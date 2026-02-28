Sánchez, Illa y Collboni asistirán a la ceremonia de los Premios Goya en Barcelona

La presencia de figuras destacadas de la música como Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina, Ángeles Toledano y Rigoberta Bandini marcará una de las notas distintivas de la 40ª edición de los Premios Goya, una ceremonia que reúne a un millar de profesionales del sector audiovisual y contará con presentaciones a cargo del actor Luis Tosar y la propia Bandini. Según informó la agencia Europa Press, la gala celebrada este sábado en el Auditori CCIB de Barcelona representa el regreso de los Goya a la ciudad, 26 años después de la última edición en esta sede, y concentrará tanto a personalidades políticas como culturales en un evento que se prevé histórico para el cine español.

De acuerdo con Europa Press, entre los asistentes confirmados figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, también participarán en la ceremonia. Por parte de los Comuns, estarán presentes la coordinadora Gemma Tarafa, el portavoz parlamentario David Cid, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el candidato a la alcaldía Gerardo Pisarello. Entre los representantes del Partido Popular, asistirá Juan Fernández, portavoz en la Cámara catalana, mientras que Junts no enviará representantes, tampoco el presidente del Parlament, Josep Rull, acudirá a la gala.

La gala destaca por la competencia entre producciones con múltiples nominaciones. Según detalló Europa Press, 'Los domingos' encabeza la lista con 13 candidaturas, seguida por 'Sirat', con 11. Ambas aspiran a obtener los galardones en las principales categorías, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. Tras ellas, se ubica 'Maspalomas' con 9 nominaciones, mientras que 'La Cena' aspira a 8 premios y 'Sorda' y 'El Cautivo' cuentan con 7 postulaciones cada una. 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Sirat' compiten en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Película, mientras que el premio a Mejor Película también lo disputarán 'La Cena' y 'Sorda'.

En la dirección, figuran nombres como Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos', Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas', Carla Simón por 'Romería', Oliver Laxe con 'Sirat', y Albert Serra con 'Tardes de Soledad'. Además, Albert Serra consigue una nominación en la categoría de Mejor Película Documental por 'Tardes de Soledad', compitiendo junto a 'Flores para Antonio' de Isaki Lacuesta y Elena Molina, 'Todos somos Gaza' de Hernán Zin, 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' de Álvaro Longoria, y 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine' de Gaizka Urresti.

Según publicó Europa Press, la música también cobra protagonismo en esta edición con la nominación de Víctor Manuel a Mejor Canción Original por "Y mientras tanto, canto", compuesta para 'La cena'. Esta es la primera vez que el cantautor opta a un Goya, lo que marca un hito en su carrera artística y en la relación entre la música popular y el cine español.

Otra de las presencias destacadas será la futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, galardonada en dos ocasiones con el Balón de Oro, que figura entre los más de 60 profesionales que entregarán los galardones conocidos como "cabezones". Asimismo, Europa Press reportó la participación de la actriz Karla Sofía Gascón, quien no había asistido a la edición anterior después de que se reavivaran críticas por mensajes en redes sociales, y cuya película 'Emilia Pérez' fue candidata a Mejor Película Europea el año pasado.

La 40ª edición de los Goya dedica un reconocimiento especial a figuras de amplia trayectoria. El cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez recibirá el Goya de Honor, un galardón que distingue una carrera multifacética vinculada al cine, la literatura y la prensa. Por otro lado, la actriz estadounidense Susan Sarandon será homenajeada con el Goya Internacional, según consignó Europa Press, lo que refuerza la proyección internacional del evento y reconoce aportaciones significativas al cine mundial.

El medio Europa Press indicó que unos mil profesionales del sector audiovisual estarán presentes durante la cita, y más de 60 de ellos tendrán a su cargo la entrega de los galardones. La gala promete combinar momentos musicales de artistas influyentes en la escena española con la entrega de premios a las principales producciones del año, insertándose como un escenario clave de encuentro para los profesionales y autoridades del sector.

El evento contará con una amplia representación institucional y busca servir de plataforma para visibilizar tanto el talento reconocido como nuevas voces y obras en el panorama cinematográfico nacional e internacional.