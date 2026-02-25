La convesación de la mujer de Tejero con su hijo el 23F: “Han dejado a tu padre tirado como a una colilla (...) Le pido a Dios que salga sano. Que esté en prisión toda la vida”

Antonio Tejero y su mujer, Carmen Díez. (Efe/Montaje Infobae)

Este miércoles se han desclasificado los documentos secretos del 23F. Son 153 unidades documentales que ponen fin a cuatro décadas de secreto oficial. Los archivos se han publicado en la página web de Moncloa y son todos en texto, puesto que no aparecen las grabaciones de las conversaciones telefónicas. En uno de ellos se comparte la transcripción de las conversaciones telefónicas que mantuvo la mujer deL teniente coronel Antonio Tejero con sus familiares y con militares tratando de encontrar a su marido.

El Consejo de Ministros ha aprobado la publicación de comunicaciones y archivos hasta la fecha mantenidos en secreto sobre el golpe de Estado de 1981.

Conversación entre Carmen Díez y su hijo Antonio

La siguiente conversación es con su hijo Antonio, que estaba en la Academia General Militar de Zaragoza:

A - Antoñito, soy tu madre.

B- Si,

A - Sí hijo, sí

B- Hola, ¿que tal madre?

A - Bien hijo mío, ya te puedes imaginar han dejao a tu padre tirao como colilla

B - Ya, ha sido un fracaso, ¿eh?

A - Todo el Ejército estaba detrás, hijo mio

B - Y, ¿qué ha pasao?

A - Pues que el Ejército se ha rajao

B - Hijo putas!

A - Eso ha pasado hijo de mi alma. Así que pídele a Dios que la cosa termine normal, es lo único que me da miedo

B- Bueno y tú ¿qué tal estás?

A - Yo estoy muy bien, demasiado bien. Pero fíjate que ... tengo una decepción de ver como han dejao a tu padre tirao como una colilla

B - Bueno, y ahora ¿que va a pasar con padre?

A - Pues no lo sé, nada más le pido a Dios que salga sano. Que esté en la prisión toda la vida

B - ¿Tú sabes lo que es eso madre?

A - Pero que salga sano. ¿Que?

B- Pero, tu sabes lo que es eso?

A - Si sé lo que es eso

B- ¿Tú lo has leído en el código?

A - ¿Qué?

B- Tu lo has leído en el código de justicia militar ?

A- ¿Qué?

B Que si tu lo has leído en el código de justicia militar?

A- No, no,la pena de muerte la han quitao

B- ¿Eh?

A- Que la pena de muerte la han quitao

B- Anda, Anda! pero que mas da eso que esté toda la

A- Bueno son 12 años de prisión

b- ¿Cuántos?

A- 12

B- ¡Ay, madre! Bueno, qué tal estais todos?

A- Todos estamos... pero lo que quiero es que estés tu tranquilo

B- Si, ya ves tú

A- Eso si hijo de mi alma. Si yo pudiera volverte a parir

B- ¿Eh?

A - Si yo pudiera volverte a parir ninguno sería militar de mis hijos

B - Qué dices?

A- Que si yo pudiera volver a parir ningun hijo mío sería militar

B- Sabes que no me dejan salir, no? Madre

Que?

Que no me dejan salir, he pedido permiso urgente y no me dejan

A - Bueno, déjalo bonico. Estás en la Academia, no?

B- Si

A - Pues estáte tranquilito

B- Si claro tranquilísimo, siempre desconecta

Carmen Díez y José Antonio Asiego

Conversación de Carmen Díez con José Antonio Asiego, ultraderechista y dirigente de la Falange

A- Dígame

B - Buenas, por favor está la Sra. de D. Antonio TEjero?

A - Quién es, por favor?

B- José Antonio Asiego, quería hablar con ella nada más que un morento

A- Soy yo, soy yo

B- Eh!

A- Soy yo

B- ¡Ah! hola, qué hay?, mira...

A - Aquí estoy, hijo mío

B- Mira, es para decirte que, en fin, que llame anoche prestando mi apoyo y que te vuelvo a decir lo mismo ahora mismo

A - Yo te lo agradezco mucho, pero tu sabes lo que hacía falta

B- Ya sé, si es que nos han inmovilizao a todos los grandes, aquí había

A - Pero por Dios, pero si el Ejército estaba detrás

B- Si... no estaba detrás. Bueno, de esto hablaremos, mira yo tengo aquí un grupo, de un monton de abogados de mi Sindicato, los tenéis a todos incondicionalmente

A- Ya se lo que tiene, yo lo he mirado en el Código de Justicia Militar, hijo

B- ¿Eh?

A-Que ya lo he mirado en el Codigo de Justicia Militar

A- Bueno, y para vosotros pues tu toma mi teléfono, haz el favor

A - Si

В - Тoma un lápiz .

A- Lo tiene Antonio, lo tiene Antonio

B- Lo tiene él, bueno, lo que necesiteis de mí, de mi teléfono de la índole

que sea, podeis contar conrigo, eh!

A - Bueno, pues muchas gracias, hijo

B -Vale!

A- Yo 10 único que quería es que le hubieran ayudao, ahora ya me conforme

con que salga vivo

B Son todos unos cobardes

A- Una mierda,es una mierda todo

B- Son todos unos cobardes

A - Es una mierda

B Qué le vamos a hacer!

A - Me voy que está Antonio en la television

B- Bueno, hasta luego

A - Adios

Conversación con Elvira

A - Digame?

B - Tete, o Elvirita, quién es?

A - No se, quien es ahí?

B- Elvira, Cammen, eres tu, hija?

A- Soy yo

B- Ya ni nos conocemos la vOZ

A - Qué desgraciao mi marido, Elvira, qué desgraciao

B- Tu marido es un desgraciao, porque hay mucho cobarde

A - Ay que desgraciao!, el Ejército detrás que estaba, ahora he visto en la televisión cuando ha dicho que, el Capitán ese, que ha dicho que, que, esperen un momento que va a ir ... si era el Ejército, si era un tío del Ejército más gordo que un deronio, y no ha ido nadie, le han dejao solo, y no querían nadà más que terminar con el terrorismo ydespues ya está

B-... lo que me dice mi herrana, que había mucho gente, ... una Junta Mi litar para acabar con el terrorismo y despues volverá la denocracia

A - No, qué desgraciao es! Cómo ha confiao ... la cárcel, Elvira

- ¿Y por quë se negó cuando le dijeron que le daban un avión?

- Porque no pensó, porque no se lo creyó, porque tenía todos los militares detrás, y despues se han ido para atrás, a mi me dijeron que al

Sr. que me lo dijo per teléfono se lo han llevao preso, ne dijo per

teléfono García Carrés, Carmen, estéte trenquila, que me acabaen de cecir por tal teléfono que hay cinco Capitanes Generales, cinco de las regiones de España, que se suman a esto

B- Ya ves tu... tarbién se volvió para atrás

A - Y Milans del Boch primero sí y después se retractó

- Claro, cuando vio que todo el mundo se quedaba tranquilo, yo sabía que Antonio no iba a hacer esa jilipoyez él sólo, tenía que estar pensando

que estaba respaldao por unos cuantos gordos

A - Todo el Ejército!

B - Todo el Ejército, ya ves tu

A - Todo el Ejército

B - Además, para más inri el se echa la culpa a sí mismo, él solo

A - Si hija, si. ¡Que tonto es!

B - ¡Por favor! pues yo estoy malísima, Carmen

A - Yo estoy..... Antonio me ha intentao llamar, pero me han cortao la comunicación

B El donde está ahora mismo?

A - Está en la Guardia Civil, hemos ido a ver si me dejaban verle, y no me han dejao, y él me ha intento llamar y le han cortao la comunicación.