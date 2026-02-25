España

El rebote de Manuel González tras su expulsión y el enfrentamiento de Lucía Sánchez con su padre en plató: ‘GH Dúo’ vive su noche más intensa

Mientras el gaditano era el nuevo expulsado en la casa de Tres Cantos, en plató su expareja vivía una gran disputa con su padre

Los concursantes de 'GH Dúo'
Los concursantes de 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

La recta final de Gran Hermano Dúo ha elevado la tensión dentro y fuera de la casa. Este martes una expulsión adelantada que prepara el terreno para una final de escándalo, dejó uno de los momentos más intensos de la edición con un duelo directo entre dos perfiles completamente opuestos: Manuel González y Carlos Lozano.

Ambos llegaban nominados tras una semana cargada de roces, conscientes de que la decisión de la audiencia no solo suponía la continuidad en el concurso, sino también una simbólica victoria sobre su mayor rival dentro de la convivencia. El enfrentamiento entre ambos había ido creciendo desde el inicio del programa, convirtiéndose en uno de los ejes narrativos más potentes de la edición.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez desveló el veredicto: Manuel debía abandonar la casa. En el plató, la reacción fue inmediata, con aplausos y vítores claramente inclinados hacia Carlos Lozano. Dentro de la casa, el silencio inicial dio paso a la emoción contenida del veterano presentador, que apenas pudo articular un agradecimiento mientras intentaba contener las lágrimas.

Por su parte, Manuel al principio encajó el golpe con una mezcla de resignación y orgullo. En sus primeras palabras tras conocer la decisión, aseguró marcharse “con la cabeza alta” y agradecido por la oportunidad, destacando además el apoyo recibido durante su paso por el programa. También quiso subrayar el vínculo personal que dejaba atrás, recordando que “un pedacito” de él permanecía en la casa a través de su hermana, Gloria, aún concursante.

Sin embargo, la tensión acumulada durante semanas terminó aflorando en el momento de la despedida. Al ser preguntado por su relación con Carlos, Manuel fue tajante y dejó claro que no había reconciliación posible: “Suerte y hasta la próxima. Falserío cero. Lo quiero pero lejos, y ahora sí que lo vamos a estar”.

Los concursantes de 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

El momento más controvertido llegó después. Durante la pausa publicitaria, y cuando el programa se preparaba para mostrar el regreso de Carlos a la casa, Manuel decidió no seguir participando. Visiblemente molesto, abandonó la dinámica antes de tiempo y rechazó ver la reacción de sus compañeros. “Se ha ido antes, se ha cogido un rebote tremendo, lo habéis podido escuchar vosotros. Antes de irnos a publicidad decía se acabó. Se acabó la televisión para mí y los reality”, explicó el presentador.

Mientras tanto, dentro de la casa, la continuidad de Carlos Lozano no fue recibida con entusiasmo unánime. Algunos concursantes reaccionaron con frialdad, reflejo de las divisiones internas que marcan esta fase final. Especialmente afectada se mostró Gloria, hermana de Manuel, que no pudo ocultar su tristeza al perder a su principal apoyo dentro del concurso. Entre lágrimas, reconoció que le habría gustado verle llegar hasta la final “porque a Manuel le encanta Gran Hermano. Hemos seguido este formato desde el principio, desde el año 2000. A él le hacía mucha ilusión volver. Cuando dijo en mi casa, ‘que vuelvo, que vuelvo’. La verdad es que lo ha dado todo en este reality. Ha tenido sus fallos, sus más y sus menos, pero siempre lo ha reconocido y creo que se va un buen concursante hoy y no porque sea mi hermano sino porque ha exprimido esto hasta el final”.

El duro enfrentamiento en plató

Pero la tensión no se limitó a la casa. En el plató, el ambiente se volvió especialmente tenso durante los posicionamientos previos a la expulsión. Exconcursantes y colaboradores se implicaron abiertamente, generando un enfrentamiento verbal de alto voltaje. Uno de los momentos más delicados lo protagonizó Lucía Sánchez, expareja de Manuel, que vivió un duro cruce de acusaciones con el padre del concursante.

Los reproches, los gritos y la necesidad de intervención de otros presentes evidenciaron hasta qué punto las emociones estaban desbordadas. “¡Eres un sinvergüenza!”, le aseguró la gaditana a su exsuegro después de afirmar que cada vez que se encuentran delante de los focos se siente incómoda por sus acusaciones. “¡Te juro por Dios que yo no invento, pedazo de sinvergüenza!”, terminó diciendo la ganadora de la segunda edición de GH Dúo. “Eres un caballero. Guarda las normas, porque no puedes tratar a una mujer así”, le reciminó Jonh Guts al padre del concursante. Incluso el propio presentador tuvo dificultades para reconducir la situación, recurriendo al humor en algunos momentos para rebajar la tensión: “Cómo serán las cosas, que está Jonh Guts tranquilizando al señor”.

Los concursantes de 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

