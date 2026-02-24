Las tres sorpresas de la reina Letizia que han protagonizado su visita a Huesca: un improvisado viaje en helicóptero, un tropiezo y un décimo de lotería

La reina Letizia, en su visita a Huesca (Europa Press)

La visita de la reina Letizia a la ciudad de Huesca ha comenzado este martes 24 de febrero con varios acontecimientos que han marcado su encuentro oficial. La monarca se ha desplazado hasta la capital oscense para asistir a la exposición del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven, incluida en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, y reafirmar así su apoyo tanto al arte emergente como al emprendimiento juvenil.

La jornada, además de centrarse en la creatividad y la cultura, ha estado marcada por diversos imprevistos que han añadido un matiz destacado a la presencia de la reina. Desde primera hora, la reina Letizia ha destacado por una elección de vestuario especialmente valorada, compuesta por unos pantalones de cuadros de Mirto y un jersey monocolor de Falconeri.

Doña Letizia estrenó además unos pendientes de Suot Studio, la marca lanzada por Marta Tous. El modelo elegido, HalfCut de calcedonia verde, es una pieza confeccionada a mano con un precio de 115 euros. La elección de estos pendientes pone en primer plano el respaldo de la reina a la nueva propuesta de la hija de Salvador Tous y Rosa Oriol. Eso sí, su estilismo no ha sido el único foco de atención de la jornada, debido a dos contratiempos que han condicionado el desarrollo de su agenda.

La reina Letizia, en su visita a Huesca (EFE)

Los dos imprevistos de la reina Letizia

La logística previa a la llegada al Palacio de Congresos de Huesca se ha visto alterada por un fallo técnico en el avión en el que debía viajar la reina desde Madrid, según informa Semana. Este contratiempo ha obligado a Letizia y a su equipo a reorganizar el desplazamiento a última hora. La solución ha sido el traslado en helicóptero, lo que ha derivado en un retraso de varios minutos sobre el horario previsto y ha precipitado su recorrido por la muestra cultural, aunque la agenda se ha desarrollado finalmente según lo establecido.

Ya en el Palacio de Congresos, y al descender del coche oficial, la reina ha estado a punto de tropezar y caer ante quienes la esperaban. La monarca ha gestionado la situación con naturalidad, recuperando la compostura y dedicando unos saludos improvisados, sin perder en ningún momento la sonrisa ni la cortesía. Esta capacidad de adaptación ha reforzado la imagen de profesionalidad y elegancia que le acompaña habitualmente.

La reina Letizia, en su visita a Huesca (Europa Press)

Una última sorpresa para la reina Letizia

La recta final de su jornada en Huesca ha venido acompañada de otra sorpresa. A la salida del Palacio de Congresos, la reina ha sido recibida por numerosos ciudadanos que esperaban para verla y compartir unos minutos con ella. En ese momento de recibir el calor de la ciudadanía, un hombre ha decidido entregarle un décimo de Lotería Nacional como obsequio, gesto que Letizia ha aceptado con agrado y manteniendo el trato cercano con quienes se habían congregado.

La reina Letizia, en la inauguración de la 84ª Feria del Libro de Madrid. (Europa Press)

El boleto en cuestión, con el número 22.504, según el citado medio, corresponde al sorteo que tendrá lugar el sábado 28 de febrero. La reina ha mostrado en todo momento una actitud agradecida ante las muestras de afecto y ha sabido encajar los distintos desafíos del día con flexibilidad y aplomo.