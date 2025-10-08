Madrid se niega a crear el registro de objetores al aborto y se impone al ultimátum de Sánchez: “No se va a perseguir a nadie”

Imagen de archivo: La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid. (Gustavo Valiente / Europa Press)

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afirmado ante los medios de comunicación que la región es una “democracia liberal” y que “no se va a perseguir ni a señalar a nadie" por la práctica del aborto. Matute respondía así ante la pregunta de los periodistas sobre si implantará o no el registro de objetores de conciencia al aborto, una medida que exige la legislación actual.

En diciembre de 2024, el Ministerio de Sanidad publicó un protocolo para guiar a las comunidades autónomas que todavía no habían desarrollado este registro, pero nueve meses después todavía hay cuatro regiones que no han avanzado en este trámite. Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a los presidentes de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid en la que les daba tres meses para crearlo, antes de poner en marcha mecanismos legales.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en el Ayuntamiento madrileño de Navalcarnero, la consejera ha remarcado que la Comunidad de Madrid no va “a perseguir ni a señalar a nadie” por realizar o no interrupciones voluntarias al embarazo y ha subrayado que en la región no se le ha negado el aborto “a ninguna mujer”. Fuentes de la Consejería se han remitido a estas declaraciones ante las consultas de Infobae España respecto a la creación del registro de objetores.

Fátima Matute ya había mostrado previamente su oposición a esta exigencia marcada por la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Durante un encuentro informativo con la prensa, la consejera afirmó que se trata de una lista “inútil” que “lo único que sirve es para señalar”. Para la consejera, se trata de un registro “punitivo”, aunque afirmó que ya está abierto y que la comunidad cumpliría la ley.

En 2024, Madrid realizó un total de 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo, pero solo 86 de ellas se realizaron en centros públicos. El registro de objetores de conciencia busca prevenir el bloqueo de estas intervenciones en la sanidad pública, que actualmente se hace cargo de un 20% de los procedimientos.