El IPC se mantiene en el 2,3% en febrero gracias a la caída del precio de la luz

La inflación repite la cifra de enero pese a la escalada de precios en combustibles, restaurantes, alojamientos y alimentos de la cesta de la compra, con la tasa subyacente en máximos de verano de 2024

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

La inflación en España ha registrado una subida interanual del 2,3% en febrero, la misma tasa con la que arrancó el año el indicador, según los datos provisionales hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo público destaca que el abaratamiento de la electricidad ha sido un factor decisivo en el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la caída del precio de la luz ha contenido el aporte positivo del encarecimiento de carburantes, turismo y alimentos.

De confirmarse el dato adelantado con la publicación del definitivo el día 13 de marzo, llegaría a su fin la racha de tres meses de bajadas en la inflación inciada tras el máximo de octubre, cuando la tasa alcanzó el 3,1%.

En el segundo mes del año, la tasa de inflación subyacente, que se calcula excluyendo del computo alimentos no elaborados y productos energéticos por su alta volatilidad, ha experimentado un crecimiento de una décima hasta el 2,7%, su valor más alto desde agosto de 2024. En comparación mensual, el IPC subió un 0,4% respecto a enero, el mayor avance desde octubre. Por su parte, el IPC armonizado (IPCA), utilizado para comparar la evolución de esta estadística con las lecturas de otros países del entorno, aumentó una décima su tasa anual hasta el 2,5%, con igual variación mensual. Finalmente, la inflación subyacente del IPCA se estima en 2,8%.

Hacia el objetivo de moderar la inflación

El Ministerio de Economía ha celebrado la cifra y señala que España mantiene el control de precios, siguiendo el objetivo del Banco Central Europeo de acercarse al 2%. Además, la cartera de Carlos Cuerpo señala que “esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo”.

Dos bombillas sobre billetes de
Dos bombillas sobre billetes de 50 euros (Ricardo Rubio / Europa Press)

Este aspectoes de especial relevancia para las finanzas de familias y consumidores, que en 2025 vieron como la economía española mostró cifras macroeconómicas positivas, pero con un impacto limitado en el bolsillo de los ciudadanos. Según la OCDE, el PIB creció un 2,9%, situándose por encima de la media europea, mientras que la inflación se moderó al 3% interanual, lejos de los picos de años anteriores. Sin embargo, los salarios no acompañaron este avance: los incrementos medios pactados en convenios colectivos rondaron el 3,5%, y en algunos meses superaron la inflación, pero no todos los trabajadores se beneficiaron, dejando al salario mediano entre 23.000 y 26.000 euros brutos anuales, insuficiente para cubrir los costes de vida actuales de muchas familias.

Los salarios suben, pero los precios también

El salario mínimo interprofesional llegó a 1.184 euros mensuales en 14 pagas, un aumento del 61% desde 2018, pero aún insuficiente para muchas grandes ciudades. La vivienda se convirtió en un gasto crítico: el precio medio de la vivienda libre alcanzó 2.093 euros por metro cuadrado, y el alquiler promedio superó los 14 euros por metro cuadrado, con incrementos de más de 100 euros al mes en solo un año.

La cesta de la compra también se encareció, con subidas de dos dígitos en productos básicos como la carne, y los suministros energéticos continúan representando más del 20% de los ingresos en hogares de menores recursos. En conjunto, estas cifras reflejan que, pese a crecimiento y empleo, los españoles sufrieron una pérdida real de poder adquisitivo.

