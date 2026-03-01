España

El ganador del Goya cuyo padre ha sido el escultor de las estatuillas “durante casi 30 años”

Cristóbal Fernández, hijo del artesano, ha conseguido el Goya a Mejor montaje por ‘Sirat’ durante la 40ª edición de los premios

Guardar
Cristóbal Fernández posa con el
Cristóbal Fernández posa con el Goya a mejor montaje por su trabajo en ´Sirat´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. / EFE - Quique García

Durante la Fiesta del Cine español, hay muchos detalles en los que fijarse: desde los looks a los discursos, pasando por las actuaciones que se han sucedido durante la gala de los Goya este 2026. Algunos outfits no han pasado desapercibidos, como los ya habituales de Macarena Gómez y Aldo Comas; del mismo modo que otros discursos han llamado especialmente la atención, como aquel dedicado a “los raveros”.

No obstante, la mención de Cristóbal Fernández a su padre ha sido diferente a las habituales al recordar a un familiar. Fernández, montador de profesión, ha sido galardonado esta 40ª edición con el Goya a Mejor montaje durante el 2025 por Sirat, la película con más galardones estos Goya (seis), aunque lejos de las once nominaciones que poseía la cinta de Oliver Laxe.

Un discurso marcado por la artesanía de un padre: “Es un premio muy familiar”

El Goya de Fernández ha sido el segundo de la noche para el filme del director gallego nacido en Francia. Durante el discurso del técnico, estipulado en un máximo de 1 minuto de duración, Fernández ha agradecido el galardón a su familia, entre los que estaban su padre y su madre. Ha sido precisamente en este momento, cuando el montador ha explicado que el Goya no es cualquier premio, sino que es uno “muy familiar”.

“Quiero dedicárselo a mi familia, a mi madre, a mi padre, que hoy es su cumpleaños y le felicito desde aquí”, empezaba Fernández tras subirse al escenario. “Él es el escultor que ha hecho los Goya durante casi 30 años”, explicaba el técnico de Sirat, “así que es un premio muy familiar para todos”.

Tras un fuerte aplauso por parte del público ante sus palabras hacia su progenitor, el montador ha querido mencionar a sus hermanos y dos personas más llamadas Ana y Simón. A continuación, Fernández ha abandonado el escenario junto a la cantante Amaia Romero y la actriz Irene Escolar, quienes le habían otorgado el galardón.

Quién hace los Goya: un legado familiar devuelto en 2020

Tras meses de dedicación en un taller familiar de Paracuellos del Jarama, las emblemáticas estatuillas, que pesan exactamente 2,8 kilos, son preparadas para uno de los momentos más esperados de la cultura nacional, la Fiesta del Cine español. Los hermanos María Luisa y Miguel Ángel Codina, al frente de la Fundación Codina, se encargan de dar vida a los galardones, desde 2020, después de que la Academia del Cine optase por retornar al modelo que Mariano Benlliure realizó en 1902.

Esta elección se ha fundamentado en la relación histórica que el escultor mantuvo con el taller; según María Luisa Codina, “la Fundación Mariano Benlliure quiso que lo hiciéramos nosotros, porque el escultor Mariano Benlliure había fundido gran parte de su obra aquí, en La Fundación, con nuestro bisabuelo y nuestro abuelo”, relató a Infobae. Desde entonces, cada edición de los Goya implica un proceso artesanal que comienza varios meses antes de la gala.

De Madrid a Barcelona, sin conocer a sus destinatarios

El compromiso de la Fundación Codina se extiende incluso al momento de la despedida de los bustos, cuando ya se encuentran listos para su envío a la ciudad anfitriona de la gala. “Me despido cariñosamente cuando los envolvemos, porque es un trabajo muy bonito. Es muy importante que salgan bien, que estén perfectos, sobre todo por la ilusión que le hace a los que los reciben”, confesaron María Luisa Codina a Infobae en una entrevista en julio de 2025.

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, director y guionista de 'Ciudad sin sueño', explican en la alfombra roja de los Goya el mayor desafío de su película: retratar con coherencia estética y ética la realidad de La Cañada Real.

Ni ella ni su hermano saben a quién pertenecerán finalmente las estatuillas, ya que no se personalizan antes de la entrega. La identidad de los destinatarios sigue siendo un secreto hasta que, en la noche del sábado, son revelados en la gala.

Temas Relacionados

Premios GoyaPremios Goya 2026CineFamosos EspañaGente EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Goya 2026?

Quienes ganan un galardón no perciben ninguna compensación económica, frente a los 800 euros que cuesta, aproximadamente, cada uno de los bustos de Francisco de Goya

¿Cuánto dinero se llevan los

¿Por qué han mencionado a Tom Holland en los Goya 2026? Cuando Spider-Man pasó por España

El actor conocido por el superhéroe de Marvel estuvo nominado en una ocasión a unos Premios Goya y, aunque se fue de vacío, su imagen en la gala aún perdura en la memoria colectiva

¿Por qué han mencionado a

Ganadores de los Goya 2026: listado completo de todos los premiados

El cine español se ha reunido en Barcelona 26 años después de unos premios celebrados en la ciudad condal

Ganadores de los Goya 2026:

Comprueba los resultados del Lototurf de este 28 de febrero

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este sábado

Comprueba los resultados del Lototurf

Mario Casas retrasa el posado como pareja oficial de Melyssa Pinto y elige a su madre, Heidi Sierra, para la alfombra roja de los Goya 2026

El actor ha acudido a la gala como nominado a Mejor Actor Protagonista por la película ‘Muy lejos’, pero todavía no ha querido posar junto Melyssa Pinto

Mario Casas retrasa el posado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto en incendios forestales

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

ECONOMÍA

Incarlopsa, el proveedor de jamón

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica