España

Ceuta comienza a hacer los primeros abortos en la sanidad pública

Hasta ahora, ninguna de las ciudades autónomas realizaba interrupciones del embarazo por objeción de conciencia

Guardar
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, visita el Hospital Universitario de Ceuta. (Ministerio de Sanidad)

Quince años después de que el Congreso de los Diputados aprobase el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), las mujeres ceutíes podrán abortar en su propia ciudad. Según ha comunicado este martes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) ha comenzado a realizar “por pirmera vez en la historia” estos procedimientos, hasta ahora vetados por la objeción de conciencia.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad evidenciaban que ninguna de las dos ciudades autónomas había realizado interrupciones del embarazo en sus centros públicos. En el año 2024, 164 mujeres de Ceuta y Melilla ejercieron este derecho, todas ellas en clíncas de titularidad privada, una tendencia que el HUCE empezó a revertir el pasado mes de diciembre.

Desde entonces, el 90% de los abortos solicitados en la ciudad se han efectuado dentro de la sanidad pública. “Es la primera vez en la historia del servicio público de salud de Ceuta que las mujeres ceutíes pueden acceder a esta prestación en el Hospital Universitario de Ceuta. Un paso muy importante”, ha valorado Padilla ante los medios.

El aborto llega a Ceuta y Melilla 15 años después

El Hospital Universitario de Ceuta
El Hospital Universitario de Ceuta opera sin psiquiatra infantil desde el 20 de marzo. (Ingesa)

Hasta ahora, ninguno de los métodos de interrupción del embarazo estaban disponibles en las ciudades autónomas. Según describe el portal Quiero Abortar, las mujeres que deseaban ejercer este derecho debían desplazarse hasta Andalucía para poder llevarlo a cabo. Las pacientes debían acudir primero a su hospital de referencia, ya fuese el Universitario de Ceuta o el Comarcal de Melilla, desde donde se les realizaría una ecografía para después ser derivdas a Algeciras, Málaga o Sevilla.

Sin embargo, estas mujeres podían encontrarse con un obstáculo extra: si bien España reconoce el aborto hasta la semana 22 de embarazo, la interrupción farmacológica se limita hasta la semana 9. “Es posible que, entre la semana 14 y la 22 de embarazo, se produzcan dificultades o barreras en el acceso al aborto en Andalucía. En este periodo de tiempo, se necesita un informe médico que acredite la interrupción, un trámite que no es igual de accesible en todas las CCAA y que no se realiza en todas las clínicas acreditadas. Por ello, es posible que a partir de la semana 14, te tengas que desplazar de CCAA para poder realizar la interrupción, en muchos casos asumiendo coste que ello comporte”, explican desde Quiero Abortar.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha incorporado ahora la interrupción del embarazo por el método farmacológico en el Hospital Universitario de Ceuta. Este avance ha sido posible, según Padilla, gracias al intercambio de información con el Servicio de Salud de Cataluña, comunidad en la que la sanidad pública realiza la mayoría de los abortos, una tendencia marginal en España.

“Gracias a este intercambio de conocimiento, estamos ofreciendo la IVE farmacológica, que ha sido la opción elegida por la mayoría de las mujeres en Ceuta que han solicitado una IVE. De este modo, las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo pueden hacerlo sin desplazarse fuera de la ciudad”, ha declarado el secretario de Estado.

Temas Relacionados

AbortoInterrupción voluntaria del embarazoIVECeutaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

La mayor eléctrica española invirtió 14.460 millones de euros y alcanzó una facturación de 45.546 millones pese a impactos contables por su actividad en Reino Unido y EEUU

Iberdrola dispara su beneficio un

Los asesinos de la turista española Matilde Muñoz, condenados a 18 años de cárcel en Indonesia por homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia

La mujer, una turista ferrolana de 72 años, visitaba anualmente el hotel en el que fue asesinada por Suhaeli U. y Heri Ridwan, un empleado y un exempleado del establecimiento, el 2 de julio de 2025

Los asesinos de la turista

Llegan a España dos especies invasoras de mantis asiáticas gigantes: se reproducen a gran velocidad y pueden devorar lagartijas y ranas

La expansión de estos insectos por Europa amenaza a las mantis nativas, a polinizadores sensibles y a especies endémicas

Llegan a España dos especies

Las revistas del corazón esta semana: el escándalo de la corona británica y la nueva pesadilla de Mar Flores

Este miércoles, 25 de febrero, también son protagonistas del kiosco Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, que se han dado un tiempo

Las revistas del corazón esta

Cantabria y Asturias sufren hasta 60 incendios provocados en 24 horas

Al menos 36 de los fuegos siguen activos tras una noche “muy complicada”

Cantabria y Asturias sufren hasta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid reconoce

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad a una estadounidense descendiente de sefardíes: un antepasado de su padre fue procesado por la Inquisición

Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual en octubre de 2021, días después de los hechos descritos por Elisa Mouiláa

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuidado con comprar neumáticos de segunda mano, te ahorras dinero pero pierdes seguridad”

Última hora sobre la desclasificación de los documentos del 23F, en directo: claves, reacciones y el papel de Juan Carlos I

Ucrania sigue buscando soldados fuera de sus fronteras: baja el salario en el frente 235 euros al mes, pero ahora paga el viaje para alistarse desde Colombia y Brasil

ECONOMÍA

Iberdrola dispara su beneficio un

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080