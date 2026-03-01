El ganador del Goya cuyo padre ha sido el escultor de las estatuillas “durante casi 30 años”

Cristóbal Fernández posa con el Goya a mejor montaje por su trabajo en ´Sirat´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. / EFE - Quique García

Durante la Fiesta del Cine español, hay muchos detalles en los que fijarse: desde los looks a los discursos, pasando por las actuaciones que se han sucedido durante la gala de los Goya este 2026. Algunos outfits no han pasado desapercibidos, como los ya habituales de Macarena Gómez y Aldo Comas; del mismo modo que otros discursos han llamado especialmente la atención, como aquel dedicado a “los raveros”.

No obstante, la mención de Cristóbal Fernández a su padre ha sido diferente a las habituales al recordar a un familiar. Fernández, montador de profesión, ha sido galardonado esta 40ª edición con el Goya a Mejor montaje durante el 2025 por Sirat, la película con más galardones estos Goya (seis), aunque lejos de las once nominaciones que poseía la cinta de Oliver Laxe.

Un discurso marcado por la artesanía de un padre: “Es un premio muy familiar”

El Goya de Fernández ha sido el segundo de la noche para el filme del director gallego nacido en Francia. Durante el discurso del técnico, estipulado en un máximo de 1 minuto de duración, Fernández ha agradecido el galardón a su familia, entre los que estaban su padre y su madre. Ha sido precisamente en este momento, cuando el montador ha explicado que el Goya no es cualquier premio, sino que es uno “muy familiar”.

“Quiero dedicárselo a mi familia, a mi madre, a mi padre, que hoy es su cumpleaños y le felicito desde aquí”, empezaba Fernández tras subirse al escenario. “Él es el escultor que ha hecho los Goya durante casi 30 años”, explicaba el técnico de Sirat, “así que es un premio muy familiar para todos”.

Tras un fuerte aplauso por parte del público ante sus palabras hacia su progenitor, el montador ha querido mencionar a sus hermanos y dos personas más llamadas Ana y Simón. A continuación, Fernández ha abandonado el escenario junto a la cantante Amaia Romero y la actriz Irene Escolar, quienes le habían otorgado el galardón.

Quién hace los Goya: un legado familiar devuelto en 2020

Tras meses de dedicación en un taller familiar de Paracuellos del Jarama, las emblemáticas estatuillas, que pesan exactamente 2,8 kilos, son preparadas para uno de los momentos más esperados de la cultura nacional, la Fiesta del Cine español. Los hermanos María Luisa y Miguel Ángel Codina, al frente de la Fundación Codina, se encargan de dar vida a los galardones, desde 2020, después de que la Academia del Cine optase por retornar al modelo que Mariano Benlliure realizó en 1902.

Esta elección se ha fundamentado en la relación histórica que el escultor mantuvo con el taller; según María Luisa Codina, “la Fundación Mariano Benlliure quiso que lo hiciéramos nosotros, porque el escultor Mariano Benlliure había fundido gran parte de su obra aquí, en La Fundación, con nuestro bisabuelo y nuestro abuelo”, relató a Infobae. Desde entonces, cada edición de los Goya implica un proceso artesanal que comienza varios meses antes de la gala.

De Madrid a Barcelona, sin conocer a sus destinatarios

El compromiso de la Fundación Codina se extiende incluso al momento de la despedida de los bustos, cuando ya se encuentran listos para su envío a la ciudad anfitriona de la gala. “Me despido cariñosamente cuando los envolvemos, porque es un trabajo muy bonito. Es muy importante que salgan bien, que estén perfectos, sobre todo por la ilusión que le hace a los que los reciben”, confesaron María Luisa Codina a Infobae en una entrevista en julio de 2025.

Ni ella ni su hermano saben a quién pertenecerán finalmente las estatuillas, ya que no se personalizan antes de la entrega. La identidad de los destinatarios sigue siendo un secreto hasta que, en la noche del sábado, son revelados en la gala.