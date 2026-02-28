España

Mario Casas retrasa el posado como pareja oficial de Melyssa Pinto y elige a su madre, Heidi Sierra, para la alfombra roja de los Goya 2026

El actor ha acudido a la gala como nominado a Mejor Actor Protagonista por la película ‘Muy lejos’, pero todavía no ha querido posar junto Melyssa Pinto

Mario Casas y su madre,
Mario Casas y su madre, Heidi Sierra, posan en los Goya 2026 (EFE)

La aparición de Mario Casas en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 ha generado una expectación considerable, al haberse especulado ampliamente sobre quién le acompañaría en una de las noches más importantes de la industria cinematográfica española. En los días previos, numerosos actores, creadores de contenido digital y profesionales de la prensa especializada habían manifestado su curiosidad ante la posibilidad de que el actor, nominado a Mejor Actor Protagonista por la película Muy lejos, presentara públicamente su relación sentimental con Melyssa Pinto en este escenario.

Este tipo de presentaciones oficiales de pareja en eventos públicos se está consolidando entre las celebridades, con precedentes como la aparición conjunta de Paul Mescal y Gracie Abrams en los BAFTA o la de Dua Lipa y Callum Turner, entre otras figuras internacionales. Las expectativas en torno a la presencia de Mario Casas y Melyssa Pinto han sido objeto incluso de comentarios en redes sociales, como ha destacado la periodista Nuria Marín a través de su cuenta de TikTok, donde ha valorado la posibilidad de que ambos siguieran una estrategia mediática similar a la de Timothée Chalamet y Kylie Jenner, basada en la reserva inicial y una posterior irrupción conjunta en la vida pública.

Sin embargo, en el acto central celebrado en Barcelona, Mario Casas ha optado finalmente por acudir acompañado por su madre, Heidi Sierra, dejando de lado el debut público como pareja con Melyssa Pinto que muchos habían anticipado. El actor ha lucido un esmoquin de la firma española Mansolutely, complementado por zapatos de Christian Louboutin y joyas de Dinh Van.

Mario Casas posa con su
Mario Casas posa con su madre en los Goya 2026 (EFE)

Mario Casas con su madre en los Goya 2026

A lo largo de su carrera, Mario Casas se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles y versátiles del cine nacional. El intérprete, que aspira a su segundo galardón, habiendo obtenido el primero por No matarás hace cinco años, ha trabajado en títulos de gran repercusión como Tres metros sobre el cielo (2010), Palmeras en la nieve (2015) y Fuga de cerebros (2009), además de encabezar thrillers como Toro (2016), Contratiempo (2017) y Hogar (2020). En Muy lejos, dirigida por Gerard Oms, Casas comparte protagonismo con David Verdaguer en el papel de Sergio, un joven español radicado en Utrecht que afronta un ataque de pánico en su intento de regresar a Barcelona en avión.

La decisión de acudir a la gala con su madre, Heidi Sierra, ha dotado de carga simbólica la presencia del actor. Ella es también madre de los otros hermanos Casas: Christian, Óscar, Sheila y Daniel. A sus 57 años, Heidi Sierra ha desempeñado un papel esencial en la cohesión y organización familiar, asumiendo durante años la gestión de un hogar numeroso, encargándose de colegios, visitas médicas, actividades escolares y las diversas necesidades cotidianas de sus cinco hijos.

Mario Casas con su madre
Mario Casas con su madre Heidi Sierra en los Goya 2026 (EFE)

Quién es Heidi Sierra

Considerada el pilar emocional de la familia, ha sido descrita como una madre clásica, volcada por entero en el bienestar de los suyos. Además, la familia suele resaltar el talento culinario de Sierra, un aspecto tan apreciado por sus hijos que, en tono cercano, sugieren que podría haber destacado en concursos de cocina como MasterChef.

El hecho de que Mario Casas haya elegido compartir la velada con su madre en lugar de hacer una presentación pública junto a Melyssa Pinto ha acentuado el papel fundamental que juega la familia para el actor. Heidi Sierra ha propiciado un entorno familiar cohesionado, permitiendo que, pese a la diferencia generacional y a la intensa vida profesional de cada uno, todos los miembros mantengan lazos estrechos y un apoyo mutuo permanente.

