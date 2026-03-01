España

El vapeo y las bebidas energéticas: un reto creciente para la salud pediátrica

Las sociedades científicas alertan sobre el acceso creciente a estimulantes entre menores y piden restricciones más estrictas

El uso de cigarrillos electrónicos
El uso de cigarrillos electrónicos está vinculado a complicaciones respiratorias y episodios de ansiedad en menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre el consumo de bebidas energéticas en menores de edad ha trascendido las fronteras, y hoy varias naciones avanzan hacia restricciones. Las sociedades pediátricas españolas manifestaron su respaldo a la prohibición de la venta de estos productos a menores de 16 años, una postura que ya cuenta con precedentes en países como Lituania, Letonia, Polonia y el Reino Unido.

Expertos en salud infantil advierten sobre la proliferación de nuevas formas de consumo de sustancias estimulantes entre adolescentes, como el vapeo, que también preocupa a las autoridades sanitarias.

Las organizaciones médicas en España, entre ellas la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, hacen hincapié en los riesgos de consumir bebidas energéticas durante la adolescencia: insomnio, ansiedad, irritabilidad, cefaleas y alteraciones cardiovasculares o metabólicas.

“Las bebidas energéticas no son inocuas, contienen altas dosis de cafeína, azúcares y otras sustancias estimulantes, cuyos efectos son especialmente perjudiciales en cerebros aún en desarrollo”, alertó Paula Armero, coordinadora del Comité de Salud Mental de la AEP.

El aumento del consumo de
El aumento del consumo de bebidas energéticas entre adolescentes genera preocupación en el ámbito de la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Políticas restrictivas en Europa: Lituania, Letonia, Polonia y Reino Unido

Lituania fue pionera en Europa al prohibir en 2014 la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años, una medida replicada por Letonia al año siguiente. Polonia adoptó en 2023 una política similar, extendiendo la restricción a todos los menores de 18.

Por su parte, en el Reino Unido, importantes cadenas minoristas acordaron voluntariamente dejar de vender estas bebidas a menores de 16 años, aunque la legislación nacional aún no las prohíbe de forma generalizada.

Esta tendencia regulatoria responde a la creciente preocupación por los efectos adversos de estos productos en la población juvenil. Las entidades médicas insisten en que los menores presentan mayor sensibilidad a la cafeína y a los azúcares, lo que puede generar desde alteraciones en el desarrollo cerebral hasta complicaciones cardíacas o metabólicas.

Consumo creciente y patrones de riesgo: España en el contexto europeo

En España, la encuesta ESTUDES reveló que el 38% de los estudiantes de 14 a 18 años consumió bebidas energéticas en el último mes, y cerca del 20% las mezcló con alcohol.

Este patrón también se observa en otros países donde, tras la entrada en vigor de las prohibiciones, se reportaron descensos en la disponibilidad de estos productos entre adolescentes, aunque persisten los desafíos del consumo combinado con otras sustancias.

El vapeo se consolida como
El vapeo se consolida como una amenaza emergente para la salud de los adolescentes en España y Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lidia Martínez, de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, explicó a EFE: “En los servicios de Urgencias vemos con preocupación este patrón de consumo porque, además de facilitar el desarrollo de intoxicaciones etílicas graves, al potenciar el efecto desinhibidor del alcohol aumenta el riesgo de realizar conductas peligrosas”.

El consumo conjunto de bebidas energéticas y alcohol incrementa la probabilidad de incidentes asociados a la pérdida de control y expone a los menores a riesgos físicos y psicosociales.

Vapeo y nuevas amenazas: el desafío regulatorio global

Junto con las bebidas energéticas, el uso de vapeadores —o cigarrillos electrónicos— se expande entre los adolescentes europeos y latinoamericanos. En España, más del 27% de los estudiantes de 14 a 18 años declaró haber utilizado estos dispositivos en el último mes, según datos oficiales.

Las sociedades científicas advierten de las consecuencias de la nicotina en la atención, el aprendizaje y el control emocional, así como de los efectos adversos en pulmones y corazón.

El consumo combinado de bebidas
El consumo combinado de bebidas energéticas y alcohol incrementa riesgos físicos y psicosociales en jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las complicaciones respiratorias y los episodios de ansiedad vinculados al vapeo han aumentado la carga en los servicios de urgencias pediátricas. Los profesionales sanitarios asocian directamente estos cuadros al consumo de cigarrillos electrónicos, lo que refuerza la demanda de políticas públicas más restrictivas.

A una mayor protección normativa: agenda internacional en marcha

Las sociedades pediátricas españolas y sus equivalentes en otros países promueven la actualización y el refuerzo de la normativa para proteger a los menores del acceso a sustancias potencialmente adictivas y dañinas. Subrayan que la regulación debe basarse en la evidencia científica y formar parte de estrategias integradas de salud pública.

La experiencia de Lituania, Letonia, Polonia y las restricciones voluntarias en el Reino Unido marcan el camino para otros Estados miembros de la Unión Europea, y reavivan el debate sobre la conveniencia de extender estas medidas a escala internacional.

Limitar el acceso de los menores a bebidas energéticas y vapeadores se consolida como un eje central para preservar el desarrollo físico y mental saludable de la juventud.

