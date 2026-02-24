Ceuta comienza a hacer los primeros abortos en la sanidad pública

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, visita el Hospital Universitario de Ceuta. (Ministerio de Sanidad)

Quince años después de que el Congreso de los Diputados aprobase el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), las mujeres ceutíes podrán abortar en su propia ciudad. Según ha comunicado este martes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) ha comenzado a realizar “por pirmera vez en la historia” estos procedimientos, hasta ahora vetados por la objeción de conciencia.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad evidenciaban que ninguna de las dos ciudades autónomas había realizado interrupciones del embarazo en sus centros públicos. En el año 2024, 164 mujeres de Ceuta y Melilla ejercieron este derecho, todas ellas en clíncas de titularidad privada, una tendencia que el HUCE empezó a revertir el pasado mes de diciembre.

Desde entonces, el 90% de los abortos solicitados en la ciudad se han efectuado dentro de la sanidad pública. “Es la primera vez en la historia del servicio público de salud de Ceuta que las mujeres ceutíes pueden acceder a esta prestación en el Hospital Universitario de Ceuta. Un paso muy importante”, ha valorado Padilla ante los medios.

El aborto llega a Ceuta y Melilla 15 años después

Hasta ahora, ninguno de los métodos de interrupción del embarazo estaban disponibles en las ciudades autónomas. Según describe el portal Quiero Abortar, las mujeres que deseaban ejercer este derecho debían desplazarse hasta Andalucía para poder llevarlo a cabo. Las pacientes debían acudir primero a su hospital de referencia, ya fuese el Universitario de Ceuta o el Comarcal de Melilla, desde donde se les realizaría una ecografía para después ser derivdas a Algeciras, Málaga o Sevilla.

Sin embargo, estas mujeres podían encontrarse con un obstáculo extra: si bien España reconoce el aborto hasta la semana 22 de embarazo, la interrupción farmacológica se limita hasta la semana 9. “Es posible que, entre la semana 14 y la 22 de embarazo, se produzcan dificultades o barreras en el acceso al aborto en Andalucía. En este periodo de tiempo, se necesita un informe médico que acredite la interrupción, un trámite que no es igual de accesible en todas las CCAA y que no se realiza en todas las clínicas acreditadas. Por ello, es posible que a partir de la semana 14, te tengas que desplazar de CCAA para poder realizar la interrupción, en muchos casos asumiendo coste que ello comporte”, explican desde Quiero Abortar.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha incorporado ahora la interrupción del embarazo por el método farmacológico en el Hospital Universitario de Ceuta. Este avance ha sido posible, según Padilla, gracias al intercambio de información con el Servicio de Salud de Cataluña, comunidad en la que la sanidad pública realiza la mayoría de los abortos, una tendencia marginal en España.

“Gracias a este intercambio de conocimiento, estamos ofreciendo la IVE farmacológica, que ha sido la opción elegida por la mayoría de las mujeres en Ceuta que han solicitado una IVE. De este modo, las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo pueden hacerlo sin desplazarse fuera de la ciudad”, ha declarado el secretario de Estado.