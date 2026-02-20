La reina Letizia hace un guiño discreto a la Familia Real Británica en su esperado encuentro con el presidente de Portugal, tras posponerlo dos veces

Los reyes reciben al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (EFE)

El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha realizado este viernes 20 de febrero su visita oficial a Madrid después de haber tenido que posponer el viaje en dos ocasiones anteriores. La jornada ha comenzado en el Palacio Real, donde el rey Felipe VI ha recibido al mandatario portugués a las 12:30 horas con los honores militares correspondientes y un encuentro privado posterior. Casi una hora más tarde, a las 13:40 horas, se ha celebrado un almuerzo en honor del presidente luso, una cita a la que se ha sumado la reina Letizia.

La asistencia de doña Letizia al acto oficial ha llamado la atención por su elección estilística para la ocasión. Frente a las anteriores apariciones públicas de esta semana, en las que la reina ha optado por el azul marino, en esta comida de Estado ha apostado por el color verde, en un claro guiño a la bandera de Portugal en homenaje al visitante. La reina ha reutilizado un vestido tipo abrigo confeccionado a medida y de forma artesanal.

Doña Letizia ha recurrido a este mismo diseño en, al menos, dos ocasiones previas. Uno de esos momentos fue el servicio religioso celebrado en la Abadía de Westminster el 29 de marzo de 2022, en memoria del duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II. Esta elección coincide con la tensa situación que vive la realeza británica tras la detención del expríncipe Andrés.

El ‘look’ de la reina Letizia

En aquella ceremonia, la reina de España combinó el vestido verde con una banda de terciopelo en la cintura y ribetes a juego en los puños, rematando el conjunto con un tocado elaborado en terciopelo y crepé de la firma Balel, con taller en Madrid y dirigida por Isabel Terroso. Posteriormente, el 16 de noviembre de ese mismo año, Letizia recuperó esta prenda durante la jornada de recepción en su viaje oficial a Croacia.

El inicio de semana ha estado marcado, en lo que respecta a la agenda pública de la reina, por la elección del azul marino como hilo conductor de sus atuendos. El martes, con motivo del aniversario número 74 de la Constitución de 1978, Letizia lucía un traje en tejido tweed de esta tonalidad perfectamente coordinado con los accesorios. El miércoles, apostaba por un nuevo conjunto sin solapas ni cuello, elaborado en lana merino por la firma española Oteyza. El jueves, un jersey de cashmere de Falconery mantenía la tendencia navy predominante en sus apariciones recientes.

Felipe VI y su relación con el presidente de Portugal

La relación entre el rey Felipe VI y el presidente Marcelo Rebelo de Sousa se remonta a 2016, año en que el mandatario portugués asumió el cargo. Pese a la diferencia generacional, teniendo en cuenta que Felipe VI tiene 58 años, Letizia 53 y Rebelo de Sousa 78, ambos jefes de Estado mantienen una relación de proximidad caracterizada por el afecto y la admiración recíproca.

Además, existe una complicidad favorecida por los lazos históricos y geográficos que unen España y Portugal. Esta vinculación se refleja también en los antecedentes de la familia real española con el país vecino. Alfonso XIII, tras la proclamación de la Segunda República, residió una temporada en Portugal antes de trasladarse a Italia. Del mismo modo, don Juan de Borbón, abuelo de Felipe VI y conde de Barcelona, se asentó en Estoril, lugar que ha servido de refugio para otros miembros de casas reales europeas a lo largo del siglo XX.