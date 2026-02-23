España

Tensión máxima en ‘GH Dúo’: doble salvación sorpresa y un duelo final al límite que deja todo en manos del público

El próximo martes conoceremos el expulsado definitivo que se queda a las puertas de la final

Los concursantes de 'GH Dúo'
Los concursantes de 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

La recta final de GH Dúo está a la vuelta de la esquina y dentro de las paredes de la casa de Guadalix comienzan los nervios a flor de piel. Cada nominación, cada salvación y cada gesto pesan más que nunca en una edición que encara su desenlace con el ambiente completamente cargado. La última gala de este domingo ha sido buena prueba de ello, con giros inesperados, emociones contenidas y un duelo final que promete mantener la tensión hasta el último segundo.

Cuatro nombres estaban en la cuerda floja tras las nominaciones: Anita Williams, Manuel González, Carlos Lozano y Juanpi. Todos ellos arrancaron la noche del domingo conscientes de que el apoyo del público iba a ser determinante para seguir en la recta final del concurso. Sin embargo, la organización sorprendió con una doble salvación que cambió por completo el rumbo de la semana.

El primer nombre en salir de la lista fue el de Juanpi. Su reacción lo dijo todo. No contaba con librarse tan pronto de la expulsión y su alivio fue inmediato: “Gracias. Me he puesto súper contento. Ahora sí que voy a hacer esto bien yo… Tengo una adrenalina por el cuerpo... No me lo esperaba. Estaba triste... ¿qué te digo?”. La salvación no solo le dio aire, sino que también reforzó su posición en una fase decisiva del programa.

Pero lo más llamativo de la noche llegó con la segunda salvación, que se comunicó de una forma completamente diferente. Lo que parecía un fallo técnico terminó siendo una estrategia del programa para generar tensión. Los concursantes fueron enviados al salón con la excusa de un problema, pero en realidad todo formaba parte de una dinámica: un teléfono sonaría y quien lo cogiera primero conocería el veredicto de la audiencia.

La segunda salvación de la noche

La suerte quiso que fuera Anita Williams quien llegara antes al aparato. Lo que no esperaba era recibir una noticia doble: no solo conocería la decisión, sino que además ella misma era la salvada. La alegría fue inmediata, pero con una condición muy clara: no podía contarlo. La organización le pidió mantener el secreto, lo que la obligó a contener su emoción delante de sus compañeros. Su reacción, contenida pero evidente, dejó entrever que algo importante había ocurrido.

Así, mientras en la casa reinaba la incertidumbre, Anita se convirtió en la única persona que sabía realmente cómo quedaba la nominación. Un giro que añadió aún más tensión a la convivencia, especialmente en un momento en el que cualquier detalle puede cambiar el rumbo del concurso.

Con Juanpi y Anita ya fuera de peligro, la expulsión quedó reducida a un cara a cara entre Manuel González y Carlos Lozano. Dos perfiles muy distintos que, además, han protagonizado varios enfrentamientos a lo largo de la edición. Su rivalidad convierte esta expulsión en algo más que una simple salida: es un choque directo entre dos formas de entender el concurso.

Los porcentajes ciegos mostrados durante la gala ya apuntaban a una votación muy ajustada. La diferencia entre los más votados era mínima, lo que deja en el aire quién será finalmente el expulsado. Todo puede cambiar en cuestión de horas, y la decisión está completamente en manos del público.

La despedida final de Cristina

La gala también dejó momentos emocionales, como la visita de Cristina Piaget, que protagonizó un reencuentro cargado de altibajos con Carlos Lozano. Entre reproches y acercamientos, ambos dejaron claro que su relación sigue marcada por la intensidad, aunque sin llegar a cerrar del todo sus diferencias. “Me arrepiento de haber perdido el control y de las formas, de cagarla y decir cosas que no entiendo. Quizá producto del cansancio, no he trabajado la templanza. Me he visto en situaciones donde no me ha gustado nada verme reflejada así. Pero es una suerte poder verme y trabajar en ello”, confesó ella este domingo.

Mientras tanto, el reloj no se detiene. Tal y como ya se había anunciado, la expulsión no tendrá lugar en la gala habitual, sino que se adelantará al martes, en una emisión especial que marcará un nuevo punto de inflexión en el concurso. Será entonces cuando se conozca quién se queda a las puertas de la final.

