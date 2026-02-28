Chiara Ferragni se convierte en la gran sorpresa de los Premios Goya 2026 y deslumbra con un look impecable

Chiara Ferragni poses on the red carpet at the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony, in Barcelona, Spain February 28, 2026. REUTERS/Nacho Doce

Chiara Ferragni se ha convertido en la gran sorpresa de los Premios Goya 2026. La influencer italiana viaja a Barcelona para disfrutar de la gala de cine más importante de España, de la que es una gran admiradora. No es la primera vez que asiste: el año pasado viajó a Granada para presenciar la ceremonia y codearse con estrellas de renombre como Richard Gere.

En esta edición, Chiara tiene la oportunidad de ver de cerca a la legendaria Susan Sarandon, galardonada con el Premio Goya Internacional y una de las figuras más esperadas de la noche.

Demostrando nuevamente su maestría en moda, Ferragni ofrece una lección de estilo impecable. Consciente de que todas las miradas se dirigirían hacia ella, elige un estilismo que no deja lugar a críticas: la combinación ganadora del blanco y negro.

El vestido, de cuerpo oscuro aterciopelado, se ajusta a la figura y llega hasta los pies, mientras que el detalle más llamativo se concentra en los hombros. Un cuello ancho, blanco y estructurado, se cierra con una flor a tono en el pecho, formando un discreto escote en forma de pico.

Para mantener todo el protagonismo en su traje, la influencer opta por un recogido clásico que deja a la vista unos pendientes de botón brillantes, completando un look sofisticado y perfectamente equilibrado.

Un impasse en un periodo complicado para Chiara Ferragni

A pesar de la noche de glamour y cine, los últimos meses no han sido sencillos para la influencer italiana. En diciembre pasado, fue acusada de un presunto delito grave de estafa relacionado con una supuesta falsa beneficencia en la venta de pandoros, un tradicional dulce navideño italiano, durante 2022.

Aunque Ferragni se declaró inocente y finalmente fue absuelta por la justicia, que su nombre apareciera en titulares por un asunto tan negativo tuvo un impacto notable en su imagen pública.

Feliz en el amor junto al heredero del grupo Pirelli

Pero no todo han sido noticias complicadas para Chiara Ferragni. El pasado agosto, tras meses de especulaciones sobre su vida sentimental, despeja las dudas al compartir una imagen romántica junto a Giovanni Tronchetti, su nueva pareja. Fue este sábado 23 de agosto cuando la creadora de contenido decidió presentar públicamente al culpable de su felicidad en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 28 mil seguidores.

Chiara Ferragni y su nueva pareja, Giovanni Tronchetti, en una imagen de redes sociales (Instagram / @chiaraferragni)

Giovanni Tronchetti, heredero del grupo Pirelli, había sido mencionado anteriormente en la prensa en relación con Ferragni, pero esta es la primera ocasión en que ambos aparecen juntos en las redes de la influencer.

La vida sentimental de Tronchetti también ha estado bajo la atención mediática. Anteriormente estuvo casado con Nicole Moellhausen, empresaria con la que tuvo tres hijos. Finalmente, tras siete años de matrimonio, la relación terminó en divorcio. Ahora vuelve a estar feliz con Chiara Ferragni, cuyo vínculo comenzó a intensificarse en el colegio al que ambos llevan a sus hijos, y aunque las especulaciones sobre algo más que amistad surgieron a finales de 2024, la oficialización pública de su relación llegó en el verano pasado.