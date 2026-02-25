España

Los restos del golpista Antonio Tejero se depositarán en Torre del Mar (Málaga), donde veraneaba

El municipio andaluz ha sido escogido por la familia para que permanezcan las cenizas del militar

La costa del municipio andaluz
La costa del municipio andaluz Torre del Mar, en la provincia de Málaga, lugar de vacaciones del golpista Antonio Tejero. / Wikimedia Commons

Las cenizas de Antonio Tejero, exteniente coronel de la Guardia Civil conocido por liderar el intento de golpe de Estado del 23F, serán trasladadas a Torre del Mar (Málaga). En el municipio andaluz permanecerán junto a los restos de su esposa, Carmen Díaz Pereira, según han informado fuentes de la familia a la Agencia EFE. La muerte del golpista coincide con el día en el Gobierno ha desclasificado los archivos relativos al 23F.

La decisión de depositar las cenizas en este núcleo turístico está vinculada a la relación sostenida por Tejero con la zona. El milital, aunque nació en Alhaurín el Grande (Málaga), residió en Torre del Mar durante una etapa de su vida, especialmente los veranos, y fue un visitante habitual de la playa y los comercios del área. Actualmente, Tejero residía en Alzira, València, junto a una de sus dos hijas. Ha sido en la casa de una de ellas donde ha muerto.

Fallece Antonio Tejero, cabecilla del Golpe de Estado del 23F

El fallecimiento del exteniente coronel se ha producido este miércoles en Alzira, a los 93 años, dos días después de que se cumplieran 45 años del 23F, el intento de golpe de Estado por el que estuvo 13 años en la cárcel. Además, se produce el mismo día en que el Gobierno desclasificó documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En 1951, Tejero ingresó en la Guardia Civil y, tres décadas más tarde, fue el principal rostro del asalto al Congreso de los Diputados portando un arma, reteniendo durante horas al Gobierno y a los diputados en pleno. Por estos hechos, el expolicía fue expulsado del cuerpo tras el juicio realizado en 1982 y condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, aunque recibió la libertad condicional en 1996.

Descendencia en la familia Tejero

Tras su salida de prisión, Tejero alternó su residencia entre Madrid y Torre del Mar. Compartía su día a día con su esposa, Carmen Díez Pereira, también vinculada a la Guardia Civil por herencia familiar y dedicada profesionalmente a la enseñanza como maestra. La pareja tuvo seis hijos, tres varones y tres mujeres: las hermanas mayores, Carmen y Dolores, contrajeron matrimonio igualmente con miembros de la Guardia Civil, según ha indicó LaSexta en un reportaje. El tercer hijo, Antonio, siguió asimismo los pasos de su padre en el cuerpo.

Elvira y Ramón fueron los siguientes en nacer. Este último, sacerdote de profesión, ha adquirido un peso considerable en la vida reciente de Antonio Tejero, ya que ofrecía misa en la iglesia Virgen Madre de Nueva Andalucía, en Marbella, a la que el ex teniente coronel acudía frecuentemente. El menor de los hermanos, Juan, es igualmente guardia civil, profundizando así el lazo familiar con el instituto armado. La relación de Tejero con todos sus hijos ha sido cercana, aunque con Ramón habría mantenido una especial complicidad en los últimos años.

Los seis hijos de la familia de Antonio Tejero han formado, a su vez, sus propias unidades familiares, permitiendo al golpista convertirse en abuelo de dieciséis nietos. Solo tres han decidido seguir la tradición y entrar en la Guardia Civil: dos son descendientes directos de Antonio Tejero Díez y el tercero es hijo de Carmen. Este último, además, presta servicio en la Unidad de Escoltas de la Guardia Civil en Madrid. El resto de los nietos han tomado caminos personales y profesionales alejados de la institución.

El 23-F contado paso a paso: el asalto de Tejero, los tanques de Milans del Bosch en Valencia y las llamadas desde Zarzuela.

El golpe más duro en el ámbito familiar para Tejero fue la muerte de su esposa, Carmen Díez Pereira, que falleció el 12 de noviembre de 2022 en Alzira, Valencia. De tal forma, se ponía fin a una vida marcada por la pertenencia y la continuidad en la Guardia Civil y dejando tras de sí una extensa descendencia que en buena parte ha permanecido al margen de la controversia que eclipsó la figura del teniente coronel.

