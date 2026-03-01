Una mujer de 80 años vende su coche histórico después de decidir que no quería conducir más: recibe miles de ofertas a través de la redes sociales

Naoko Nishimoto mostrando su carnet de conducir (Boys and Wheels TV / YouTube)

Una mujer japonesa de 80 años ha celebrado su cumpleaños poniendo fin a su etapa al volante y despidiéndose del coche que la ha acompañado durante un cuarto de siglo. Naoko Nishimoto entregó su Mazda RX-7 manual coincidiendo con la devolución voluntaria de su carné de conducir, una decisión que había tomado tiempo atrás y que cumplió al alcanzar esa edad.

El deportivo había sido su vehículo habitual durante más de 25 años. Lo compró nuevo en 1999, cuando tenía 55 años, como sustituto de un Toyota Crown Coupé que empezaba a darle problemas. Antes había tenido otros modelos de la marca Toyota, entre ellos un Publica, pero el RX-7 terminó convirtiéndose en el coche más importante de su vida. Con él recorrió cerca de 77.500 kilómetros por distintas regiones de Japón, utilizándolo tanto para desplazamientos cotidianos como para viajes más largos.

Nishimoto había pensado en un principio que el coche le duraría alrededor de diez años, convencida de que a partir de ese tiempo los vehículos suelen deteriorarse con rapidez. Sin embargo, el RX-7 siguió funcionando con normalidad y permaneció en su garaje durante más de dos décadas.

Decidió que al cumplir 80 años dejaría de conducir y mantuvo ese propósito hasta el final. La despedida se produjo el mismo día de su cumpleaños, cuando llegó conduciendo el coche que había utilizado durante tantos años y se marchó sin él tras formalizar la entrega.

Un deportivo que marcó una etapa

El interés por el Mazda RX-7 surgió mientras veía con su hijo la serie de animación japonesa Initial D, centrada en el mundo de la conducción deportiva. Aquella experiencia le llevó a fijarse en el modelo y poco después acudió a un concesionario para comprarlo, pese a que hasta entonces no había tenido un coche de esas características.

El vehículo adquirido fue un Mazda RX-7 Type RB S Package, equipado con motor rotativo Wankel 13B-REW turboalimentado de 261 caballos y cambio manual de cinco velocidades. Incorporaba algunos elementos adicionales, como alerón trasero, faros antiniebla y neumáticos de especificación ZR.

Naoko Nishimoto justo a su coche (Boys and Wheels TV / YouTube)

El RX-7 estuvo en producción entre 1978 y 2002 y destacó por el uso del motor rotativo, una solución técnica poco habitual frente a los motores convencionales de pistones. Este sistema ofrecía una entrega de potencia suave a regímenes elevados y convirtió al modelo en uno de los deportivos japoneses más apreciados por los aficionados.

Durante años, Nishimoto utilizó el coche prácticamente a diario. Siguió conduciéndolo incluso después de jubilarse, en trayectos habituales y también en salidas por carretera, manteniéndolo siempre en buen estado.

El coche vuelve a Mazda

Cuando decidió desprenderse del vehículo, Nishimoto recurrió a Facebook para buscar un nuevo propietario. La respuesta fue inmediata y recibió centenares de mensajes de personas interesadas en hacerse con el deportivo.

Entre las propuestas destacó la de Mazda, cuyo equipo se puso en contacto con ella después de conocer su caso. La propietaria explicó que quería que el coche terminara en manos de alguien que supiera valorarlo y cuidarlo, y finalmente aceptó la oferta de la marca.

La entrega se realizó en el mismo concesionario donde había comprado el coche 25 años antes. Como recuerdo, la compañía le entregó la matrícula original y varios bocetos de diseño del modelo, además de un ramo de flores. El director ejecutivo de Mazda, Masahiro Moro, le agradeció el cuidado que había dedicado al vehículo durante todos esos años.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

El coche permanece ahora en el Centro de Investigación y Desarrollo que Mazda tiene en Yokohama. Allí se conserva junto a la historia de su propietaria y se utiliza en exposiciones y actividades relacionadas con la marca.