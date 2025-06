La UCO registra la casa de Isabel Pardo de Vera: investigada por contratar a una amiga de Ábalos y por presuntos amaños de contratos de la trama Koldo

La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera Posad

Nuevos registros de la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes han visitado esta mañana la casa de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF (el gestor estatal de infraestructuras ferroviarias). Está investigada por la supuesta contratación irregular de Jessica Rodríguez, amiga de José Luis Ábalos, y por presuntos amaños de contratos públicos en favor de empresas de la trama en el ‘caso Koldo’. Los agentes también han registrado la vivienda de Javier Herrero, ex director general de Carreteras durante la etapa de Ábalos al frente de Transportes. Herrero de momento no está imputado.

Los registros se han producido por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del ‘caso Koldo’. La semana pasada el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que lleva la causa en la que están imputados el propio Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pidiera a la Audiencia Nacional que imputara a Pardo de Vera y Herrero al considerar que, tras el último informe de la UCO, existían “indicios consistentes” de que ambos “hubieran podido prestar asistencia” a la trama para conseguir los contratos millonarios bajo sospecha.

