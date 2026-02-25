España

La convesación de la mujer de Tejero con su hijo el 23F: “Han dejado a tu padre tirado como a una colilla (...) Le pido a Dios que salga sano. Que esté en prisión toda la vida”

Entre los 153 documentos que se han desclasificado está la transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas intervenidas a la esposa de Tejero, Carmen Díez

Guardar
Antonio Tejero y su mujer,
Antonio Tejero y su mujer, Carmen Díez. (Efe/Montaje Infobae)

Este miércoles se han desclasificado los documentos secretos del 23F. Son 153 unidades documentales que ponen fin a cuatro décadas de secreto oficial. Los archivos se han publicado en la página web de Moncloa y son todos en texto, puesto que no aparecen las grabaciones de las conversaciones telefónicas. En uno de ellos se comparte la transcripción de las conversaciones telefónicas que mantuvo la mujer deL teniente coronel Antonio Tejero con sus familiares y con militares tratando de encontrar a su marido.

El Consejo de Ministros ha aprobado la publicación de comunicaciones y archivos hasta la fecha mantenidos en secreto sobre el golpe de Estado de 1981.

Conversación entre Carmen Díez y su hijo Antonio

La siguiente conversación es con su hijo Antonio, que estaba en la Academia General Militar de Zaragoza:

A - Antoñito, soy tu madre.

B- Si,

A - Sí hijo, sí

B- Hola, ¿que tal madre?

A - Bien hijo mío, ya te puedes imaginar han dejao a tu padre tirao como colilla

B - Ya, ha sido un fracaso, ¿eh?

A - Todo el Ejército estaba detrás, hijo mio

B - Y, ¿qué ha pasao?

A - Pues que el Ejército se ha rajao

B - Hijo putas!

A - Eso ha pasado hijo de mi alma. Así que pídele a Dios que la cosa termine normal, es lo único que me da miedo

B- Bueno y tú ¿qué tal estás?

A - Yo estoy muy bien, demasiado bien. Pero fíjate que ... tengo una decepción de ver como han dejao a tu padre tirao como una colilla

B - Bueno, y ahora ¿que va a pasar con padre?

A - Pues no lo sé, nada más le pido a Dios que salga sano. Que esté en la prisión toda la vida

B - ¿Tú sabes lo que es eso madre?

A - Pero que salga sano. ¿Que?

B- Pero, tu sabes lo que es eso?

A - Si sé lo que es eso

B- ¿Tú lo has leído en el código?

A - ¿Qué?

B- Tu lo has leído en el código de justicia militar ?

A- ¿Qué?

B Que si tu lo has leído en el código de justicia militar?

A- No, no,la pena de muerte la han quitao

B- ¿Eh?

A- Que la pena de muerte la han quitao

B- Anda, Anda! pero que mas da eso que esté toda la

A- Bueno son 12 años de prisión

b- ¿Cuántos?

A- 12

B- ¡Ay, madre! Bueno, qué tal estais todos?

A- Todos estamos... pero lo que quiero es que estés tu tranquilo

B- Si, ya ves tú

A- Eso si hijo de mi alma. Si yo pudiera volverte a parir

B- ¿Eh?

A - Si yo pudiera volverte a parir ninguno sería militar de mis hijos

B - Qué dices?

A- Que si yo pudiera volver a parir ningun hijo mío sería militar

B- Sabes que no me dejan salir, no? Madre

Que?

Que no me dejan salir, he pedido permiso urgente y no me dejan

A - Bueno, déjalo bonico. Estás en la Academia, no?

B- Si

A - Pues estáte tranquilito

B- Si claro tranquilísimo, siempre desconecta

Carmen Díez y José Antonio Asiego

Conversación de Carmen Díez con José Antonio Asiego, ultraderechista y dirigente de la Falange

A- Dígame

B - Buenas, por favor está la Sra. de D. Antonio TEjero?

A - Quién es, por favor?

B- José Antonio Asiego, quería hablar con ella nada más que un morento

A- Soy yo, soy yo

B- Eh!

A- Soy yo

B- ¡Ah! hola, qué hay?, mira...

A - Aquí estoy, hijo mío

B- Mira, es para decirte que, en fin, que llame anoche prestando mi apoyo y que te vuelvo a decir lo mismo ahora mismo

A - Yo te lo agradezco mucho, pero tu sabes lo que hacía falta

B- Ya sé, si es que nos han inmovilizao a todos los grandes, aquí había

A - Pero por Dios, pero si el Ejército estaba detrás

B- Si... no estaba detrás. Bueno, de esto hablaremos, mira yo tengo aquí un grupo, de un monton de abogados de mi Sindicato, los tenéis a todos incondicionalmente

A- Ya se lo que tiene, yo lo he mirado en el Código de Justicia Militar, hijo

B- ¿Eh?

A-Que ya lo he mirado en el Codigo de Justicia Militar

A- Bueno, y para vosotros pues tu toma mi teléfono, haz el favor

A - Si

В - Тoma un lápiz .

A- Lo tiene Antonio, lo tiene Antonio

B- Lo tiene él, bueno, lo que necesiteis de mí, de mi teléfono de la índole

que sea, podeis contar conrigo, eh!

A - Bueno, pues muchas gracias, hijo

B -Vale!

A- Yo 10 único que quería es que le hubieran ayudao, ahora ya me conforme

con que salga vivo

B Son todos unos cobardes

A- Una mierda,es una mierda todo

B- Son todos unos cobardes

A - Es una mierda

B Qué le vamos a hacer!

A - Me voy que está Antonio en la television

B- Bueno, hasta luego

A - Adios

Conversación con Elvira

A - Digame?

B - Tete, o Elvirita, quién es?

A - No se, quien es ahí?

B- Elvira, Cammen, eres tu, hija?

A- Soy yo

B- Ya ni nos conocemos la vOZ

A - Qué desgraciao mi marido, Elvira, qué desgraciao

B- Tu marido es un desgraciao, porque hay mucho cobarde

A - Ay que desgraciao!, el Ejército detrás que estaba, ahora he visto en la televisión cuando ha dicho que, el Capitán ese, que ha dicho que, que, esperen un momento que va a ir ... si era el Ejército, si era un tío del Ejército más gordo que un deronio, y no ha ido nadie, le han dejao solo, y no querían nadà más que terminar con el terrorismo ydespues ya está

B-... lo que me dice mi herrana, que había mucho gente, ... una Junta Mi litar para acabar con el terrorismo y despues volverá la denocracia

A - No, qué desgraciao es! Cómo ha confiao ... la cárcel, Elvira

- ¿Y por quë se negó cuando le dijeron que le daban un avión?

- Porque no pensó, porque no se lo creyó, porque tenía todos los militares detrás, y despues se han ido para atrás, a mi me dijeron que al

Sr. que me lo dijo per teléfono se lo han llevao preso, ne dijo per

teléfono García Carrés, Carmen, estéte trenquila, que me acabaen de cecir por tal teléfono que hay cinco Capitanes Generales, cinco de las regiones de España, que se suman a esto

B- Ya ves tu... tarbién se volvió para atrás

A - Y Milans del Boch primero sí y después se retractó

- Claro, cuando vio que todo el mundo se quedaba tranquilo, yo sabía que Antonio no iba a hacer esa jilipoyez él sólo, tenía que estar pensando

que estaba respaldao por unos cuantos gordos

A - Todo el Ejército!

B - Todo el Ejército, ya ves tu

A - Todo el Ejército

B - Además, para más inri el se echa la culpa a sí mismo, él solo

A - Si hija, si. ¡Que tonto es!

B - ¡Por favor! pues yo estoy malísima, Carmen

A - Yo estoy..... Antonio me ha intentao llamar, pero me han cortao la comunicación

B El donde está ahora mismo?

A - Está en la Guardia Civil, hemos ido a ver si me dejaban verle, y no me han dejao, y él me ha intento llamar y le han cortao la comunicación.

Temas Relacionados

Desclasificación documentos 23FAntonio TejeroGolpe de EstadoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Un documento manuscrito de la planificación del 23F considera al Rey Juan Carlos “un objetivo a batir y anular”: “No es un símbolo a respetar”

“El Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un Gobierno de los socialistas”, describen los golpistas

Un documento manuscrito de la

Nuevo frente para Makoke: Hacienda le reclama más de 110.000 euros en plena tormenta personal

La colaboradora, que aseguró hace meses que estaba al día con el fisco, ha recibido una notificación de la Agencia Tributaria y ha presentado un recurso

Nuevo frente para Makoke: Hacienda

Desclasificados los documentos secretos del 23F: las claves de los 150 bloques de archivos publicados por el Gobierno sobre el intento de golpe de Estado

Los documentos y las transcripciones de las grabaciones ya están disponibles en la página web de La Moncloa

Desclasificados los documentos secretos del

Cuál es el efecto del café en la presión arterial

Su impacto en el organismo depende de factores como la cantidad consumida y el estado de salud previo

Cuál es el efecto del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un documento manuscrito de la

Un documento manuscrito de la planificación del 23F considera al Rey Juan Carlos “un objetivo a batir y anular”: “No es un símbolo a respetar”

España se queda fuera de LEAP, el nuevo proyecto de los líderes de Europa para desarrollar drones y misiles “avanzados y de bajo coste”

Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones generales de 2027: “Quiero dar espacio y tiempo para lo que está naciendo”

Confirman la inhabilitación de cuatro años a un exalcalde socialista de Benaocaz, Cádiz, por no convocar ningún pleno ordinario durante 21 meses

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

ECONOMÍA

Cataluña aprueba la subida de

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080