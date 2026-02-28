Los Goya regresan a Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Así fue la lectura de los nominados a los Premios Goya, que contó con Arturo Valls y Toni Acosta.

Los Premios Goya vuelven esta noche a Barcelona tras 26 años y con ellos llega una esperada inyección económica, capaz de impulsar el turismo y la proyección internacional de la ciudad. La 40ª edición del evento más importante del cine español se celebra hoy en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) y, más allá del componente simbólico y cultural, se espera que la ceremonia tenga un impacto económico significativo en la capital catalana.

El coste total de la gala se sitúa en el entorno de los 3,1 millones de euros, dentro de una horquilla habitual de entre tres y cuatro millones para este tipo de eventos televisivos de gran formato, según estimaciones recogidas por la revista Forbes. Esa cifra incluye la producción técnica, la escenografía, la retransmisión, los derechos técnicos de emisión, la logística, la seguridad, el transporte de invitados, el hospitality, el dispositivo de comunicación y el canon que se abona a la Academia de Cine.

Representación de una de las estatuillas de los Premios Goya en Barcelona. (Europa Press)

Este importe se financia a través de un modelo mixto. La Generalitat de Catalunya aporta alrededor de dos millones de euros a través del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), mientras que el Ayuntamiento de Barcelona contribuye con cerca de un millón. En conjunto, la aportación pública ronda los tres millones de euros, alineada con el canon que otras ciudades han asumido en ediciones recientes. A ello se suman los patrocinadores privados, como marcas de automoción, joyería, bebidas o moda, y la participación de RTVE como socio de retransmisión. Toda esta inversión está destinada íntegramente a costear la producción del evento, ya que los premiados no reciben ninguna dotación económica con el galardón.

Hasta 12 millones de euros generados

La clave, sin embargo, no está solo en el coste, sino en el retorno previsto. Las administraciones catalanas estiman un impacto económico mínimo de nueve millones de euros, con posibilidad de alcanzar los doce millones si se cumple el retorno mediático calculado entre ocho y diez millones. En términos relativos, se confía en multiplicar por tres o por cuatro la inversión pública inicial.

Lectura de las nominaciones a mejor película en los Premios Goya 2026

Además, se prevé más de un millón de euros en gasto directo y la activación de hoteles, restauración y transporte para más de 3.000 participantes. Los alojamientos de Barcelona están registrando casi plena ocupación hotelera en estas fechas, impulsados por la coincidencia de los Premios Goya y el Microsoft World Congress (MWC) que se celebrará del 2 al 5 de marzo.

Barcelona superará a las ediciones anteriores

Estas previsiones están en línea con los precedentes recientes, aunque las cifras superar a las de ediciones anteriores. En Granada (2025), la gala registró un impacto económico directo de 8,48 millones de euros, con ocupación hotelera prácticamente completa y más de 600 empleos generados en torno al evento. En Valladolid (2024), el impacto neto se aproximó a los diez millones de euros, con el 100% de ocupación hotelera y más de 30.000 asistentes a actividades paralelas. Por su parte, Málaga superó los seis millones de euros de retorno en 2021, incluso en un contexto más contenido.

La audiencia televisiva es otro factor determinante, que condiciona el retorno de la inversión en campañas de márketing. En ediciones recientes, la gala ha congregado entre dos y tres millones de espectadores y ha superado el 20% de cuota de pantalla, lo que la convierte en uno de los eventos más vistos del año en España. Así, ese destacado alcance multiplica el valor publicitario de la gala, al mismo tiempo que refuerza la proyección internacional de la ciudad anfitriona.