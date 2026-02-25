España

Los reyes Felipe y Letizia reciben unos esquís como regalo del equipo español de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Los monarcas no pudieron asistir a ninguna de las competiciones deportivas, pero sí han recibido a los deportistas en su regreso de Italia

Los Reyes Felipe VI y Letizia reciben en audiencia al equipo español que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 (EFE)

La Casa Real ha celebrado este miércoles un acto dedicado a los deportistas españoles que han participado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Aunque el rey Felipe y la reina Letizia no han podido asistir en persona a ninguna de las competiciones, han querido mostrar su apoyo al equipo español con una recepción en el Palacio de La Zarzuela tras su regreso de Italia.

Durante el encuentro en la Zarzuela, los reyes han compartido impresiones con los 20 atletas (13 hombres y 7 mujeres) que han representado a España en diversas disciplinas, entre ellas esquí de montaña, esquí de fondo, snowboard, patinaje artístico, patinaje de velocidad y esquí alpino. Este equipo ha logrado un resultado histórico para el deporte español, al cosechar tres medallas en esquí de montaña, disciplina que se incorporaba por primera vez al programa olímpico.

A estos éxitos se añade el diploma olímpico logrado por Ot Ferrer, quien ha alcanzado la final en el esprint masculino, consolidando así la posición del equipo español en el debut de esta modalidad en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Como muestra de agradecimiento, la delegación ha obsequiado a don Felipe y doña Letizia con unos esquís, en presencia del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

El ‘look’ de la reina Letizia

En su aparición, doña Letizia, que ya venía de una audiencia a una representación del consejo español del Cerebro, ha optado por un conjunto que ha marcado tendencia. La reina ha repetido la elección del color azul marino, aunque en tono más oscuro y limitado a una sola prenda. En concreto, ha lucido unos pantalones de tiro alto y corte ancho de la firma Boss, con maxi bolsillos que realzan la figura y que ya ha vestido en ocasiones anteriores.

Para complementar el look, la reina ha elegido una camisa blanca de estreno, también de Boss, con cuello subido y volantes, que aporta un aire romántico y refinado. Esta camisa, diferente a las que habitualmente se encuentran en el armario de doña Letizia, destaca por su diseño y tejido novedosos.

Los Reyes Felipe VI y Letizia reciben en audiencia al equipo español que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 (EFE)

El conjunto se ha completado con unas botas Chelsea negras de Carmina Shoemaker, un cinturón con hebilla cuadrada a juego y unos pendientes con forma de lágrima de la marca catalana Cerámica Nua. Estas joyas, elaboradas a mano en porcelana y acabadas con un toque de oro, han añadido luminosidad al rostro de la monarca, según se ha podido observar en el acto celebrado en La Zarzuela.

El equipo español en los Juegos Olímpicos de Invierno

El oro obtenido por Oriol Cardona Coll en la prueba de esprint masculino ha supuesto el primer título olímpico de invierno para España desde 1972. Además, Ana Alonso ha conseguido una medalla de bronce en la categoría de esprint femenino y, junto a Cardona Coll, ha sumado otra presea de bronce en el relevo mixto de esquí de montaña. Estos logros han marcado un hito sin precedentes para la delegación española.

Tras el acto en la Zarzuela, los deportistas han planeado desplazarse a la Moncloa para un encuentro con Pedro Sánchez y posteriormente acudirán a la sede del Comité Olímpico Español, donde realizarán una comparecencia ante los medios.

