Una gata se reencuentra con su dueña después de estar cinco años desaparecida: “Estamos en estado de shock”

Rafaela Pérez sostiene en brazos a Zeus, un gato ciego al que cuida en el refugio de mascotas Hogar Buena Fortuna, que gestiona en su casa en Mejicanos, El Salvador, el 13 de octubre de 2025. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Una historia con el final feliz. KitKat, una gata desaparecida desde 2021 en el estado de Texas, Estados Unidos, ha terminado con un reencuentro que su familia ha descrito como difícil de asimilar.

El hallazgo se produjo en el Refugio Regional de Animales del condado de Williamson (WCRAS), en Georgetown, donde el animal fue llevado tras ser recogido por agentes de control animal.

“Todavía no me lo creo, sigo en estado de shock”, ha declarado su dueña, Angeline Wethereit, al llegar al centro para reencontrarse con su mascota, según ha podido recoger el propio refugio.

Un gato callejero recogido por control animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del microchip

El caso se desencadenó el 25 de marzo, cuando una gata callejera ingresó en el refugio. En el proceso habitual de identificación, el personal escaneó su microchip y descubrió que el animal estaba registrado a nombre de una familia que llevaba años buscándola.

A partir de esa información, el equipo del WCRAS logró contactar con sus propietarios. “Mi esposa recibió un correo electrónico que decía que habían encontrado el chip, y luego yo también recibí un mensaje de texto. Fue entonces cuando revisamos la página de objetos perdidos del condado de Williamson y la vimos”, explicó Wethereit a Fox 7.

El refugio utilizó los datos del microchip para localizar a la familia, un procedimiento que, según el propio centro, forma parte de su labor habitual de reencuentro de animales con sus dueños. Solo en marzo, el refugio ha devuelto a 93 mascotas a sus propietarios gracias al microchip.

Un gato en un veterinario. (Freepik)

Cinco años de búsqueda

KitKat había desaparecido en 2021. Durante ese tiempo, su familia mantuvo la búsqueda activa, con carteles y esfuerzos constantes para intentar localizarla. “Llevamos cinco años buscándola. Hemos repartido volantes por todas partes y el condado de Williamson nos ayudó a recuperarla”, dijo la propietaria.

Pese a los esfuerzos, la familia ha reconocido que llegó un momento en el que la esperanza comenzó a desvanecerse.

Un gato en un refugio. (Karina Hernández/Infobae)

El reencuentro

Según el refugio, el reencuentro fue especialmente emotivo tanto para la familia como para todos los trabajadores que allí se encontraban. “Se quedó impactada cuando le dijimos que habíamos encontrado a la gata que llevaba cinco años desaparecida”, explicaron desde el refugio.

Además, los cuidadores han destacado la reacción del propio animal al volver a ver a su familia: “KitKat reconoció a su dueña de inmediato y se mostró claramente feliz de reencontrarse con ella”.

El responsable del centro, Leo Delgado, ha subrayado la excepcionalidad del caso desde su experiencia profesional: “Llevo haciendo esto desde 2013 y nunca había visto una reunión después de cinco años. ¡Es increíble!”, ha afirmado.

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El estado de la gata

Pese al largo periodo en el que estuvo viviendo en la calle, KitKat fue encontrada en un estado de salud general sorprendentemente bueno. No obstante, la gata presentaba una pequeña abrasión en la pata.

“Estaba de muy buen humor, fue muy amable con el personal y se acurrucó con nosotros enseguida; claro, estaba muy contenta de ver a su madre”, ha descrito Delgado durante la estancia de KitKat en el centro.