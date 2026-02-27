El sentimiento andaluz crece: el 91% se siente “orgulloso” de serlo por su gente, calidad de vida y tradiciones

Bandera de Andalucía. (Canva)

Casi el 91% de la población andaluza (90,7%) se declara muy o bastante “orgulloso” de ser andaluz, según la encuesta anual de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA). Con motivo del Día de Andalucía, celebrado este sábado 28 de febrero, el centro de estudios ha hecho público su barómetro Identidad de Andalucía 2026, que revela que el sentimiento andaluz ha aumentado en los últimos años.

Según los resultados de la encuesta, realizada entre el 26 de enero y el 9 de febrero a una muestra de 2.800 personas, el 72,% se siente “muy orgulloso” de ser andaluz, mientras que el 18,4% se siente “bastante orgulloso”. Los encuestados señalan el acento como el elemento identitario con el que se sienten más identificados (88,9%), si bien ocho de cada diez celebran también los símbolos de la región, como la bandera (85,2%), que no vinculan con ninguna ideología o partido político concreto, sino al campo andaluz (15,2%), al proceso y conquista de la autonomía (11,6%) y a Blas Infante (10,6%). Los andaluces también señalan como símbolo identitario el Himno de Andalucía (80,2%) y su Escudo (80,1%).

El orgullo de ser andaluz, según los encuestados, se debe a la gente (37,9 %), la calidad de vida (18,7 %) y las tradiciones y costumbres (15,6 %), que aumenta casi seis puntos (5,6) respecto a la encuesta del año 2025. De hecho, cuatro de cada diez aseguran que el sentimiento de orgullo ha crecido en los últimos años. Este incremento lo achacan “a la actitud y talento de los andaluces” (40,6 %) y “a la gestión de la Junta de Andalucía” (23,8 %).

Tan andaluces como españoles

Varias mujeres caminan vestidas con un traje de flamenca, vestido tradicional de Andalucía. (Canva)

El orgullo andaluz no viene en detrimento del español: el 55% se considera “muy orgulloso” de ser español y el 28,7%, “bastante orgulloso”. En una escala de 0 a 10, entre ser “nada andaluz” y “muy andaluz”, el sentimiento de identidad andaluza se puntúa con una media de 8,47 y en el caso español, la media es de 8,57 puntos. Según el Barómetro, casi un 60% afirma sentirse tan andaluz como español.

Al igual que con el sentimiento regional, el 83,7% de los encuestados dice estar muy o bastante orgulloso de ser español por la gente (26,8%). Otras razones señaladas son la cultura (18,7%), la historia y monumentos (14,8%) y la calidad de vida (14,4%). En el caso de la simbología, el 78% dice sentirse identificado o muy identificado con la Bandera de España y otro 73,6%, con su Himno.

Andalucía no se conforma

La encuesta del CENTRA revela que nueve de cada diez habitantes coinciden en afirmar que Andalucía “ya no se conforma con ir detrás de nadie” y se respeta más que antes. Así, más de la mitad de los andaluces (53,5%) considera que la imagen de la comunidad autónoma ha mejorado en el resto de España en el último año y un 83,1% opina que la región está “mejor preparada para el futuro que hace unos años”.

No obstante, los prejuicios, estereotipos y chistes despectivos continúan, por lo que el 41,7% opina que en el resto del país se habla mal de Andalucía.