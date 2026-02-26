Pedro Sánchez impulsa el blindaje del derecho al aborto en la Constitución tras el informe favorable del Consejo de Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este jueves su satisfacción tras conocer que el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable a la propuesta de blindar el derecho al aborto en la Constitución Española (PSOE)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha celebrado este jueves el informe favorable emitido por el Consejo de Estado a la propuesta de blindar el derecho al aborto en la Constitución Española, un paso que ha calificado como una “victoria de la libertad” para las mujeres. El anuncio se ha producido durante el acto de inicio de campaña electoral del PSOE de Castilla y León, celebrado en el Monasterio de San Juan de Burgos, donde el líder socialista ha vinculado el avance jurídico con la defensa de los derechos civiles y el cambio político en la comunidad autónoma.

Sánchez ha destacado que el dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno refuerza la iniciativa del Ejecutivo para elevar a rango constitucional el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Según ha señalado, el objetivo es convertir lo que actualmente es un derecho regulado por ley en un mandato constitucional “inexpugnable”, con el fin de evitar posibles retrocesos derivados de cambios de mayorías políticas.

Ante militantes y cargos del partido, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que el aval jurídico aporta “la máxima seguridad y solvencia” a la reforma planteada. “Hoy somos una democracia mejor porque estamos más cerca de garantizar que ninguna mujer, viva donde viva, vea cuestionada su autonomía y su libertad de decidir sobre su propio cuerpo”, ha afirmado durante su intervención.

El presidente ha defendido que el Gobierno promoverá la reforma constitucional porque, a su juicio, la legislación vigente no se cumple plenamente en todo el territorio. En este sentido, ha señalado que una parte significativa de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan fuera del sistema público, lo que considera un indicio de desigualdad en el acceso a este derecho. Como ejemplo, ha citado el caso de Castilla y León, donde ha denunciado que solo el 15 por ciento de las mujeres que abortan son atendidas en la sanidad pública mientras que el resto es derivado a centros privados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de inicio de campaña electoral en Castilla y León (Tomás Alonso / Europa Press)

Sánchez también ha ironizado con las críticas que, según ha anticipado, formularán los partidos de la derecha y la ultraderecha, que previsiblemente le acusarán de utilizar esta iniciativa como “cortina de humo”. El presidente ha atribuido a la “casualidad” que el informe favorable del Consejo de Estado haya coincidido con la jornada de apertura de la campaña autonómica socialista.

Reconocimiento a las pioneras

Durante su intervención, el líder socialista ha recordado la trayectoria de Carlota Bustelo, diputada en las Cortes constituyentes y primera presidenta del Instituto de la Mujer, a quien el Gobierno ha concedido este jueves la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a título póstumo en un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa. Sánchez ha destacado su papel como pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y ha vinculado ese legado con la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo.

El presidente ha criticado que el respeto efectivo al derecho al aborto dependa en ocasiones del signo político de los gobiernos. Según ha indicado, este derecho está garantizado cuando gobiernan fuerzas progresistas, mientras que se ve cuestionado cuando las administraciones están en manos de la derecha.

En su intervención ha insistido en que el blindaje constitucional responde a un compromiso “ético y político” con la igualdad real entre hombres y mujeres, al tiempo que ha reivindicado el papel del PSOE como impulsor de los principales avances sociales en España. Sánchez ha contrapuesto la acción del Gobierno con la de aquellas formaciones que, según ha señalado, tratan de “frenar el progreso” mediante recursos judiciales o bloqueos institucionales.

Clave electoral en Castilla y León

El acto en Burgos ha servido también para lanzar la campaña electoral del PSOE en Castilla y León, donde los socialistas aspiran a recuperar el Gobierno autonómico. Sánchez ha estado acompañado por el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a quien ha presentado como la alternativa capaz de situar los servicios públicos y los derechos de ciudadanía en el centro de la gestión autonómica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, durante un acto de inicio de campaña electoral en Castilla y León (Tomás Alonso / Europa Press)

El presidente ha vinculado el avance en derechos sociales con la necesidad de un cambio político en la comunidad y ha pedido la movilización del electorado progresista para “romper la inercia de décadas”. En su opinión, un Ejecutivo autonómico socialista permitiría alinear las políticas regionales con la agenda de modernización impulsada desde el Gobierno central.

Sánchez ha subrayado que la estabilidad institucional es un elemento clave para consolidar las reformas sociales y económicas y ha defendido que Castilla y León dispone de “una oportunidad histórica” ligada a la gestión de los fondos europeos. Según ha afirmado, estos recursos deben servir para impulsar un crecimiento económico sostenible y justo que refuerce los servicios públicos.