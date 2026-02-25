España

Mario Casas y Melyssa Pinto presumen de su amor en Canarias: el gesto del actor del que todo el mundo habla

La pareja rompe su año de discreción con un romántico viaje a Las Palmas de Gran Canaria

Mario Casas y Melyssa Pinto, en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria. (Instagram @fuji_las_palmas)

Tras más de un año de discreción absoluta, Mario Casas y Melyssa Pinto han decidido dejar atrás el hermetismo que rodeaba su relación y han posado juntos por primera vez en una fotografía. El escenario elegido para este esperado debut ha sido nada menos que Las Palmas de Gran Canaria, donde han disfrutado de una escapada exprés que, según se aprecia en las redes de la influencer, sirvió para recargar pilas y disfrutar de buena comida y compañía.

Pero lo más curioso es que la fotografía no la ha subido ni Mario ni Melyssa, sino el restaurante en el que disfrutaron de una cena. Se trata del japonés Fuji, conocido por ser punto de encuentro de famosos nacionales e internacionales, desde John Travolta hasta Samuel L. Jackson, que han pasado por su sala en distintas ocasiones. Allí, entre platos de cocina fusión y especialidades locales, el actor y la de La isla de las tentaciones posaron junto al chef Miguel Martínez, quien inmortalizó el momento.

Lo mejor de la instantánea es el gesto de Mario Casas hacia su chica, una mirada cargada de amor que se ha convertido en tema de conversación por todo lo que transmite.

Mario Casas y Melyssa Pinto, en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria. (Instagram @fuji_las_palmas)

Sin duda, este es el mejor síntoma de que la pareja está en su mejor momento, con su relación más que consolidada, cómodos frente al objetivo. Hasta este posado solo habían dejado ver algunas pinceladas de su historia: robados de revistas del corazón que sugerían su noviazgo incipiente, algún comentario público de Melyssa calificando a Mario con un “diez” como novio, y un par de gestos de apoyo mutuo en lanzamientos y viajes.

Hasta la fecha, incluso durante sus vacaciones familiares en El Salvador o su escapada a Eurodisney, la pareja optó por un perfil bajo, evitando mostrarse juntos de manera explícita. Todo ello hace de este posado en Las Palmas un momento muy esperado, que confirma lo que muchos ya sospechaban: Mario y Melyssa están enamorados.

Una escapada transmitida en sus redes sociales

Más allá de la foto, la pareja aprovechó su paso por Fuji para disfrutar de la gastronomía de la isla, combinando productos locales con platos japoneses en un ambiente relajado y agradable. Las imágenes compartidas por el restaurante muestran a Mario y Melyssa sonrientes y cómplices, dejando claro que la velada fue tan especial como su primer posado juntos.

Mario Casas y Melyssa Pinto.
Mario Casas y Melyssa Pinto. (Europa Press)

Este momento supone un antes y un después en su relación: tras un año de discreción casi total, la pareja ha decidido hacer visible su amor, dejando atrás los pequeños indicios que hasta ahora solo dejaban entrever su noviazgo. Con este posado, consolidan una relación que ha sabido mantenerse al margen de los focos hasta el momento exacto de su debut oficial.

Aunque tanto Mario como Melyssa se han mostrado siempre muy reservados respecto a su vida privada, sus acciones han hablado por sí solas. Sin declaraciones públicas ni exhibiciones mediáticas, esta escapada ha servido para confirmar que su relación va tomando forma con paso firme pero discreto. Los gestos, las miradas y la tranquilidad que reflejan sus apariciones dejan entrever una conexión serena y auténtica.

