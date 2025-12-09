España

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

El mercado de coches usados gana terreno frente al alza del precio de los vehículos nuevos, pero antes de comprar un vehículo usado es imprescindible revisar su kilometraje, antigüedad y estado general para evitar futuras complicaciones

No hay una barrera exacta, pero la norma pasa por evitar vehículos con un kilometraje muy elevado o muchos años de antigüedad (Montaje Infobae)

Hoy en día se compra mucho de segunda mano. Por Vinted, por Wallapop... una realidad del internet que quizás nació con Milanuncios y que desde 2017 supone que uno pueda comprarse una autocaravana por el Facebook. No es que revender bienes usados sea nuevo - nada más lejos - pero el consumo de este tipo de productos es cada vez mayor.

Es verdad que lo suyo es reutilizar, por eso de reducir emisiones y desperdicios y de la economía circular; y es verdad que las cosas salden más baratas cuando no se compran nuevas. Pero también lo es que, a veces, lo barato puede salir caro: en el mercado de segunda mano, no todo vale.

Comprar un coche es una inversión sustancial y cada vez más: según la OCU, su precio ha aumentado en un 40%, en los últimos 5 años. Se lleva un pedazo sustancial de ahorros, en el mejor de los casos, y cuando no hay ahorros se convierte en un gasto a distribuir a lo largo de meses o años: es un golpe a la cartera, en cualquier caso. Tiene sentido, entonces, barajar comprarlo de segunda mano, pero se debe poner cuidado: cuando un coche tiene muchos años, muchos kilómetros, o las dos cosas, se debe valorar el impacto que ese uso haya supuesto en la mecánica del vehículo.

Aspectos a tener en cuenta antes de comprar un coche de segunda mano

En 2023, la media de antigüedad del parque móvil en España alcanzó los 14 años. Que un vehículo tenga cierta antigüedad no siempre será un indicativo de que el cuentakilómetros vaya a estar cargado, pero lo que si debe ser es una invitación a comprobar el estado de sus partes.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Por ejemplo: si un coche tiene cinco años y 200.000 kilómetros, su uso anual es elevado, de unos 40.000 kilómetros al año, lo que supone que habrá estado expuesto a un mayor desgaste: la intensidad de la vida de un coche con esos mismos 200.000 kilómetros de uso, pero a lo largo de 10 años, habrá sido mucho menor. El uso puede considerarse intensivo si la media de kilometraje anual es superior a entre 12.000 y 15.000 kilómetros. Por otro lado, el que un vehículo antiguo tenga pocos kilómetros es un indicativo de que ha pasado etapas largas sin utilizarse, en un garaje o al aire libre, y una inactivad prolongada provoca el deterioro de gomas, retenes y juntas.

Más allá de los kilómetros y la antigüedad de un coche de segunda mano, también se debe tener en cuenta su historial de mantenimiento, ya que revelará si sus anteriores dueños lo sometían a cuidados regulares o si llegó a necesitar alguna reparación o cambio de piezas.

Cuanta más información se tenga sobre la vida pasada del vehículo será útil para determinar el riesgo de la compra: conocer el tipo de conducción y de carretera al que era expuesto o las condiciones climáticas en las que se utilizaba y aparcaba tampoco está de más. En una ciudad, un coche sufre mayor desgaste por el tráfico, los baches y el tener que usar el freno tan frecuentemente; pero si circula mayoritariamente por carretera, aunque posiblemente acumule más kilómetros de uso, este habrá sido en condiciones menos agresivas.

Es recomendable también hacer una revisión exhaustiva del vehículo antes de firmar nada, especialmente bajo el capó: el estado del aceite, de las correas y mangueras, o del refrigerante, revelarán un posible mal mantenimiento y permitirán hacerse una mejor idea de posibles complicaciones y gastos futuros.

Dicho esto: un coche de unos cinco años debería tener entre 60.000 y 75.000 kilómetros y uno de diez años alrededor de 120.000 y 150.000. No hay una barrera exacta, pero la norma pasa por evitar vehículos con un kilometraje muy elevado o muchos años de antigüedad, buscando siempre el mejor balance entre ambas y teniendo en cuenta el resto de factores: la prioridad siempre debe estar en su estado general, historial de mantenimiento y la ausencia de accidentes. Un coche ligeramente más antiguo, pero bien conservado y sin accidentes, puede ser mejor opción que uno más nuevo pero mal mantenido.

