas”. Entre las formas más comunes estaría la epilepsia idiopática.

La epilepsia idiopática en animales

Alfredo Molina en un reciente vídeo de Tiktok. (Alfredo Molina/Tiktok)

Este tipo de epilepsia suele ocurrir en animales sanos de menos de ocho años. Estos episodios provocan convulsiones crónicas en el animal durante un tiempo. Aunque el veterinario admite que el nombre “suena muy mal”, lo cierto es que “rara vez tiene consecuencias graves”, asegura. Así, Molina da unos consejos sobre cómo actuar ante estas situaciones.

Para él, lo más importante es mantener la calma. “No salgas corriendo a la clínica, aunque sé que eso es difícil”, solicita. Molina explica que, aunque sea difícil soportar la imagen de una mascota sufriendo, es mejo esperar porque “la mayoría de las veces solo dura unos pocos minutos, aunque a ti se te puede hacer eterno”.

El segundo paso sería asegurarse de que el animal está en un lugar seguro, “sin objetos con los que se pueda golpear”. Para la mascota, será más cómodo estar en una estancia con las luces apagadas y sin ruidos de fondo, como el televisor. “Acompáñalo con tranquilidad sin acercarte a su boca, ya que podría morderte. En la mayoría de los casos, cuando el episodio acaba, tu mascota suele estar desorientada y cansada. Lleva cuidado con que no se asuste o se golpee”, pide el veterinario.

Una vez superado el episodio, Molina asegura que “no es necesario llevarlo a una clínica”. Solo sería necesario contactar con el veterinario “si se repiten los ataques o aparecen otros síntomas”. “Si te precipitas y te vas de urgencias, además de asustar a tu animal, muchas veces cuando llegues a la puerta se habrá recuperado por completo. Así que recuerda, aunque sé que es difícil, la serenidad es tu mejor aliada sea tu mascota le da un ataque epiléptico”, aconseja el especialista.

Posibles efectos adversos

Según una investigación de Purina, la epilepsia idiopática puede tener efectos adversos en la cognición de los perros y aumentar sus niveles de estrés, especialmente en los momentos posteriores. Cuanto más frecuentes sean estos episodios, peor será la calidad y esperanza de vida del animal.

Los perros que padecen epilepsia idiopática pueden mostrar una capacidad menor de entrenamiento y mostrar períodos de atención disminuidos, así como dificultades para encontrar comida caída, deambular sin propósito y tener menos probabilidades de reconocer a las personas conocidas.