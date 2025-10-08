España

Madrid se niega a crear el registro de objetores al aborto y se impone al ultimátum de Sánchez: “No se va a perseguir a nadie”

La consejera de Sanidad considera el registro “inútil” y “punitivo”

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Imagen de archivo: La consejera
Imagen de archivo: La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid. (Gustavo Valiente / Europa Press)

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afirmado ante los medios de comunicación que la región es una “democracia liberal” y que “no se va a perseguir ni a señalar a nadie" por la práctica del aborto. Matute respondía así ante la pregunta de los periodistas sobre si implantará o no el registro de objetores de conciencia al aborto, una medida que exige la legislación actual.

En diciembre de 2024, el Ministerio de Sanidad publicó un protocolo para guiar a las comunidades autónomas que todavía no habían desarrollado este registro, pero nueve meses después todavía hay cuatro regiones que no han avanzado en este trámite. Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a los presidentes de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid en la que les daba tres meses para crearlo, antes de poner en marcha mecanismos legales.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en el Ayuntamiento madrileño de Navalcarnero, la consejera ha remarcado que la Comunidad de Madrid no va “a perseguir ni a señalar a nadie” por realizar o no interrupciones voluntarias al embarazo y ha subrayado que en la región no se le ha negado el aborto “a ninguna mujer”. Fuentes de la Consejería se han remitido a estas declaraciones ante las consultas de Infobae España respecto a la creación del registro de objetores.

Fátima Matute ya había mostrado previamente su oposición a esta exigencia marcada por la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Durante un encuentro informativo con la prensa, la consejera afirmó que se trata de una lista “inútil” que “lo único que sirve es para señalar”. Para la consejera, se trata de un registro “punitivo”, aunque afirmó que ya está abierto y que la comunidad cumpliría la ley.

En 2024, Madrid realizó un total de 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo, pero solo 86 de ellas se realizaron en centros públicos. El registro de objetores de conciencia busca prevenir el bloqueo de estas intervenciones en la sanidad pública, que actualmente se hace cargo de un 20% de los procedimientos.

Temas Relacionados

AbortoInterrupción voluntaria del embarazoSanidad EspañaMadridComunidad de MadridEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas para

Una conversación con ChatGPT termina en la detención de un chico de 19 años: le confesó haber destrozado varios coches

Un estudiante universitario de 19 años fue detenido en EE. UU. tras admitir a una inteligencia artificial haber destrozado varios vehículos. La conversación, recuperada de su teléfono móvil, se convirtió en prueba clave para incriminarlo.

Una conversación con ChatGPT termina

Ignacio de la Calzada, abogado, explica cómo actuar si eres víctima de acoso laboral: “Muchos me dicen que lo sufren”

El especialista detalla los pasos para enfrentar situaciones de hostigamiento y recuerda la responsabilidad de la empresa de activar protocolos internos

Ignacio de la Calzada, abogado,

La soledad no deseada se cierne sobre las personas con discapacidad: una de cada dos la sufre

El informe ‘Estudio sobre discapacidad y soledad no deseada en España’ muestra que del 50,6 % de las personas que tienen discapacidad la sufren frente al 15,8 % de quienes no

La soledad no deseada se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida apunta como posible hipótesis

Almeida apunta como posible hipótesis del derrumbe en el centro de Madrid al apilamiento de materiales de obra: “La tragedia podía haber sido peor”

La consejera de Sanidad de Ayuso, Fátima Matute, oculta en el Portal de Transparencia que trabajó 17 años para Quirón

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Un motorista se compra una Honda de 8.000 euros y a los 20 minutos ya no le sirve para nada: “La cagó 8 kilómetros antes”

Bruselas da la razón a Ryanair y expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran un extra por el equipaje de mano

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Ignacio de la Calzada, abogado, explica cómo actuar si eres víctima de acoso laboral: “Muchos me dicen que lo sufren”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 8 octubre

Antonio Martínez, experto inmobiliario, explica lo que nunca debes decir si quieres comprar una vivienda: “Es como renunciar a negociar antes de empezar”

DEPORTES

La liga U de baloncesto:

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”