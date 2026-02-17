España

Así se celebra en España el Año Nuevo chino: del pasacalles en Usera (Madrid) a talleres artísticos en Barcelona

La Fiesta de la Primavera inunda las principales ciudades españolas para acercar la cultura milenaria china con la española

Desfile de Año Nuevo 2024
Desfile de Año Nuevo 2024 en el barrio madrileño de Usera, que alberga una de las comunidades chinas más grandes de la capital. / Ricardo Rubio - Europa Press

El Año Nuevo chino, o Fiesta de la Primavera, trasciende fronteras e inunda las calles españolas de color, música y tradición. Las celebraciones este 2026 han adquirido una dimensión sin precedentes, con una oferta cultural y festiva distribuida en ciudades como Madrid, Barcelona, Salamanca y Zaragoza. Este nuevo ciclo, que oficialmente se inicia el martes 17 de febrero, da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, un símbolo tradicionalmente asociado a la energía, la vitalidad y el dinamismo.

En Madrid, el distrito de Usera se consolida como epicentro de la festividad, pero no es el único del país. La programación abarca desde el 17 de febrero hasta el 5 de marzo y promete actividades para todos los públicos, diseñadas con la colaboración de asociaciones chinas, colectivos de vecinos, Casa Asia y el Instituto Confucio de Madrid. Entre los actos más destacados figura el gran desfile del Año Nuevo chino en Pradolongo, programado para el 22 de febrero a las 12:00, con accesibilidad gratuita y una duración prevista de dos horas y media. El recorrido comenzará en el Vial del Huerto Comunitario Halcón Pradolongo, congregando a miles de personas y cientos de participantes entre dragones, leones, carrozas y comparsas. La cita estará marcada por las músicas y danzas tradicionales, las cuales evocan la riqueza de la cultura asiática.

El Chinatown madrileño: xilografía, ‘hot pot’ y la Danza del León

La oferta en Usera, barrio ubicado al sur de la ciudad de Madrid, incluye más de treinta actividades durante los días 20, 21 y 22 de febrero. Esta edición incorpora la descentralización de los eventos en cuatro espacios del distrito, con el objetivo de agilizar el acceso y evitar aglomeraciones: la plaza de la Junta Municipal, el parque de Pradolongo, la plaza de Julián Marías y la plaza de las Tizas.

El acto inaugural tendrá lugar el viernes 20 a las 17:00 horas en la plaza de la Junta Municipal, momento en el que se realizará el tradicional rito de pintar los ojos a los leones para simbolizar el inicio del año y atraer la buena suerte. La Compañía de Danza Yingge, llegada directamente desde China, actuará en distintos puntos del distrito con una danza reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Sin embargo, Madrid no limita la celebración a Usera. Se han programado actividades en otras zonas, como la iniciativa gastronómica China Taste, coordinada por el Centro Cultural de China en Madrid. La propuesta reúne a 24 restaurantes emblemáticos para ofrecer menús especiales desde principios de febrero hasta el 3 de marzo. Platos como hot pot de cordero, cabeza de león o shumai de langostinos integran la propuesta dirigida a quienes buscan descubrir la auténtica cocina del país asiático. Además, el Zoo Aquarium de Madrid participa con talleres de xilografía, teatro de sombras y la tradicional Danza del León, enfocando la celebración a públicos diversos y ampliando el itinerario festivo a escala metropolitana.

Folleto informativo que difunde en
Folleto informativo que difunde en conmemoración al Año Nuevo chino. / Ayuntamiento de Madrid

La cultura, la gastronomía y el espectáculo se despliegan por otras regiones de la Comunidad de Madrid, como en Torrejón de la Calzada, donde se han anunciado talleres y danzas, integrando a la comunidad local en las celebraciones previas al inicio oficial del año. La propuesta se extiende así a toda la región, reflejando un interés creciente por la tradición milenaria del Festival de la Primavera.

La multiculturalidad local inunda las celebraciones del Año Nuevo chino en Barcelona

Barcelona se ha anticipado a la fecha tradicional, organizando un programa especial para celebrar el Año Nuevo chino durante el fin de semana del 7 y 8 de febrero. El evento, coordinado por entidades como Casa Àsia y la Fundació Institut Confuci de Barcelona, arrancó con el toque de gong en el parque de l’Estació del Nord y el emblemático desfile del Caballo de Fuego, que recorrió distintas calles del distrito del Eixample hasta concluir en el Arc de Triomf.

Más de 40 espectáculos gratuitos se desarrollan en el escenario de este paseo, incluyendo danzas como la del Dragón y el León, ópera de Sichuan y actuaciones musicales con instrumentos como el hulusi. A este despliegue artístico se suman talleres de caligrafía, pintura y degustaciones de gastronomía típica (baozi, mochi, empanadillas y tés), reforzando el intercambio multicultural con la participación de artistas de países invitados como Armenia, Colombia, Perú e India.

La feria cultural y gastronómica se ha mantenido abierta durante todo el fin de semana, permitiendo a los asistentes descubrir la diversidad de la cultura china en un entorno de convivencia e integración. La tradición se complementa con la actuación de los Castellers de la Sagrada Família y coreografías de Bollywood, en un guiño a la multiculturalidad local. La organización destaca que cada edición crece tanto en público como en diversidad de propuestas, consolidando a Barcelona como uno de los principales puntos de referencia para la celebración del Año Nuevo Chino en España, conforme explican en El Confidencial.

Salamanca y Zaragoza: arte, desfile y sinergias culturales

En Salamanca, la octava edición de la celebración convierte a la ciudad en referente artístico y turístico, impulsada por la presencia del escultor Xu Hongfei. El alcalde Carlos García Carbayo ha recibido a la delegación china y ha valorado el vínculo cultural y económico con China durante la recepción en el Ayuntamiento, según ha difundido Salamanca RTV. El eje central de la celebración es la inauguración de una escultura monumental de Xu Hongfei en la Plaza Mayor, realizada específicamente para la ciudad y con permanencia hasta el 1 de marzo. La obra, de textura aparentemente líquida, representa, según el artista, “el esfuerzo y la esperanza de conseguir lo que nos proponemos”, proyectando un mensaje positivo tanto para la comunidad china como para la salmantina.

La programación en Salamanca incluye exposiciones adicionales de seis piezas de Xu Hongfei en el Museo Casa Lis, una muestra fotográfica de Guo Xiqí en Garcigrande, pasacalles con la Asociación Cantonesa de España y galas musicales con instrumentos tradicionales como el guzheng y el konghou. A la oferta artística se suma una experiencia gastronómica dirigida por seis chefs de Henan, junto con talleres de caligrafía, pintura, catas y demostraciones de taichí, promovidos por el Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca.

Por su parte, Zaragoza ha vuelto a celebrar la llegada del Año del Caballo de Fuego el domingo 15 de febrero, organizando un gran desfile del dragón por el Parque Delicias. El evento, que contó con la colaboración del Instituto Confucio y el Ayuntamiento, se restringió a este céntrico parque, adaptando la ubicación para acercarse al Chinatown zaragozano y facilitar la participación. El programa incorpora el tradicional desfile del dragón y los leones, pasacalles, música china y espectáculos pirotécnicos, con el objetivo de acercar la cultura china a los cerca de 6.000 miembros de la comunidad local y al conjunto de la ciudadanía.

El Año Nuevo chino se consolida así en España como una de las celebraciones con mayor repercusión en el calendario invernal, uniendo tradición, arte, gastronomía e intercambio cultural. La magnitud y diversidad de los programas en Madrid, Barcelona, Salamanca y Zaragoza, entre otras ciudades españolas, evidencia el creciente interés social por acercarse a las culturas milenarias. Del carácter participativo de Usera al despliegue gastronómico de China Taste, de la integración artística de Salamanca al multiculturalismo de Barcelona, las celebraciones del Año del Caballo de Fuego de 2026 reafirman el arraigo de esta festividad en la sociedad española.

