Mario Casas rompe su propia regla y publica la primera foto junto a su novia, Melyssa Pinto: sus románticas vacaciones en París

El actor de ‘Tres metros sobre el cielo’ y la concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ mantienen una relación alejada de los focos y las cámaras

Fue a principios de 2025 cuando la relación sentimental entre Mario Casas y Melyssa Pinto salió a la luz y, desde entonces, el interés mediático en torno a la pareja no ha dejado de crecer. Pese a su gran relevancia pública, él como actor y ella como influencer y participante de diferentes programas de televisión, los dos optaron por mantener su historia de amor alejada de los focos y de las cámaras. Sin embargo, durante este tiempo la expectación era evidente: muchos esperaban el momento en el que, de manera explícita, ambos compartieran una imagen conjunta que confirmara visualmente la consolidación de su romance.

Ese momento ha llegado ahora, coincidiendo con las vacaciones navideñas. Ha sido el hermano de Oscar Casas quien ha dado el paso al publicar en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de imágenes y vídeos que documentan su escapada a Disney, uno de los destinos turísticos más reconocidos y simbólicos a nivel mundial. Entre instantáneas de diferentes rincones del parque temático y apariciones de algunos de sus personajes más emblemáticos, una fotografía ha captado especialmente la atención de seguidores y medios de comunicación: la primera imagen pública de la pareja juntos.

En la fotografía, Mario Casas y Melyssa Pinto aparecen de espaldas a la cámara, contemplando el icónico castillo de Disney, una de las estampas más reconocibles del complejo. Ambos lucen prendas de abrigo acordes con el ambiente invernal y el espíritu del lugar. Ella viste un polar de Minnie Mouse, mientras que él opta por uno de los enanitos de Blancanieves. Los dos posan agarrados del brazo, en una imagen que transmite cercanía, complicidad y un momento compartido desde la naturalidad. Sin necesidad de palabras ni gestos explícitos, la escena refleja el buen momento personal que atraviesan como pareja.

La publicación adquiere una relevancia especial no solo por tratarse de la primera fotografía conjunta que hacen pública desde que se confirmara su noviazgo, sino también por el contexto en el que se produce. Las vacaciones de Navidad, tradicionalmente asociadas al descanso, la familia y los vínculos personales, han servido como escenario para que ambos decidan mostrar una faceta más íntima de su relación, aunque siempre dentro de los límites de la discreción que les caracteriza.

Una relación consolidada

A lo largo de los últimos meses, se ha sabido que Mario Casas y Melyssa Pinto han compartido viajes y encuentros familiares, un paso significativo en cualquier relación. Asimismo, en distintas ocasiones ambos han realizado declaraciones públicas en las que han expresado su felicidad y satisfacción personal, aunque sin entrar en detalles concretos. Esta actitud responde a una voluntad clara de proteger su intimidad.

La elección de Disney como destino no ha pasado desapercibida. Más allá de su carácter turístico, el parque representa un imaginario asociado a la ilusión, la fantasía y los momentos especiales, lo que añade un componente simbólico a esta primera imagen compartida. Sin recurrir a grandes declaraciones ni a posados estudiados, Mario Casas ha optado por una publicación sencilla, integrada en un álbum personal de recuerdos de viaje, en la que la fotografía junto a Melyssa aparece de manera natural. De este modo, las vacaciones navideñas han marcado un antes y un después en la historia de amor de Mario Casas y Melyssa Pinto. Sin romper con la discreción que siempre han defendido, la pareja ha decidido dar un pequeño paso al frente y compartir con sus seguidores una imagen que confirma su consolidación como pareja.

