España

La reina Letizia hace un guiño discreto a la Familia Real Británica en su esperado encuentro con el presidente de Portugal, tras posponerlo dos veces

El rey Felipe VI y su mujer han recibido a Marcelo Rebelo de Sousa con un almuerzo de honor

Guardar
Los reyes reciben al presidente
Los reyes reciben al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (EFE)

El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha realizado este viernes 20 de febrero su visita oficial a Madrid después de haber tenido que posponer el viaje en dos ocasiones anteriores. La jornada ha comenzado en el Palacio Real, donde el rey Felipe VI ha recibido al mandatario portugués a las 12:30 horas con los honores militares correspondientes y un encuentro privado posterior. Casi una hora más tarde, a las 13:40 horas, se ha celebrado un almuerzo en honor del presidente luso, una cita a la que se ha sumado la reina Letizia.

La asistencia de doña Letizia al acto oficial ha llamado la atención por su elección estilística para la ocasión. Frente a las anteriores apariciones públicas de esta semana, en las que la reina ha optado por el azul marino, en esta comida de Estado ha apostado por el color verde, en un claro guiño a la bandera de Portugal en homenaje al visitante. La reina ha reutilizado un vestido tipo abrigo confeccionado a medida y de forma artesanal.

Doña Letizia ha recurrido a este mismo diseño en, al menos, dos ocasiones previas. Uno de esos momentos fue el servicio religioso celebrado en la Abadía de Westminster el 29 de marzo de 2022, en memoria del duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II. Esta elección coincide con la tensa situación que vive la realeza británica tras la detención del expríncipe Andrés.

Los reyes reciben al presidente
Los reyes reciben al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (EFE)

El ‘look’ de la reina Letizia

En aquella ceremonia, la reina de España combinó el vestido verde con una banda de terciopelo en la cintura y ribetes a juego en los puños, rematando el conjunto con un tocado elaborado en terciopelo y crepé de la firma Balel, con taller en Madrid y dirigida por Isabel Terroso. Posteriormente, el 16 de noviembre de ese mismo año, Letizia recuperó esta prenda durante la jornada de recepción en su viaje oficial a Croacia.

El inicio de semana ha estado marcado, en lo que respecta a la agenda pública de la reina, por la elección del azul marino como hilo conductor de sus atuendos. El martes, con motivo del aniversario número 74 de la Constitución de 1978, Letizia lucía un traje en tejido tweed de esta tonalidad perfectamente coordinado con los accesorios. El miércoles, apostaba por un nuevo conjunto sin solapas ni cuello, elaborado en lana merino por la firma española Oteyza. El jueves, un jersey de cashmere de Falconery mantenía la tendencia navy predominante en sus apariciones recientes.

Los reyes reciben al presidente
Los reyes reciben al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (EFE)

Felipe VI y su relación con el presidente de Portugal

La relación entre el rey Felipe VI y el presidente Marcelo Rebelo de Sousa se remonta a 2016, año en que el mandatario portugués asumió el cargo. Pese a la diferencia generacional, teniendo en cuenta que Felipe VI tiene 58 años, Letizia 53 y Rebelo de Sousa 78, ambos jefes de Estado mantienen una relación de proximidad caracterizada por el afecto y la admiración recíproca.

La reina Letizia visitó este miércoles en Pekín junto a la primera dama de China, Peng Liyuan, el Centro de Servicios para Personas con Discapacidad, una instalación de referencia donde conoció los avances tecnológicos desarrollados por el país asiático en este campo. (EFE)

Además, existe una complicidad favorecida por los lazos históricos y geográficos que unen España y Portugal. Esta vinculación se refleja también en los antecedentes de la familia real española con el país vecino. Alfonso XIII, tras la proclamación de la Segunda República, residió una temporada en Portugal antes de trasladarse a Italia. Del mismo modo, don Juan de Borbón, abuelo de Felipe VI y conde de Barcelona, se asentó en Estoril, lugar que ha servido de refugio para otros miembros de casas reales europeas a lo largo del siglo XX.

Temas Relacionados

Reina LetiziaFelipe VICasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez

El primer presidente democrático de España fue denunciado una vez fallecido

Archivada la denuncia por abusos

Receta de albóndigas de merluza en salsa de tomate: la versión más original de un plato tradicional que se hace fácil y en menos de una hora

Perfectas para introducir en la dieta un alimento que no siempre es del gusto de todos, el pescado blanco destaca por el toque suave que da a la combinación y por su aporte nutricional

Receta de albóndigas de merluza

Cristina Piaget, el “personaje revelación” de ‘GH Dúo’ cuyo éxito advierte a Telecinco de la necesidad de nuevos rostros en sus realities

La cadena tiene una oportunidad de oro con el novedoso perfil de la modelo que no debería desaprovechar como sucedió con Montoya

Cristina Piaget, el “personaje revelación”

La tarifa de la luz en España para este 21 de febrero

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Archivada la denuncia por abusos

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

ECONOMÍA

José Elías cuadruplica su sueldo

José Elías cuadruplica su sueldo en Ezentis en 2025 mientras esa empresa duplica sus pérdidas: ganó 90.000 euros por su labor como presidente no ejecutivo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”