La UCO implica a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en los presuntos amaños del ‘caso Koldo’

La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera Posada, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado (Jesús Hellín - Europa Press)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo informe al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que implica a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en los presuntos amaños relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia en el denominado caso Koldo, según adelanta El País. El informe responde al encargo realizado por el instructor tras los registros practicados el pasado mes de junio en dos domicilios de Pardo de Vera. En aquellas actuaciones, los agentes intervinieron nueve evidencias digitales y tres documentales para su análisis.

Según trasladan los investigadores al magistrado, parte del material correspondiente al periodo en el que se habrían producido los hechos investigados no se encontraba disponible. La Guardia Civil advierte en su informe de que “parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado”, circunstancia que ha obligado a los agentes a reconstruir la información mediante el análisis de dispositivos vinculados a otros investigados en la causa.

La implicación de Pardo de Vera en esta pieza del caso Koldo amplía el alcance de las pesquisas judiciales sobre la exresponsable de Adif. Hasta ahora, ya estaba investigada por la supuesta contratación irregular de una expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos y por su presunta vinculación con otra trama relacionada con el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

(Noticia en ampliación)