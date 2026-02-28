El Gobierno destina 11.000 euros a acciones comunicativas vinculadas a los Goya, como felicitar a los nominados

En la edición 2026 de los Premios Goya, las producciones ‘Los Domingos’, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, y ‘Sirat’, de Oliver Laxe, encabezan las nominaciones con trece y once opciones a galardón, respectivamente. El evento, considerado el principal reconocimiento al cine español, tendrá lugar el 28 de febrero en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), en una gala que también incluye a otras candidatas como ‘Maspalomas’, ‘La Cena’, ‘Sorda’ y ‘El Cautivo’, según consignó el medio.

El Gobierno ha destinado un total de 11.000 euros a diferentes iniciativas de comunicación y promoción vinculadas a los Premios Goya 2026, con acciones que incluyen la felicitación pública a los nominados, reportó la fuente. Esta asignación se encuentra recogida en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, aprobado el 27 de enero por el Consejo de Ministros, y forma parte de una estrategia mayor que asigna 155,60 millones de euros a 124 campañas oficiales durante el año. El objetivo, según detalló el medio, radica en difundir información considerada relevante para toda la ciudadanía, recurriendo a diversos formatos y canales de comunicación.

De acuerdo con la información publicada, la campaña específica sobre los Goya inició su ejecución el 1 de enero y concluirá el 28 de febrero, coincidiendo con la celebración de la ceremonia. Durante este período, la estrategia de comunicación oficial contempla una difusión a través de revistas, redes sociales institucionales y medios digitales, con la finalidad de alcanzar tanto al público general como a los profesionales de la industria cinematográfica. El medio explicó que las actividades de comunicación incluyen, entre otras acciones, iniciativas de reconocimiento y felicitación a los nominados, enmarcadas en la lógica de visibilizar y poner en valor la labor de los artistas y técnicos del sector cultural.

Tal como detalló la fuente, la cifra total de 155,60 millones de euros aprobada por el Ejecutivo para las campañas institucionales incorpora acciones de promoción social orientadas a distintos ámbitos de la sociedad. En el caso específico de la campaña de los Goya, la asignación de recursos forma parte de una estrategia para apoyar el acontecimiento cinematográfico nacional, generando una mayor repercusión sobre la celebración y sus protagonistas. El medio agregó que el público objetivo de estas acciones comprende tanto a la ciudadanía interesada en la cultura como a los profesionales directamente involucrados en el sector audiovisual.

Sobre la ceremonia de los Premios Goya 2026, el medio informó que la gala se celebrará en el espacio emblemático del Auditori Fòrum del CCIB de Barcelona. Según consignó la fuente, la programación prevé galardonar a las películas y figuras más destacadas del año, en una edición donde ‘Los Domingos’ y ‘Sirat’ se enfrentan con el mayor número de candidaturas. ‘Maspalomas’ figura con nueve nominaciones, ‘La Cena’ con ocho, mientras que ‘Sorda’ y ‘El Cautivo’ comparten siete menciones cada una.

La aprobación del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional se alinea con el propósito del Gobierno de difundir campañas informativas de interés general a lo largo del año, sustentó el medio. En ese contexto, la dotación para acciones relacionadas con los Goya resulta una de las partidas específicas destinadas a eventos culturales de relevancia. A lo largo de 2026, el Ejecutivo prevé continuar implementando campañas semejantes en diversos sectores, priorizando la transferencia de información útil y destacando logros nacionales en diferentes áreas.